Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

Székelyhon 2026. április 09., 19:032026. április 09., 19:03

A csíkszeredai rendőrségnek április 7-én jelentették, hogy a 123E jelzésű megyei úton, Csíkdelnén árokba borult egy autó. A rendőrségi eljárás során fény derült arra, hogy a sofőr, egy 39 éves külföldi állampolgár,

elvesztette uralmát a jármű fölött, átsodródott a menetiránnyal szembeni sávra és beleborult a betonsáncba,

de sérülés nélkül megúszta az esetet. Lehelletében 0,68 mg /lliter légalkoholszintet mértek, így kórházba kísérték vérvételre. Ugyanez a férfi korábban, április 3-án, pénteken is egy betonsáncba sodródott Csíkszeredában, és 4-én, szombaton is kiszűrték a rendőrök a forgalomból. Pénteken

1,09 mg/liter, következő alkalommal, szombaton pedig 0,69 mg/liter légalkoholszintet mutatott az alkoholszonda.