Tömegverekedéshez riasztották a rendőröket Előpatakon

Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. május 25., 14:49

Heves szóváltást követően esett egymásnak vasárnap este a rendőrség által beazonosított tizenegy személy – olvasható a hatósági tájékoztatásban, amiben arra is kitérnek, hogy az agresszió során tárgyakat is dobáltak.

A tömegverekedés során öt személy sérült meg, akik közül kettőt a kórházba kellett szállítani, de végül ők sem kaptak beutalót.