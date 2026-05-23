Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat

Mozgalmas éjszakájuk volt a segesvári tűzoltóknak: néhány órán belül egy tűzesethez, valamint egy közúti szerencsétlenséghez is riasztották őket. A balesetben két felnőtt és két gyermek sérült meg.

A tűzoltókat hajnali fél négykor riasztották egy segesvári lakóházhoz. A lángok mintegy tíz négyzetméteren a konyhát, további negyven négyzetméteren pedig a tetőszerkezetet rongálták meg. A tűzoltók tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

Alig egy órával később újabb riasztás érkezett, ezúttal egy balesethez: egy személygépkocsi lesodródott az úttestről és villanyoszlopnak csapódott.