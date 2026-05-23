Ájulás, ficam, magas vérnyomás – ezekkel a panaszokkal keresték fel a mentőket a csíksomlyói zarándokok

Közösen csaknem 160 személynek nyújtottak orvosi ellátást a Hargita megyei mentőszolgálat és a tűzoltóság csapatai a csíksomlyói nyeregben. Ebben az évben kevesebb zarándok szorult segítségre, és ebben bizonyára a kedvező időjárás is közrejátszott.

Farkas Orsolya 2026. május 23., 19:572026. május 23., 19:57

Több százezer zarándok védelmét és biztonságát garantálták a csíksomlyói pünkösdi búcsúban a csendőrök, rendőrök, valamint a tűzoltók és mentők is. Hirdetés A Hargita megyei mentőszolgálat a tavalyi évhez hasonlóan idén is hat mentőponton biztosított egészségügyi ellátást, azonban

kevesebb zarándok szorult segítségre, mint előző alkalommal.

Péter Szilárd, a mentőszolgálat igazgatója a Székelyhon kérdésére elmondta: szombaton 137 személyt láttak el (tavaly 161 volt), közülük

11 embert kórházba szállítottak.

A tűzoltóság által ellátott betegek közül egyetlen embert kellett kórházba szállítani Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A legtöbb esetben kisebb traumákkal – törésgyanúval, ficammal – érkeztek a betegek (22) és ájulásos esetek száma is magas volt (27). Ezenkívül magas vérnyomásos krízissel (18), fejfájással (15), hasi panaszokkal (9), allergiás reakciókkal (6) rendelkező betegeket is elláttak. A mentőszolgálat vezetője szerint több oka is van annak, hogy ebben az esztendőben kevesebben panaszkodtak rosszullétre. Mint mondta, egyrészt a zarándokok felkészültek, együttműködőek voltak,

másrészt az időjárás is kedvezett a búcsújáróknak, hiszen nem volt nagy hőség. „Két kritikus pont szokott lenni: amikor felfelé jönnek az emberek, és amikor levonulnak a nyeregből. Amikor felfelé gyalogolnak, akkor gyakoribb az ájulás, illetve magas vérnyomással és légzési problémákkal szoktak megkeresni. A levonulásnál szoktak bekövetkezni a kisebb traumák, mint a ficam, törés, zúzódás” – magyarázta Péter Szilárd.

A tavalyinál enyhébb volt a napsütés, emiatt kevesebb volt a rosszullét is Fotó: László Ildikó

Kiskorúakat és felnőtteket is elláttak A tűzoltóság csapatai a pünkösdi búcsún 19 személynek nyújtottak egészségügyi ellátást. Alina Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője szerint a szombati esemény ideje alatt: egy személyt alsó végtagi törés gyanújával kórházba szállítottak további kivizsgálásokra;

további 18 zarándokot különböző rosszullétek és sérülések miatt láttak el a helyszínen kialakított egészségügyi pontokon. Az ellátásra szorulók között négy kiskorú és tizenöt felnőtt volt. Négyen külföldi állampolgárok, akik Magyarországról és Szlovákiából érkeztek.