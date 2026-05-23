A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu

Tîrnoveanu közösségi oldalán egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben a Csíksomlyóra tartó magyar zarándokoknak üzent a gyimesbükki Rákóczi-várral és az ezeréves határral kapcsolatban.

Minden magyar számára, akik Csíksomlyó felé tartanak, és azt képzelik, hogy a gyimesi Rákóczi-várnál „a határhoz” érkeztek: itt nincs semmiféle határ, ez Bákó megye, Románia! Egyébként jó utat!

– írta bejegyzésében Tîrnoveanu.

A provokációiról elhíresült román nacionalista vezető ezzel arra a sokak számára történelmi és szimbolikus jelentőségű helyszínre utalt, amely a történelmi Magyarország keleti határvidékének egyik ismert pontja volt: az egykori magyar-román határra Gyimesbükknél.

A bejegyzéshez mellékelt, fent említett helyszínen készült fotó ugyanakkor szemmel láthatóan nem friss: a háttérben havas a táj, miközben a pünkösdi búcsú idején már kellemes tavaszi időjárás uralkodik a térségben. Ez arra utal, hogy