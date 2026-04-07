Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Béres Norbert/Facebook

Fotó: Béres Norbert/Facebook

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

Bodor Tünde

2026. április 07., 15:24

2026. április 07., 15:262026. április 07., 15:26

A verekedés húsvéthétfőn este történt, amikor a panaszos, Béres Norbert, a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese harmadmagával locsolni volt, majd utána az utcán hangot adott politikai nézeteinek.

Van akinek trendi az »Árad a Tisza«, van akinek nem”

– írta ki Facebook-oldalára Béres Norbert, ahol a megsérült arcáról is posztolt képeket.

Úgy tudjuk, hogy a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese és társai

az utcán vitába keveredtek a Sepsi OSK néhány vezetőségi tagjával a nyílt utcán, az utóbbiak végül erőszakkal zárták le a szópárbajt.

Az információk szerint a verés következtében Béres Norbert ellátásra szorult. Az ügyben az áldozat a rendőrségen is feljelentést tett, illetve törvényszéki látlelet is készült sérüléseiről (az ütés következtében szemüvege eltört és az arcát összevágta).

Személyes megkeresésünknek éppen azért nem tudott eleget tenni mostanig, mert éppen újabb kórházi vizsgálatokon esik át. A fiatal a közösségi médiában közzétett írásában szót emel az ellen, hogy bárkit is bántalmazzanak a véleménye miatt. Az áldozat nem nevezete meg a támadóit.

Az ügyről a rendőrség közleményt adott ki. Eszerint április 6-án este 9 óra előtt a 112-es sürgősségi hívószámon jeleztek egy utcai incidenst.

A helyszínre érkező rendőrök öt, 26 és 54 év közötti férfit azonosítottak, akik között – az alkoholfogyasztásnak köszönhetően is – erőszakba torkollott a kialakult konfliktus.

A helyszínre kihívtak egy mentőegységet is, mivel az egyik férfin látható zúzódásnyomok voltak. Ugyanakkor tájékoztatták az érintetteket, hogy ideiglenes távoltartási végzést is igényelhetnek, de azok nem éltek a lehetőséggel.

Az ügyben ütlegelés gyanújával nyitottak bűnvádi dossziét, a vizsgálat ügyészi felügyelettel folyik tovább.

A Sepsi OSK is állást foglalt az ügyben, a szűkszavú a közleményben a sportszervezet hangsúlyozza, hogy „a Sepsi OSK határozottan és egyértelműen elítél minden fizikai vagy verbális agressziót.

A tisztelet, az integritás és a személyi biztonság olyan alapvető értékeink, amelyeket folyamatosan képviselünk. A hatósági vizsgálat lezárásáig a klub nem tesz további nyilatkozatot az ügyben. A kialakult helyzetet részletesen elemezzük, és minden szükséges intézkedést megteszünk a vizsgálat eredményei alapján.”

2026. április 07., kedd

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya újabb szakaszának van építője

Egy román-bolgár cégtársulás nyerte az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as sztráda második, Târgu Frumos és Lețcani közötti 28,6 kilométeres szakaszának megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást – jelentette be a közúti beruházásokért felelős társaság.

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu

Mihail Tîrnoveanu húsvétvasárnap Bölönben vonult fel, ahol a helyiek szerint uszító és történelemhamisító állítások hangzottak el. A történtek miatt megszólalt Kozma Albert unitárius lelkész is, aki közösség elleni támadásról beszélt.

2026. április 07., kedd

Magyarországra érkezett az Amerikai Egyesült Államok alelnöke

Hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett kedden délelőtt JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, Usha Vance.

2026. április 07., kedd

Ami befolyik, az rögtön kifolyik – hiába nő az átlagjövedelem, nagy részét elviszik a kiadások

A tavalyi negyedik negyedévben 9454 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 0,4 százalékkal nagyobb mint 2025 harmadik negyedévében; a kiadások átlagösszege 8075 lej volt, ami a jövedelem 85,4 százalékát jelentette.

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

