Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok

A mentőszolgálat 137, a SMURD 19 zarándoknak nyújtott segítséget • Fotó: László Ildikó

A mentőszolgálat 137, a SMURD 19 zarándoknak nyújtott segítséget

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közösen csaknem 160 személynek nyújtottak orvosi ellátást a Hargita megyei mentőszolgálat és a tűzoltóság csapatai a csíksomlyói nyeregben. Ebben az évben kevesebb zarándok szorult segítségre, és ebben bizonyára a kedvező időjárás is közrejátszott.

Farkas Orsolya

2026. május 23., 19:572026. május 23., 19:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több százezer zarándok védelmét és biztonságát garantálták a csíksomlyói pünkösdi búcsúban a csendőrök, rendőrök, valamint a tűzoltók és mentők is.

Hirdetés

A Hargita megyei mentőszolgálat a tavalyi évhez hasonlóan idén is hat mentőponton biztosított egészségügyi ellátást, azonban

kevesebb zarándok szorult segítségre, mint előző alkalommal.

Péter Szilárd, a mentőszolgálat igazgatója a Székelyhon kérdésére elmondta: szombaton 137 személyt láttak el (tavaly 161 volt), közülük

11 embert kórházba szállítottak.

A tűzoltóság által ellátott betegek közül egyetlen embert kellett kórházba szállítani • Fotó: Hargita megyei tűzoltóság Galéria

A tűzoltóság által ellátott betegek közül egyetlen embert kellett kórházba szállítani

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A legtöbb esetben kisebb traumákkal – törésgyanúval, ficammal – érkeztek a betegek (22) és ájulásos esetek száma is magas volt (27). Ezenkívül magas vérnyomásos krízissel (18), fejfájással (15), hasi panaszokkal (9), allergiás reakciókkal (6) rendelkező betegeket is elláttak.

A mentőszolgálat vezetője szerint több oka is van annak, hogy ebben az esztendőben kevesebben panaszkodtak rosszullétre. Mint mondta,

  • egyrészt a zarándokok felkészültek, együttműködőek voltak,

  • másrészt az időjárás is kedvezett a búcsújáróknak, hiszen nem volt nagy hőség.

„Két kritikus pont szokott lenni: amikor felfelé jönnek az emberek, és amikor levonulnak a nyeregből. Amikor felfelé gyalogolnak, akkor gyakoribb az ájulás, illetve magas vérnyomással és légzési problémákkal szoktak megkeresni. A levonulásnál szoktak bekövetkezni a kisebb traumák, mint a ficam, törés, zúzódás” – magyarázta Péter Szilárd.

A tavalyinál enyhébb volt a napsütés, emiatt kevesebb volt a rosszullét is • Fotó: László Ildikó Galéria

A tavalyinál enyhébb volt a napsütés, emiatt kevesebb volt a rosszullét is

Fotó: László Ildikó

Kiskorúakat és felnőtteket is elláttak

A tűzoltóság csapatai a pünkösdi búcsún 19 személynek nyújtottak egészségügyi ellátást. Alina Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője szerint a szombati esemény ideje alatt:

  • egy személyt alsó végtagi törés gyanújával kórházba szállítottak további kivizsgálásokra;

  • további 18 zarándokot különböző rosszullétek és sérülések miatt láttak el a helyszínen kialakított egészségügyi pontokon.

Az ellátásra szorulók között négy kiskorú és tizenöt felnőtt volt. Négyen külföldi állampolgárok, akik Magyarországról és Szlovákiából érkeztek.

Három ponton teljesítettek egészségügyi szolgálatot a tűzoltók • Fotó: László Ildikó Galéria

Három ponton teljesítettek egészségügyi szolgálatot a tűzoltók

Fotó: László Ildikó

Csíkszék Csíksomlyó Pünkösdi búcsú
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
Gyorsan reagált a bekapott gólra, döntetlennel zárt a Kolozsvári CFR
Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Futsaldöntő, női foci BL-finálé, színes a felhozatal – a szombati sportműsor
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
Székelyhon

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
Székelyhon

Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
Gyorsan reagált a bekapott gólra, döntetlennel zárt a Kolozsvári CFR
Székely Sport

Gyorsan reagált a bekapott gólra, döntetlennel zárt a Kolozsvári CFR
Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Krónika

Az ezeréves határnál provokálta a csíksomlyói búcsúba érkező magyarokat a román soviniszta vezér
Futsaldöntő, női foci BL-finálé, színes a felhozatal – a szombati sportműsor
Székely Sport

Futsaldöntő, női foci BL-finálé, színes a felhozatal – a szombati sportműsor
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 23., szombat

Csíksomlyó üzenete: meg kell őrizni a hitet, a családot és a keresztény értékeket

Az idei pünkösdszombaton is kegyes, sőt „túl kegyes” volt az időjárás a zarándokhoz, akik tűző napsütésben, nyárias melegben vehettek részt a búcsús szentmisén, Csíksomlyón. Fotókon mutatjuk.

Csíksomlyó üzenete: meg kell őrizni a hitet, a családot és a keresztény értékeket
Csíksomlyó üzenete: meg kell őrizni a hitet, a családot és a keresztény értékeket
2026. május 23., szombat

Csíksomlyó üzenete: meg kell őrizni a hitet, a családot és a keresztény értékeket
Hirdetés
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu

Újabb magyarellenes provokációval jelentkezett a csíksomlyói pünkösdi búcsú napján Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román nacionalista szervezet elnöke.

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt

A hithez, a családhoz és az örök keresztény értékekhez való hűség megőrzésére buzdította a zarándokokat Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Csíksomlyói búcsú idei szónoka.

A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt
A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói búcsú szónoka: kapaszkodjunk Krisztus kezébe, és építsük újra a jövőt
Hirdetés
2026. május 23., szombat

Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat

Mozgalmas éjszakájuk volt a segesvári tűzoltóknak: néhány órán belül egy tűzesethez, valamint egy közúti szerencsétlenséghez is riasztották őket. A balesetben két felnőtt és két gyermek sérült meg.

Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat
Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat
2026. május 23., szombat

Villanyoszlopnak csapódott autóhoz, lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat
2026. május 23., szombat

Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit

Sokak számára nem adatok meg a lehetőség, hogy személyesen legyen jelen a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A világhálónak köszönhetően azonban élőben követhető a búcsús szentmise és az azt megelőző események.

Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
2026. május 23., szombat

Itt követheti élőben a csíksomlyói búcsú eseményeit
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre

Idén is kiemelt figyelemmel követjük a csíksomlyói pünkösdi búcsú eseményeit, ráadásul megújult élő közvetítéses formátumban igyekszünk beszámolni az összmagyarság legnagyobb zarándoklatáról. Kövesse velünk az idei történéseket.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói pünkösdi búcsú – percről percre
Hirdetés
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit

Keresztalják, lovas zarándokok, autóval, zarándokvonattal vagy éppen busszal érkező erdélyi és anyaországi magyarok találkoznak idén is Csíksomlyón, a pünkösdszombati búcsún. Kövesse élőben a búcsú történéseit a Székelyhonon!

A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit
A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit
2026. május 23., szombat

A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit
2026. május 22., péntek

Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán

Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.

Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán
Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán
2026. május 22., péntek

Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán
2026. május 22., péntek

Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt

Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.

Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt
Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt
2026. május 22., péntek

Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!