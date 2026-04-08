Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását

Képünk illusztráció

Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.

Barabás Hajnal 2026. április 08., 15:222026. április 08., 15:22

Névtelenül, nyílt levélben fogalmazta meg panaszát az egyik csíkszeredai onkológus főorvossal szemben egy hozzátartozó: szerinte nem megfelelő bánásmódban részesült beteg rokona. A csíkszeredai kórház kivizsgálja az ügyet, ha panaszt tesznek. A panasz lényege: szakértelem kontra empátia A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban tette közzé szerdán ismeretlenül panaszát egy hozzátartozó, aki nyílt levelet fogalmazott meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház onkológus főorvosának, miszerint

nem megfelelő bánásmódban részesült beteg rokona.

Mint írta, nem az orvos szakmai tudását és kompetenciáját kívánta megkérdőjelezni, hanem a közömbös és lerázó hozzáállása az, ami ellen szót szeretne emelni. Felháborítónak és egyben elszomorítónak tartotta, hogy a kemoterápiás kezelés alatt és előtt álló daganatos betegek nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, hogy mire számíthatnak a kezelések során.

A megfelelő tájékoztatás, az empátia és a tiszteletteljes bánásmód nem »extra« elvárások, hanem az alapvető betegellátás részei”

– fogalmazott. Hozzátette, ez a probléma túlmutat az egyéni eseteken és rendszerszintű hiányosságokra utal. A kórház válasza: a közösségi média nem hivatalos csatorna A bejegyzésre szintén a Facebookon reagált a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Mint írták, az a kérésük, hogy a panaszokat, amennyiben az ellátással nem elégedettek a kórház felé, jelezzék, hogy azt

jobbító szándékkal ellenőrizni lehessen, és amennyiben szükséges, a javító intézkedéseket meg lehessen hozni.

„A szociális média hasznos számunkra, sok értékes visszajelzést kapunk. De a különböző platformokon közzétett névtelen bejegyzések nemcsak, hogy nem hatékonyak, hanem kifejezetten károsak is: nem jutnak el oda, ahová kell, és nem olyan formában, hogy javítani lehessen a helyzeten.

A névtelen bejegyzéseket a kórház nem tudja hivatalosan kivizsgálni, csak az írásban beérkező, névvel vállalt panaszok esetében tudunk eljárni. Biztosak lehetnek abban, hogy megfelelően jelzett panaszt kivizsgáljuk, és a páciens számára nem lesznek ennek negatív következményei”