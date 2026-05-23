A csíksomlyói búcsú napján is a magyarokat provokálta Mihai Tîrnoveanu

Fotó: Mihai Tîrnoveanu/Facebook
Újabb magyarellenes provokációval jelentkezett a csíksomlyói pünkösdi búcsú napján Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román nacionalista szervezet elnöke.
2026. május 23., 15:59
Tîrnoveanu közösségi oldalán egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben a Csíksomlyóra tartó magyar zarándokoknak üzent a gyimesbükki Rákóczi-várral és az ezeréves határral kapcsolatban.
– írta bejegyzésében Tîrnoveanu.
A provokációiról elhíresült román nacionalista vezető ezzel arra a sokak számára történelmi és szimbolikus jelentőségű helyszínre utalt, amely a történelmi Magyarország keleti határvidékének egyik ismert pontja volt: az egykori magyar-román határra Gyimesbükknél.
Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.
A bejegyzéshez mellékelt, fent említett helyszínen készült fotó ugyanakkor szemmel láthatóan nem friss: a háttérben havas a táj, miközben a pünkösdi búcsú idején már kellemes tavaszi időjárás uralkodik a térségben. Ez arra utal, hogy
Éppen emiatt is tudatos provokációként értelmezhető, különösen azért, mert a csíksomlyói búcsú évről évre a Kárpát-medencei magyarság egyik legfontosabb vallási és nemzeti eseménye, amelyre százezrek érkeznek Erdélybe és Csíksomlyó környékére.
Tîrnoveanu egyébként csütörtökön az Úz-völgyi haditemetőben ünnepelte híveivel, a Hősök napját, ismételten „megvédve” az általuk állított fakereszteket.
A hithez, a családhoz és az örök keresztény értékekhez való hűség megőrzésére buzdította a zarándokokat Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Csíksomlyói búcsú idei szónoka.
