Mától lehet beíratni a gyerekeket óvodába

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.

Székelyhon

2026. május 25., 09:55

2026. május 25., 09:562026. május 25., 09:56

Az oktatási minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint az óvodai beiratkozások első szakasza május 25. és június 18. között zajlik, a jelentkezési lapban megjelölt három opció alapján – ismerteti az Agerpres.

A jelentkezési lapokat május 25. és 29. között lehet benyújtani:

  • június 2. és 8. között kerül sor az első opciók alapján történő elosztásra,

  • majd június 9. és 12. között a másodikként,

  • június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő elosztásra.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A következő szakaszban június 22-26. között kell benyújtani a jelentkezési lapokat, majd

  • június 29. és július 1. között az elsőként,

  • július 2-6. között a másodikként,

  • július 7-én és 8-án pedig a harmadikként megjelölt opció alapján történik a megmaradt helyek betöltése.

Ennek a szakasznak az eredményeit július 9-én teszik közzé az üresen maradt helyek számával együtt. Ezekre augusztus 17. és 27. között jelentkezhetnek azok, akiket az előző két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.

A gyermekek felvételekor a jelentkezési sorrendet vagy a kérelmek iktatási számát nem veszik figyelembe, kizárólag a módszertanban megszabott általános és specifikus kritériumok a mérvadók – hívták fel a figyelmet a szaktárca közleményében.

2026. május 25., hétfő

Egy éjszaka alatt négy Hargita megyei településen riasztottak medvék miatt

Medvék jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer hétfőre virradóra több udvarhelyszéki és gyergyószéki településen – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

Egy hétig bolyongott a Máramarosi havasokban egy ukrán férfi amíg megtalálták

A határrendészek és a hegyimentők megmentettek vasárnap egy ukrán fiatalembert, aki a Máramarosi-havasokon keresztül lépte át a határt, és bevallása szerint egy hétig bolyongott a hegyekben.

2026. május 24., vasárnap

Támogatja a díjnyertes Fjord című film finanszírozását az Oscar-jelölésekre a kulturális minisztérium

A kulturális minisztérium felvette a szombaton a 79. Cannes-i Filmfesztiválon Arany Pálmával díjazott Fjord című filmet azon stratégiai kulturális projektek listájára, amelyek finanszírozásban részesülnek az Oscar-díjra való jelöléshez.

2026. május 24., vasárnap

Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak XIV. Leó pápa pünkösdvasárnap

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában.

Száz métert zuhant két turista a Bucsecs-hegységben

Körülbelül 100 métert zuhant a Bucsecs-hegységben az a két turista, akiket a hegyimentőknek végül sikerült megmenteniük vasárnap.

2026. május 24., vasárnap

Rengett a föld pünkösdvasárnap hajnalban

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 5 óra 2 perckor Vrancea megyében.

2026. május 24., vasárnap

„A történelem szemétdombjára kerülsz előbb-utóbb” – Csoma Botond üzent Dan Tanasănak

Heves vita bontakozott ki a gyimesbükki Rákóczi-vár felújítása körül, miután Dan Tanasă AUR-os parlamenti képviselő bírálni kezdte a beruházást, illetve annak állami finanszírozását

Cristian Mungiu új filmje nyerte a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját

A Cristian Mungiu rendezésében készült Fjord című, Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Arany Pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Arcok a Kárpát-medence legnagyobb zarándokünnepéről

Az összmagyarság ünnepe, tízezrek találkozási pontja, „hazatérés” és még sorolhatnánk a csíksomlyói búcsú jelzőit. Újabb fotós összeállításunkban ezúttal a csíksomlyói búcsú arcait mutatjuk, akiken megakadt a fotósaink szeme és lencséje.

