Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását

A kórház is reagált a közösségi médiában, névtelenül megosztott panaszra. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.
Névtelenül, nyílt levélben fogalmazta meg panaszát az egyik csíkszeredai onkológus főorvossal szemben egy hozzátartozó: szerinte nem megfelelő bánásmódban részesült beteg rokona. A csíkszeredai kórház kivizsgálja az ügyet, ha panaszt tesznek.
A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban tette közzé szerdán ismeretlenül panaszát egy hozzátartozó, aki nyílt levelet fogalmazott meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház onkológus főorvosának, miszerint
Mint írta, nem az orvos szakmai tudását és kompetenciáját kívánta megkérdőjelezni, hanem a közömbös és lerázó hozzáállása az, ami ellen szót szeretne emelni.
Felháborítónak és egyben elszomorítónak tartotta, hogy a kemoterápiás kezelés alatt és előtt álló daganatos betegek nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, hogy mire számíthatnak a kezelések során.
– fogalmazott. Hozzátette, ez a probléma túlmutat az egyéni eseteken és rendszerszintű hiányosságokra utal.
A bejegyzésre szintén a Facebookon reagált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Mint írták, az a kérésük, hogy a panaszokat, amennyiben az ellátással nem elégedettek a kórház felé, jelezzék, hogy azt
„A szociális média hasznos számunkra, sok értékes visszajelzést kapunk. De a különböző platformokon közzétett névtelen bejegyzések nemcsak, hogy nem hatékonyak, hanem kifejezetten károsak is: nem jutnak el oda, ahová kell, és nem olyan formában, hogy javítani lehessen a helyzeten.
– fogalmaztak.
Hozzátették, hogy akinek a kórházi ellátással kapcsolatosan panasza van, az használja az erre a célra működő hivatalos csatornákat.
A panaszt be lehet küldeni a következő linken, vagy írásban be lehet vinni, küldeni a kórház titkárságára, az elérhetőségek a kórház honlapján olvashatók.
