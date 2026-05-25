Egy hétig bolyongott a Máramarosi havasokban egy ukrán férfi amíg megtalálták

A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.

Székelyhon 2026. május 25., 09:302026. május 25., 09:30

A Máramaros megyei Salvamont vezetője, Dan Benga szerint a férfi családjának egyik barátja riasztotta a hatóságokat szombaton, az ő bejelentése alapján kezdték el a keresést, amely nehéz körülmények között zajlott, szombaton késő estig – ismerteti az Agerpres. Éjszakára felfüggesztették az akciót, majd vasárnap folytatták. Hirdetés

A rohammentő-szolgálat helikopterét is bevetették, ennek segítségével találták meg a 30 éves férfit egy elszigetelt, nehezen megközelíthető helyen.