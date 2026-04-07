Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön

Locsolásból hazatartva az utcán adott hangot politikai nézeteinek egy sepsiszentgyörgyi fiatal, akit a Sepsi OSK vezetőségi tagjai bántalmazhattak.

Bodor Tünde 2026. április 07., 15:24

A verekedés húsvéthétfőn este történt, amikor a panaszos, Béres Norbert, a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese harmadmagával locsolni volt, majd utána az utcán hangot adott politikai nézeteinek.

Van akinek trendi az »Árad a Tisza«, van akinek nem”

– írta ki Facebook-oldalára Béres Norbert, ahol a megsérült arcáról is posztolt képeket. Úgy tudjuk, hogy a Háromszéki Ifjúsági Szervezet elnökhelyettese és társai

az utcán vitába keveredtek a Sepsi OSK néhány vezetőségi tagjával a nyílt utcán, az utóbbiak végül erőszakkal zárták le a szópárbajt.

Az információk szerint a verés következtében Béres Norbert ellátásra szorult. Az ügyben az áldozat a rendőrségen is feljelentést tett, illetve törvényszéki látlelet is készült sérüléseiről (az ütés következtében szemüvege eltört és az arcát összevágta).

Fotó: Béres Norbert/Facebook

Személyes megkeresésünknek éppen azért nem tudott eleget tenni mostanig, mert éppen újabb kórházi vizsgálatokon esik át. A fiatal a közösségi médiában közzétett írásában szót emel az ellen, hogy bárkit is bántalmazzanak a véleménye miatt. Az áldozat nem nevezete meg a támadóit.

Az ügyről a rendőrség közleményt adott ki. Eszerint április 6-án este 9 óra előtt a 112-es sürgősségi hívószámon jeleztek egy utcai incidenst.

A helyszínre érkező rendőrök öt, 26 és 54 év közötti férfit azonosítottak, akik között – az alkoholfogyasztásnak köszönhetően is – erőszakba torkollott a kialakult konfliktus.

A helyszínre kihívtak egy mentőegységet is, mivel az egyik férfin látható zúzódásnyomok voltak. Ugyanakkor tájékoztatták az érintetteket, hogy ideiglenes távoltartási végzést is igényelhetnek, de azok nem éltek a lehetőséggel.

Az ügyben ütlegelés gyanújával nyitottak bűnvádi dossziét, a vizsgálat ügyészi felügyelettel folyik tovább.

Fotó: Béres Norbert/Facebook