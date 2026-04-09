Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

Székelyhon

2026. április 09., 19:03

A csíkszeredai rendőrségnek április 7-én jelentették, hogy a 123E jelzésű megyei úton, Csíkdelnén árokba borult egy autó. A rendőrségi eljárás során fény derült arra, hogy a sofőr, egy 39 éves külföldi állampolgár,

elvesztette uralmát a jármű fölött, átsodródott a menetiránnyal szembeni sávra és beleborult a betonsáncba,

de sérülés nélkül megúszta az esetet. Lehelletében 0,68 mg /lliter légalkoholszintet mértek, így kórházba kísérték vérvételre.

Ugyanez a férfi korábban, április 3-án, pénteken is egy betonsáncba sodródott Csíkszeredában, és 4-én, szombaton is kiszűrték a rendőrök a forgalomból. Pénteken

1,09 mg/liter, következő alkalommal, szombaton pedig 0,69 mg/liter légalkoholszintet mutatott az alkoholszonda.

Utóbbi alkalommal őrizetbe vették 24 órára, majd a bíróság a szabadon engedése mellett döntött. Kedden, azaz 7-én ismét letartóztatták 24 órára, ezúttal viszont 30 napra meghosszabbították fogvatartását – áll a Hargita megyei rendőrség közleményében.

Hargita megye Csíkszék Rendőrség
Ezek is érdekelhetik

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
A vonal fölött maradni – ez a tét az FK Csíkszeredának
Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Élőben az Erste Liga döntője, a kézi BL és az Európa Liga – csütörtökön a tévében
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Székelyhon

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
Székelyhon

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt
A vonal fölött maradni – ez a tét az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A vonal fölött maradni – ez a tét az FK Csíkszeredának
Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Krónika

Erdélyi szavazótömb? Egyszerű és bonyolult
Élőben az Erste Liga döntője, a kézi BL és az Európa Liga – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Élőben az Erste Liga döntője, a kézi BL és az Európa Liga – csütörtökön a tévében
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
A rovat további cikkei

2026. április 08., szerda

Ittas sofőrt kaptak el Csíkszeredában

Egy 50 éves, csíkmadarasi férfit állítottak meg ellenőrzésre Csíkszeredában szerdán reggel a rendőrök. Amint kiderült, ittasan vezette az autóját.

2026. április 08., szerda

2026. április 08., szerda

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

2026. április 08., szerda

Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.

2026. április 08., szerda

2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

2026. április 07., kedd

2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában

Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.

2026. április 06., hétfő

2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

2026. április 03., péntek

2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

2026. április 01., szerda

