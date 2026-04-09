Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tizenegy vers a békéért

Vers, Vers, 11, Csíki Játékszín, Szabó Enikő, magyar költészet

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

Nagy Lilla

2026. április 09., 17:182026. április 09., 17:18

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A magyar költészet napján különleges, immár hagyománnyá nemesedett eseményre várja közönségét a Csíki Játékszín. A Tizenegy című ünnepi városköszöntőt idén tizennegyedik alkalommal tartják meg, április 11-én, 11 órai kezdettel, a színház előtti téren – az épület jelenlegi felújítása miatt jelképesen is beszédes helyszínen. Az eseményről Szabó Enikővel, az esemény ötletgazdájával és koordinátorával beszélgettünk.

Fotó: Borbély Fanni

A rendezvény alapgondolata az évek során mit sem változott: 11 színművész 11 verset tolmácsol, 11 órakor. A forma egyszerűsége mögött azonban minden évben új tartalom és új hangsúlyok jelennek meg. Mint Szabó Enikő elmondta, az ötlet még a 2010-es évek elején született meg, egy olyan szándékból, hogy a költészet kilépjen a színház falai közül, és közvetlenül a város közösségéhez szóljon. A kezdeményezésből az évek során visszatérő, várt esemény lett.

Hirdetés

Az idei tematika különösen aktuális: a háború és béke kérdésköre köré szerveződő válogatás olyan verseket szólaltat meg, amelyek a pusztítás és a remény, a félelem és a megnyugvás, a veszteség és a vágyott harmónia közötti feszültséget járják körül. Enikő hangsúlyozta: a témaválasztás nem politikai indíttatású, hanem a jelen világhelyzetre adott természetes reflexió. „Nehéz lenne elfordítani a fejünket attól, ami körülöttünk történik” – fogalmazott.

Szabó Enikő

Fotó: Borbély Fanni

A műsorban klasszikus és kortárs magyar költők sorai hangzanak el – többek között József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János, Nagy László, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Jékely Zoltán, Szilágyi Domokos, Lackfi János és Piován Győző művei. Ezek a szövegek nemcsak irodalmi értékük miatt fontosak, hanem azért is, mert képesek megszólítani a mai hallgatót, és közös gondolkodásra hívnak.

A produkció különlegessége idén a fiatal generáció hangsúlyos jelenléte. Rendhagyó módon több csíkszeredai iskola – a Nagy István Művészeti Középiskola, a Nagy Imre Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és a Csíki Waldorf Általános Iskola – V–VIII. osztályos diákjai is csatlakoznak a programhoz. Versmondással és zenei kísérettel kapcsolódnak be az előadásba, ezzel tovább erősítve az esemény közösségi jellegét és generációkat összekötő szerepét.

Fotó: Borbély Fanni

A Tizenegy története több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött, egy egyszerű, de erős ötletből: kilépni a színház falai közül, és a költészetet közvetlenül a város szívébe vinni. Az évek során a kezdeményezés nemcsak megmaradt, hanem egyre szélesebb közönséget szólított meg. Volt, hogy több százan gyűltek össze a téren, máskor az időjárás vagy a körülmények tették próbára a szervezőket és a nézőket egyaránt. A közös azonban minden alkalommal ugyanaz:

egy rövid időre megállni, figyelni, és teret adni a szavaknak.

Szabó Enikő kiemelte: a Tizenegy mindig is nyitott formátum volt, amely évről évre új elemekkel gazdagodik. A zenei kíséret – idén fiatal csellisták közreműködésével – nem csupán aláfestés, hanem a versek érzelmi rétegeit erősítő alkotóelem.

Fotó: Borbély Fanni

Az esemény különleges atmoszféráját idén a helyszín is meghatározza. A felújítás alatt álló színház környezete egyszerre idézi a hiányt és a megújulás lehetőségét. Ez a vizuális keret szinte párbeszédbe lép az elhangzó szövegekkel, amelyek a rombolás és az újjáépítés, a veszteség és a remény kérdéseit járják körül.

Szabó Enikő szerint a Tizenegy lényege változatlan: egy rövid, mégis tartalmas megállás a mindennapok sodrásában. Egy esemény, amely nem kíván sokat a nézőtől, csupán figyelmet – cserébe viszont gondolatokat, érzéseket és közösségi élményt ad. Ahogy Enikő is fogalmazott, a cél az, hogy a költészet ismét közös térbe kerüljön, és képes legyen megszólítani az embereket, akár egyetlen vers erejéig is.

Színház Költészet Irodalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 08., szerda

Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

Hirdetés
2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

Hirdetés
2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum

Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.

2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten

„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.

2026. március 26., csütörtök

A hiányban is a szépet látni

Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!