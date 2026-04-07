Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Béres Norbert/Facebook
Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.
2026. április 07., 15:242026. április 07., 15:24
2026. április 07., 15:262026. április 07., 15:26
A verekedés húsvéthétfőn este történt, amikor a panaszos, Béres Norbert, a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese harmadmagával locsolni volt, majd utána az utcán hangot adott politikai nézeteinek.
– írta ki Facebook-oldalára Béres Norbert, ahol a megsérült arcáról is posztolt képeket.
Úgy tudjuk, hogy a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese és társai
Az információk szerint a verés következtében Béres Norbert ellátásra szorult. Az ügyben az áldozat a rendőrségen is feljelentést tett, illetve törvényszéki látlelet is készült sérüléseiről (az ütés következtében szemüvege eltört és az arcát összevágta).
Fotó: Béres Norbert/Facebook
Személyes megkeresésünknek éppen azért nem tudott eleget tenni mostanig, mert éppen újabb kórházi vizsgálatokon esik át. A fiatal a közösségi médiában közzétett írásában szót emel az ellen, hogy bárkit is bántalmazzanak a véleménye miatt. Az áldozat nem nevezete meg a támadóit.
Az ügyről a rendőrség közleményt adott ki. Eszerint április 6-án este 9 óra előtt a 112-es sürgősségi hívószámon jeleztek egy utcai incidenst.
A helyszínre kihívtak egy mentőegységet is, mivel az egyik férfin látható zúzódásnyomok voltak. Ugyanakkor tájékoztatták az érintetteket, hogy ideiglenes távoltartási végzést is igényelhetnek, de azok nem éltek a lehetőséggel.
Fotó: Béres Norbert/Facebook
A Sepsi OSK is állást foglalt az ügyben, a szűkszavú a közleményben a sportszervezet hangsúlyozza, hogy „a Sepsi OSK határozottan és egyértelműen elítél minden fizikai vagy verbális agressziót.
A tisztelet, az integritás és a személyi biztonság olyan alapvető értékeink, amelyeket folyamatosan képviselünk. A hatósági vizsgálat lezárásáig a klub nem tesz további nyilatkozatot az ügyben. A kialakult helyzetet részletesen elemezzük, és minden szükséges intézkedést megteszünk a vizsgálat eredményei alapján.”
