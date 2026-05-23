A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt

A hithez, a családhoz és az örök keresztény értékekhez való hűség megőrzésére buzdította a zarándokokat Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Csíksomlyói búcsú idei szónoka.

Bencze Emese 2026. május 23., 14:242026. május 23., 14:24

A beszéd visszatérő gondolata az volt, a történelem és a személyes élet viharai közepette is Krisztusba kell kapaszkodni, mert ő előttünk jár, és nem hagy magunkra az életünk és a történelem sokszor háborgó tengerén. A prédikáció elején Székely János külön megszólította az erdélyi híveket, megköszönve nekik a hithez és az anyanyelvhez való ragaszkodásukat.

Köszönjük azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, s amellyel kitartotok Krisztus mellett

– fogalmazott. Hozzátette: az erdélyi magyarság sokszor „tisztábban látja, mi az igazi érték”, és

példát mutat kitartásból, hitből és derűből.

A megyés püspök ezután kitért prédikációjában a jelenkor nehézségeire is: beszélt a háborúkról, a társadalmi feszültségekről, a családot érő támadásokról és a hit meggyengüléséről, hangsúlyozva, hogy

az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura.

Kiemelte, ez adhat reményt a mai embernek is a bizonytalanságok közepette. Ezután a búcsú idei mottójára utalva arról beszélt, hogy a keresztségben Krisztus „előttünk jár”, és a keresztény ember feladata hűségesen követni őt.

Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez, az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök

– fogalmazott. A prédikáció egyik hangsúlyos része Márton Áron alakjához kapcsolódott, akinek születésének 130. évfordulójára emlékeznek idén. A szónok idézte az erdélyi püspök gondolatait a szabadságról és az erkölcsről, hangsúlyozva, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, hanem a világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend,

az ember feladata pedig felismerni és követni ezt a rendet.

A prédikáció egyik legfontosabb üzenete a reményről és a közösségi összefogásról szólt. A szónok Márton Áron gondolatait idézve arról beszélt:

a történelem viharaiban nem szabad beleragadni a sérelmekbe és az önsajnálatba.

Felidézte a püspök első világháború utáni szavait is: „ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azonmód fekszünk az útszélen, mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket”, de még nem gyűjtöttünk elég erőt ahhoz, hogy „fogunkat összeszorítva felálljunk”.

Fotó: László Ildikó

A szónok szerint ma is ez a történelmi feladat áll a közösség előtt, hogy

összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindezt nem mások ellenében kell tenni, hanem egymás tiszteletére építve. Márton Áron búcsúzó körlevelét idézve úgy fogalmazott: „Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek.”

A Kárpát-medence népeinek együttéléséről szólva Ady Endre sorait is felidézte: „Dunának, Oltnak egy a hangja”, hozzátéve, csak együtt boldogulhatunk.

A prédikáció másik fontos alakja Assisi Szent Ferenc volt, akinek életéből a szeretet és a szolgálat példáját emelte ki a szónok. Ezután külön szólt a papokhoz is, arra kérve őket, hogy legyenek közel az emberekhez. A prédikáció végéhez közeledve a családokhoz fordult. A házastársakat arra kérte, hogy újítsák meg szeretetüket és hűségüket.

A fiatalokhoz szólva az élet tiszteletére és a családalapítás fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Minden ember élete végtelen kincs” – fogalmazott, majd hozzátette: „Csakis általatok lehet ez a föld szülőföld.” A prédikáció zárásában arra kérte a híveket, hogy újítsák meg keresztségi fogadalmukat, és mondjanak újra igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Mint mondta:

Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág”