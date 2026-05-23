A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt

A hithez, a családhoz és az örök keresztény értékekhez való hűség megőrzésére buzdította a zarándokokat Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Csíksomlyói búcsú idei szónoka.

2026. május 23., 14:242026. május 23., 14:24

A beszéd visszatérő gondolata az volt, a történelem és a személyes élet viharai közepette is Krisztusba kell kapaszkodni, mert ő előttünk jár, és nem hagy magunkra az életünk és a történelem sokszor háborgó tengerén.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre

Idén is kiemelt figyelemmel követjük a csíksomlyói pünkösdi búcsú eseményeit, ráadásul megújult élő közvetítéses formátumban igyekszünk beszámolni az összmagyarság legnagyobb zarándoklatáról. Kövesse velünk az idei történéseket.

A prédikáció elején Székely János külön megszólította az erdélyi híveket, megköszönve nekik a hithez és az anyanyelvhez való ragaszkodásukat.

Köszönjük azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, s amellyel kitartotok Krisztus mellett

– fogalmazott. Hozzátette: az erdélyi magyarság sokszor „tisztábban látja, mi az igazi érték”, és

példát mutat kitartásból, hitből és derűből.

A megyés püspök ezután kitért prédikációjában a jelenkor nehézségeire is: beszélt a háborúkról, a társadalmi feszültségekről, a családot érő támadásokról és a hit meggyengüléséről, hangsúlyozva, hogy

az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura.

Kiemelte, ez adhat reményt a mai embernek is a bizonytalanságok közepette. Ezután a búcsú idei mottójára utalva arról beszélt, hogy a keresztségben Krisztus „előttünk jár”, és a keresztény ember feladata hűségesen követni őt.

Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez, az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök

– fogalmazott. A prédikáció egyik hangsúlyos része Márton Áron alakjához kapcsolódott, akinek születésének 130. évfordulójára emlékeznek idén.

A szónok idézte az erdélyi püspök gondolatait a szabadságról és az erkölcsről, hangsúlyozva, hogy az erkölcs nem az ember találmánya, hanem a világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend,

az ember feladata pedig felismerni és követni ezt a rendet.

A prédikáció egyik legfontosabb üzenete a reményről és a közösségi összefogásról szólt. A szónok Márton Áron gondolatait idézve arról beszélt:

a történelem viharaiban nem szabad beleragadni a sérelmekbe és az önsajnálatba.

Felidézte a püspök első világháború utáni szavait is: „ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azonmód fekszünk az útszélen, mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket”, de még nem gyűjtöttünk elég erőt ahhoz, hogy „fogunkat összeszorítva felálljunk”.

A szónok szerint ma is ez a történelmi feladat áll a közösség előtt, hogy

összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindezt nem mások ellenében kell tenni, hanem egymás tiszteletére építve. Márton Áron búcsúzó körlevelét idézve úgy fogalmazott: „Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek.”

A Kárpát-medence népeinek együttéléséről szólva Ady Endre sorait is felidézte: „Dunának, Oltnak egy a hangja”, hozzátéve, csak együtt boldogulhatunk.

A prédikáció másik fontos alakja Assisi Szent Ferenc volt, akinek életéből a szeretet és a szolgálat példáját emelte ki a szónok.

Ezután külön szólt a papokhoz is, arra kérve őket, hogy legyenek közel az emberekhez. A prédikáció végéhez közeledve a családokhoz fordult. A házastársakat arra kérte, hogy újítsák meg szeretetüket és hűségüket.

A fiatalokhoz szólva az élet tiszteletére és a családalapítás fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Minden ember élete végtelen kincs” – fogalmazott, majd hozzátette: „Csakis általatok lehet ez a föld szülőföld.”

A prédikáció zárásában arra kérte a híveket, hogy újítsák meg keresztségi fogadalmukat, és mondjanak újra igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Mint mondta:

Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág”

– mondta el útravalóul a fogadalmi búcsú szónoka.

2026. május 23., szombat

Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat

Mozgalmas éjszakájuk volt a segesvári tűzoltóknak: néhány órán belül egy tűzesethez, valamint egy közúti szerencsétlenséghez is riasztották őket. A balesetben két felnőtt és két gyermek sérült meg.

Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit

Sokak számára nem adatok meg a lehetőség, hogy személyesen legyen jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre

Idén is kiemelt figyelemmel követjük a csíksomlyói pünkösdi búcsú eseményeit, ráadásul megújult élő közvetítéses formátumban igyekszünk beszámolni az összmagyarság legnagyobb zarándoklatáról. Kövesse velünk az idei történéseket.

A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit

Keresztalják, lovas zarándokok, autóval, zarándokvonattal vagy éppen busszal érkező erdélyi és anyaországi magyarok találkoznak idén is Csíksomlyón, a pünkösdszombati búcsún. Kövesse élőben a búcsú történéseit a Székelyhonon!

2026. május 22., péntek

Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán

Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.

Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt

Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.

Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is

Újabb elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.

Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

