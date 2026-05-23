A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt

A hithez, a családhoz és az örök keresztény értékekhez való hűség megőrzésére buzdította a zarándokokat Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Csíksomlyói búcsú idei szónoka.
A beszéd visszatérő gondolata az volt, a történelem és a személyes élet viharai közepette is Krisztusba kell kapaszkodni, mert ő előttünk jár, és nem hagy magunkra az életünk és a történelem sokszor háborgó tengerén.
Idén is kiemelt figyelemmel követjük a csíksomlyói pünkösdi búcsú eseményeit, ráadásul megújult élő közvetítéses formátumban igyekszünk beszámolni az összmagyarság legnagyobb zarándoklatáról. Kövesse velünk az idei történéseket.
A prédikáció elején Székely János külön megszólította az erdélyi híveket, megköszönve nekik a hithez és az anyanyelvhez való ragaszkodásukat.
– fogalmazott. Hozzátette: az erdélyi magyarság sokszor „tisztábban látja, mi az igazi érték”, és
A megyés püspök ezután kitért prédikációjában a jelenkor nehézségeire is: beszélt a háborúkról, a társadalmi feszültségekről, a családot érő támadásokról és a hit meggyengüléséről, hangsúlyozva, hogy
Kiemelte, ez adhat reményt a mai embernek is a bizonytalanságok közepette. Ezután a búcsú idei mottójára utalva arról beszélt, hogy a keresztségben Krisztus „előttünk jár”, és a keresztény ember feladata hűségesen követni őt.
– fogalmazott. A prédikáció egyik hangsúlyos része Márton Áron alakjához kapcsolódott, akinek születésének 130. évfordulójára emlékeznek idén.
A szónok idézte az erdélyi püspök gondolatait a szabadságról és az erkölcsről, hangsúlyozva, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, hanem a világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend,
A prédikáció egyik legfontosabb üzenete a reményről és a közösségi összefogásról szólt. A szónok Márton Áron gondolatait idézve arról beszélt:
Felidézte a püspök első világháború utáni szavait is: „ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azonmód fekszünk az útszélen, mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket”, de még nem gyűjtöttünk elég erőt ahhoz, hogy „fogunkat összeszorítva felálljunk”.
A szónok szerint ma is ez a történelmi feladat áll a közösség előtt, hogy
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindezt nem mások ellenében kell tenni, hanem egymás tiszteletére építve. Márton Áron búcsúzó körlevelét idézve úgy fogalmazott: „Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek.”
A prédikáció másik fontos alakja Assisi Szent Ferenc volt, akinek életéből a szeretet és a szolgálat példáját emelte ki a szónok.
Ezután külön szólt a papokhoz is, arra kérve őket, hogy legyenek közel az emberekhez. A prédikáció végéhez közeledve a családokhoz fordult. A házastársakat arra kérte, hogy újítsák meg szeretetüket és hűségüket.
„Minden ember élete végtelen kincs” – fogalmazott, majd hozzátette: „Csakis általatok lehet ez a föld szülőföld.”
A prédikáció zárásában arra kérte a híveket, hogy újítsák meg keresztségi fogadalmukat, és mondjanak újra igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Mint mondta:
– mondta el útravalóul a fogadalmi búcsú szónoka.
Sokak számára nem adatok meg a lehetőség, hogy személyesen legyen jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események.
