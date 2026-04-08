Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő

Béres Norbertnél még nem csengtek le a verés utóhatásai
Fotó: Béres Norbert/Facebook
A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.
A legjobb, ha egy-egy eset után alszunk egyet – többek között ez derült ki számunkra a húsvéthétfői sepsiszentgyörgyi incidens kapcsán. Bár már kedden próbáltuk elérni Béres Norbertet, hogy személyesen és pontosan beszámoljon a történtekről, a kórházi és rendőrségi kivizsgálások miatt erre csak szerdán kerülhetett sor. Most
Az alábbiakban az ő beszámolóját közöljük, minimális szerkesztéssel.
Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.
„Húsvéthétfőn barátaimmal, A. Balázzsal és S. Ákossal jártam locsolni. Este nyolc óráig én vezettem, tehát alkoholt csak azután fogyasztottam. Nem sokkal azután, hogy letettem az autót, édesanyámhoz is elmentem locsolni, nyilván hozzá sem akartam részegen megérkezni. Miután tőle eljöttem, körülbelül háromnegyed kilenckor, jó hangulatban, de nem ittasan beszélgettünk a barátaimmal. Mivel aktívan figyeljük a közéleti történéseket, téma volt a magyarországi választás is. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyikünk sem szavaz egyik pártra sem, mert nem ott adózunk, de természetesen vannak meggyőződéseink.
Béres Norbert így folytatta: „Amíg megérkeztek, N. Sándor ki akart szállni az autóból, de Balázs barátom ezt megakadályozta, mert látta, hogy nagytermetű ember. Végül mégis kiszállt, és ők ketten folytatták a vitát. Én közéjük állva próbáltam csitítani őket, erről videó is van, amit átadtam a rendőrségnek. Ekkor jött ki az egyik tömbházból, amelynek éppen háttal álltam, K. László és H. Attila. Kettőjük közül akkor én csak utóbbit ismertem, az OSK sportigazgatójaként.
A szemüvegem eltört és a földre esett. K. László ezután beszaladt egy tömbházba, és nem tagadom, adrenalin hatása alatt én is keresetlen szavakat használtam, rendőrségi feljelentéssel fenyegettem, és utána akartam szaladni, de H. Attila a vállamnál fogva lefogott.”
Béres Norbert szerint K. László „ekkor fenyegetőzve ismét kifutott a tömbházból, és még négy-öt ütést kaptam az arcomra. A második sorozatnál már H. Attila felesége is jelen volt, ő találta meg a szemüvegem egyik lencséjét. Közben
„Amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek, felhívtam édesanyámat, és közöltem vele, mi történt. Amikor megérkezett a rendőrség, megkértem H. Attila feleségét, hogy hívja le a férjét és K. Lászlót, mert akkor már nem voltak jelen. Az ezzel kapcsolatban itt-ott megjelent állításokról határozottan kijelentem:
Ezután mindannyian elmentünk a rendőrségre, ahol egy tömör, egyszerűsített vallomást tettünk, mert nekem még kórházba is kellett mennem a sürgősségre, majd a törvényszéki orvoshoz is. A látlelet szerint véraláfutások vannak a tarkómon, a jobb szememben pedig bevérzés, ami nyolc-tíz nap alatt szívódik fel.
Fotó: Orbán Orsolya
Kedden visszahívtak a rendőrségre, és akkor került sor egy részletes beszámolóra a történtekről” – zárta beszámolóját Béres Norbert. Annyit még hozzátett, hogy
N. Sándor ugyanakkor elnézést kért, és más békülési gesztust is tett – fűzte hozzá.
Az ügyben Hadnagy Attilát, a Sepsi OSK sportigazgatóját is megszólaltattuk. Elmondása szerint elsősorban azt sérelmezi, hogy annak ellenére, hogy ő a konfliktust csitítani igyekezett, az ő és az OSK sokéves munkával, pénzzel és áldozattal megszerzett hírnevét sokan bemocskolták az ügy kapcsán, és Magyar Péter, a magyarországi Tisza párt vezetője is szóba hozta – nem éppen hízelgő módon – az OSK-t és Diószegi Lászlót, a klub tulajdonosát. Hozzátette:
Hadnagy Attila szerint a fiatalok ittasak voltak, K. László pedig munkaidején túl, magánemberként tette mindazt, amit tett, ezért annak az OSK-hoz nincs köze. Hangsúlyozta, hogy a sportklub a kiadott közleményében és egyébként is elhatárolódik az ilyen incidensektől, mivel céljuk az, hogy a fiatal tanítványokat rendre, fegyelemre és munkára neveljék.
Fotó: Pinti Attila
Az incidensre utalva Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester is állást foglalt közösségi oldalán. „Erőszaknak nincs helye a mi közösségünkben. Polgármesterként és magánemberként is elítélem a bántalmazás minden formáját. Sepsiszentgyörgy az a város, ahol a vitákat nem erőszakkal oldjuk meg. Városunk ereje nem a hangerőben vagy a fizikai fölényben, hanem az egymás iránti tiszteletben rejlik.
– írta az incidenst követő napon közzétett bejegyzésében.
