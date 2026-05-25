Tömegverekedéshez riasztották a rendőröket Előpatakon

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Öt személy sérült meg, közülük kettőt kórházba kellett szállítani, miután tizenegy ember verekedett vasárnap este Előpatakon – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Heves szóváltást követően esett egymásnak vasárnap este a rendőrség által beazonosított tizenegy személy – olvasható a hatósági tájékoztatásban, amiben arra is kitérnek, hogy az agresszió során tárgyakat is dobáltak.
A verekedés során ugyanakkor anyagi kár is keletkezett két autóban, amely az érintettek tulajdonában van.
A rendőrség az ügyészség koordinálásával folytatja a nyomozást károkozás és testi sértés miatt.
A pünkösdi időszak sem tartott vissza néhány sofőrt attól, hogy ittasan üljenek autóba, közülük ketten baleseteztek is – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői összesítéséből.
A Hargita megyei csendőrséghez május 22-25. között 26 lakossági bejelentés érkezett lakott területek közelében megjelent medvékről.
Öt nap alatt hétszer jelent meg Farcádon a medve, amely ez idő alatt több kaptárt rongált meg a településen lévő méhészetnél, ráadásul a lakókat is félelemben tartotta. Végül vasárnap este kilőtték a fiatal egyedet.
A vakációs utalványok értékének csökkenése és a vásárlóerő csökkenése egyelőre némileg visszafogta a június 1-jei hosszú hétvégére érvényes foglalásokat.
Lakóháznál csaptak fel a lángok a maroskeresztúri Patak utcában, fennáll a veszélye, hogy egy szomszédos lakóépületre is átterjednek a lángok – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Lakóház gyúlt ki Gyulas főutcájában hétfőn délelőtt, a lángok több épületre is átterjedtek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.
Medvék jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer hétfőre virradóra több udvarhelyszéki és gyergyószéki településen – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.
A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.
