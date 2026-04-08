Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő

A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.

Bodor Tünde 2026. április 08., 21:032026. április 08., 21:03

A legjobb, ha egy-egy eset után alszunk egyet – többek között ez derült ki számunkra a húsvéthétfői sepsiszentgyörgyi incidens kapcsán. Bár már kedden próbáltuk elérni Béres Norbertet, hogy személyesen és pontosan beszámoljon a történtekről, a kórházi és rendőrségi kivizsgálások miatt erre csak szerdán kerülhetett sor. Most

tisztázni tudott sok olyan pontatlanságot, amik kedden megjelentek a sajtóban, mint román, mind pedig magyar nyelvű oldalakon.

Az incidens kronológiája Béres Norbert szerint Az alábbiakban az ő beszámolóját közöljük, minimális szerkesztéssel. korábban írtuk Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak. „Húsvéthétfőn barátaimmal, A. Balázzsal és S. Ákossal jártam locsolni. Este nyolc óráig én vezettem, tehát alkoholt csak azután fogyasztottam. Nem sokkal azután, hogy letettem az autót, édesanyámhoz is elmentem locsolni, nyilván hozzá sem akartam részegen megérkezni. Miután tőle eljöttem, körülbelül háromnegyed kilenckor, jó hangulatban, de nem ittasan beszélgettünk a barátaimmal. Mivel aktívan figyeljük a közéleti történéseket, téma volt a magyarországi választás is. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyikünk sem szavaz egyik pártra sem, mert nem ott adózunk, de természetesen vannak meggyőződéseink.

A sepsiszentgyörgyi Hársfa sétányon tartózkodtunk, ami egy elég keskeny utca, amikor szembejött egy magyar rendszámú autó. Erre a barátom hangosan megjegyezte: »Áradjon a Tisza!«. A sofőr oldalán le volt húzva az ablak, a felszólításra az autóvezető lefékezett, és hangos szóváltásba keveredett a barátommal. Én őt nem ismertem, később derült ki, hogy N. Sándor, az OSK fociklub fiókcsapatának edzője. Már a konfliktus kezdetén telefonbeszélgetésben volt, hogy pontosan kivel, nem tudom, de erősítést hívott H. Attila és K. László személyében."

Béres Norbert így folytatta: „Amíg megérkeztek, N. Sándor ki akart szállni az autóból, de Balázs barátom ezt megakadályozta, mert látta, hogy nagytermetű ember. Végül mégis kiszállt, és ők ketten folytatták a vitát. Én közéjük állva próbáltam csitítani őket, erről videó is van, amit átadtam a rendőrségnek. Ekkor jött ki az egyik tömbházból, amelynek éppen háttal álltam, K. László és H. Attila. Kettőjük közül akkor én csak utóbbit ismertem, az OSK sportigazgatójaként.

K. László, az OSK-csapat másodedzője hátulról ököllel több ütést is rám mért, először a tarkómra, majd amikor megfordultam, hogy lássam, ki üt meg, az arcomba is. Utólag úgy mértem fel, hogy körülbelül öt-hat ütést kaphattam.

A szemüvegem eltört és a földre esett. K. László ezután beszaladt egy tömbházba, és nem tagadom, adrenalin hatása alatt én is keresetlen szavakat használtam, rendőrségi feljelentéssel fenyegettem, és utána akartam szaladni, de H. Attila a vállamnál fogva lefogott.” Hirdetés Béres Norbert szerint K. László „ekkor fenyegetőzve ismét kifutott a tömbházból, és még négy-öt ütést kaptam az arcomra. A második sorozatnál már H. Attila felesége is jelen volt, ő találta meg a szemüvegem egyik lencséjét. Közben

N. Sándor is megütötte egyszer Ákost, és Balázs is kapott egyet K. Lászlótól. Mi nem ütöttünk. Balázs barátom, amint tehette, hívta a 112-t.”

Mi történt ezután? „Amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek, felhívtam édesanyámat, és közöltem vele, mi történt. Amikor megérkezett a rendőrség, megkértem H. Attila feleségét, hogy hívja le a férjét és K. Lászlót, mert akkor már nem voltak jelen. Az ezzel kapcsolatban itt-ott megjelent állításokról határozottan kijelentem:

nem fenyegettem halállal senkit, de sokkos állapotban voltam.

Ezután mindannyian elmentünk a rendőrségre, ahol egy tömör, egyszerűsített vallomást tettünk, mert nekem még kórházba is kellett mennem a sürgősségre, majd a törvényszéki orvoshoz is. A látlelet szerint véraláfutások vannak a tarkómon, a jobb szememben pedig bevérzés, ami nyolc-tíz nap alatt szívódik fel.

Kedden visszahívtak a rendőrségre, és akkor került sor egy részletes beszámolóra a történtekről” – zárta beszámolóját Béres Norbert. Annyit még hozzátett, hogy

az őt bántalmazó személy azóta sem kereste meg, és nem kért bocsánatot, a rendőrségi vallomástételkor sem látott rajta megbánást.

N. Sándor ugyanakkor elnézést kért, és más békülési gesztust is tett – fűzte hozzá. Hadnagy Attila: ő a konfliktust csitítani igyekezett Az ügyben Hadnagy Attilát, a Sepsi OSK sportigazgatóját is megszólaltattuk. Elmondása szerint elsősorban azt sérelmezi, hogy annak ellenére, hogy ő a konfliktust csitítani igyekezett, az ő és az OSK sokéves munkával, pénzzel és áldozattal megszerzett hírnevét sokan bemocskolták az ügy kapcsán, és Magyar Péter, a magyarországi Tisza párt vezetője is szóba hozta – nem éppen hízelgő módon – az OSK-t és Diószegi Lászlót, a klub tulajdonosát. Hozzátette:

amennyiben az érintettek nem kérnek bocsánatot vagy nem helyesbítenek, kész jogi útra terelni az ügyet.

Hadnagy Attila szerint a fiatalok ittasak voltak, K. László pedig munkaidején túl, magánemberként tette mindazt, amit tett, ezért annak az OSK-hoz nincs köze. Hangsúlyozta, hogy a sportklub a kiadott közleményében és egyébként is elhatárolódik az ilyen incidensektől, mivel céljuk az, hogy a fiatal tanítványokat rendre, fegyelemre és munkára neveljék.

Az incidensre utalva Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester is állást foglalt közösségi oldalán. „Erőszaknak nincs helye a mi közösségünkben. Polgármesterként és magánemberként is elítélem a bántalmazás minden formáját. Sepsiszentgyörgy az a város, ahol a vitákat nem erőszakkal oldjuk meg. Városunk ereje nem a hangerőben vagy a fizikai fölényben, hanem az egymás iránti tiszteletben rejlik.

Hiszek abban, hogy egy modern, európai városban a vélemény szabadsága alapérték: senkit nem érhet hátrány azért, amit gondol, vagy amiben hisz”