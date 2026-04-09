Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

Nagy Lilla 2026. április 09., 17:182026. április 09., 17:18

A magyar költészet napján különleges, immár hagyománnyá nemesedett eseményre várja közönségét a Csíki Játékszín. A Tizenegy című ünnepi városköszöntőt idén tizennegyedik alkalommal tartják meg, április 11-én, 11 órai kezdettel, a színház előtti téren – az épület jelenlegi felújítása miatt jelképesen is beszédes helyszínen. Az eseményről Szabó Enikővel, az esemény ötletgazdájával és koordinátorával beszélgettünk.

A rendezvény alapgondolata az évek során mit sem változott: 11 színművész 11 verset tolmácsol, 11 órakor. A forma egyszerűsége mögött azonban minden évben új tartalom és új hangsúlyok jelennek meg. Mint Szabó Enikő elmondta, az ötlet még a 2010-es évek elején született meg, egy olyan szándékból, hogy a költészet kilépjen a színház falai közül, és közvetlenül a város közösségéhez szóljon. A kezdeményezésből az évek során visszatérő, várt esemény lett. Az idei tematika különösen aktuális: a háború és béke kérdésköre köré szerveződő válogatás olyan verseket szólaltat meg, amelyek a pusztítás és a remény, a félelem és a megnyugvás, a veszteség és a vágyott harmónia közötti feszültséget járják körül. Enikő hangsúlyozta: a témaválasztás nem politikai indíttatású, hanem a jelen világhelyzetre adott természetes reflexió. „Nehéz lenne elfordítani a fejünket attól, ami körülöttünk történik" – fogalmazott.

Szabó Enikő Fotó: Borbély Fanni

A műsorban klasszikus és kortárs magyar költők sorai hangzanak el – többek között József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Nagy László, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Jékely Zoltán, Szilágyi Domokos, Lackfi János és Piován Győző művei. Ezek a szövegek nemcsak irodalmi értékük miatt fontosak, hanem azért is, mert képesek megszólítani a mai hallgatót, és közös gondolkodásra hívnak. A produkció különlegessége idén a fiatal generáció hangsúlyos jelenléte. Rendhagyó módon több csíkszeredai iskola – a Nagy István Művészeti Középiskola, a Nagy Imre Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és a Csíki Waldorf Általános Iskola – V–VIII. osztályos diákjai is csatlakoznak a programhoz. Versmondással és zenei kísérettel kapcsolódnak be az előadásba, ezzel tovább erősítve az esemény közösségi jellegét és generációkat összekötő szerepét.

A Tizenegy története több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött, egy egyszerű, de erős ötletből: kilépni a színház falai közül, és a költészetet közvetlenül a város szívébe vinni. Az évek során a kezdeményezés nemcsak megmaradt, hanem egyre szélesebb közönséget szólított meg. Volt, hogy több százan gyűltek össze a téren, máskor az időjárás vagy a körülmények tették próbára a szervezőket és a nézőket egyaránt. A közös azonban minden alkalommal ugyanaz:

egy rövid időre megállni, figyelni, és teret adni a szavaknak.

Szabó Enikő kiemelte: a Tizenegy mindig is nyitott formátum volt, amely évről évre új elemekkel gazdagodik. A zenei kíséret – idén fiatal csellisták közreműködésével – nem csupán aláfestés, hanem a versek érzelmi rétegeit erősítő alkotóelem.

