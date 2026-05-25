Mától lehet beíratni a gyerekeket óvodába

Elkezdődött hétfőn az óvodai beiratkozások első szakasza.

Az oktatási minisztérium által jóváhagyott menetrend szerint az óvodai beiratkozások első szakasza május 25. és június 18. között zajlik, a jelentkezési lapban megjelölt három opció alapján – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A jelentkezési lapokat május 25. és 29. között lehet benyújtani:

június 2. és 8. között kerül sor az első opciók alapján történő elosztásra,

majd június 9. és 12. között a másodikként,

június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő elosztásra.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A következő szakaszban június 22-26. között kell benyújtani a jelentkezési lapokat, majd

június 29. és július 1. között az elsőként,

július 2-6. között a másodikként,

július 7-én és 8-án pedig a harmadikként megjelölt opció alapján történik a megmaradt helyek betöltése.

Ennek a szakasznak az eredményeit július 9-én teszik közzé az üresen maradt helyek számával együtt. Ezekre augusztus 17. és 27. között jelentkezhetnek azok, akiket az előző két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.

A gyermekek felvételekor a jelentkezési sorrendet vagy a kérelmek iktatási számát nem veszik figyelembe, kizárólag a módszertanban megszabott általános és specifikus kritériumok a mérvadók – hívták fel a figyelmet a szaktárca közleményében.