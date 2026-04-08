Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását

A kórház is reagált a közösségi médiában, névtelenül megosztott panaszra. Képünk illusztráció

Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.

Barabás Hajnal

2026. április 08., 15:222026. április 08., 15:22

Névtelenül, nyílt levélben fogalmazta meg panaszát az egyik csíkszeredai onkológus főorvossal szemben egy hozzátartozó: szerinte nem megfelelő bánásmódban részesült beteg rokona. A csíkszeredai kórház kivizsgálja az ügyet, ha panaszt tesznek.

A panasz lényege: szakértelem kontra empátia

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban tette közzé szerdán ismeretlenül panaszát egy hozzátartozó, aki nyílt levelet fogalmazott meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház onkológus főorvosának, miszerint

nem megfelelő bánásmódban részesült beteg rokona.

Mint írta, nem az orvos szakmai tudását és kompetenciáját kívánta megkérdőjelezni, hanem a közömbös és lerázó hozzáállása az, ami ellen szót szeretne emelni.

Felháborítónak és egyben elszomorítónak tartotta, hogy a kemoterápiás kezelés alatt és előtt álló daganatos betegek nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, hogy mire számíthatnak a kezelések során.

A megfelelő tájékoztatás, az empátia és a tiszteletteljes bánásmód nem »extra« elvárások, hanem az alapvető betegellátás részei”

– fogalmazott. Hozzátette, ez a probléma túlmutat az egyéni eseteken és rendszerszintű hiányosságokra utal.

A kórház válasza: a közösségi média nem hivatalos csatorna

A bejegyzésre szintén a Facebookon reagált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Mint írták, az a kérésük, hogy a panaszokat, amennyiben az ellátással nem elégedettek a kórház felé, jelezzék, hogy azt

jobbító szándékkal ellenőrizni lehessen, és amennyiben szükséges, a javító intézkedéseket meg lehessen hozni.

„A szociális média hasznos számunkra, sok értékes visszajelzést kapunk. De a különböző platformokon közzétett névtelen bejegyzések nemcsak, hogy nem hatékonyak, hanem kifejezetten károsak is: nem jutnak el oda, ahová kell, és nem olyan formában, hogy javítani lehessen a helyzeten.

A névtelen bejegyzéseket a kórház nem tudja hivatalosan kivizsgálni, csak az írásban beérkező, névvel vállalt panaszok esetében tudunk eljárni. Biztosak lehetnek abban, hogy megfelelően jelzett panaszt kivizsgáljuk, és a páciens számára nem lesznek ennek negatív következményei”

– fogalmaztak.

Hozzátették, hogy akinek a kórházi ellátással kapcsolatosan panasza van, az használja az erre a célra működő hivatalos csatornákat.

A panaszt be lehet küldeni a következő linken, vagy írásban be lehet vinni, küldeni a kórház titkárságára, az elérhetőségek a kórház honlapján olvashatók.

Ezek is érdekelhetik

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Székelyhon

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások
Székelyhon

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások
Elhunyt Mircea Lucescu
Székely Sport

Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Krónika

„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Székely Sport

Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
2026. április 08., szerda

Papíron kétszáz állással kevesebb lett Marosvásárhelyen

Elfogadták szerdán Marosvásárhelyen a városháza alkalmazottainak csökkentéséről szóló határozattervezetet, amely alapján több mint kétszázzal kevesebb lett az állások száma. Papíron ugyan nagy a csökkenés, a valóságban azonban pár embert érint a változás.

2026. április 08., szerda

Csoma Botond: az RMDSZ politikai stabilitást akar, nem lenne szerencsés most kormányfőt váltani

Az RMDSZ politikai stabilitást és a kormányzás jelenlegi formátumban való folytatását akarja, Ilie Bolojan kormányfő vezetésével – jelentette ki szerdán Csoma Botond.

Elromlik az idő: jóval hidegebb lesz a megszokottnál a következő napokban

Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.

Székelyföld határán rengett a föld hajnalban

A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. április 08., szerda

Orbán Viktor videóüzenetben szólította meg a határon túli magyarokat

Videóüzenetben fordult a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

2026. április 07., kedd

Az államfő elé terjesztette jelöltjeit az igazságügyi miniszter

Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlegének véleményezése hiányában Alex Florențát javasolja a DIICOT főügyész-helyettesi tisztségére, Marius Voineagot a legfőbb ügyész helyettesi posztjára.

2026. április 07., kedd

Visszavonták a Realitatea Plus műsorszolgáltatási jogosultságát

Visszavonta a Realitatea Plus műsorszolgáltatási engedélyét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) – írja az Agerpres.

2026. április 07., kedd

Egyesült Államokkal való együttműködés fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor

Az Egyesült Államokkal való stratégiai együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint a gazdasági és energetikai kapcsolatok erősödéséről beszélt Orbán Viktor kedden Budapesten, J.D. Vance-szel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. április 07., kedd

Harminc sofőr búcsúzott jogosítványától az ünnepi ellenőrzéseken

Több száz szankció, tucatnyi bevont jogosítvány és számos közlekedési bűncselekmény – ez a mérlege az ünnepi időszak rendőri ellenőrzéseinek Hargita megyében is.

2026. április 07., kedd

Négy gyergyószentmiklósi utca felújítása és Gyilkostó közművesítése került közelebb

Rendkívüli ülésen hozott döntéseket Gyergyószentmiklós képviselő-testülete két nagyvolumenű beruházás előkészítése kapcsán. A szándék szerint Gyilkostón a közművesítés kap új lendületet, és közel 4800 méternyi út korszerűsítése is közelebb került.

