Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mindennek mestere: Gazda József

Gazda József, születésnap, köszöntő, kilencven

Gazda József egy könyvbemutatón 2018-ban, Kézdivásárhelyt a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. A háttérben Borcsa János és Ferencz Éva, a Csoma-egyesület elnöke

Fotó: Bodor Balázs György

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos. Magyartanár nyugdíjba vonulásáig, műkritikus és művészettörténész, szociográfus, Kovásznán élve pedig évtizedeken keresztül nagy jelentőségű, Kárpát-medencei kisugárzású kulturális programok (diákszínpad, Csoma-napok) letéteményezője és vezetője volt.

Liget

2026. április 08., 11:332026. április 08., 11:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gazda József kisgyermekkora az orbai széki Nagyborosnyóhoz kötődik, 1940-től pedig Sepsiszentgyörgyön élt a család, így 1942 és 1946 között az ottani Református Népiskola tanulója volt, középiskolai tanulmányait pedig ugyanott, a Székely Mikó Kollégiumban végezte. Magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett 1958-ban. Tanári pályáját Székelykocsárdon kezdte, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba folytatta, 1964-től aztán nyugdíjazásáig a kovásznai líceum tanára volt.

Gazda első írása a kolozsvári Utunkban jelent meg 1956-ban, majd rendre közölte műkritikáit, művészettörténeti tanulmányait a korszak folyóirataiban és lapjaiban (Utunk, Korunk, Igaz Szó, A Hét, Művelődés, Új Élet, Megyei Tükör stb.). Művészeti monográfiái erdélyi magyar képzőművészekről, többek között Gyárfás Jenőről, Nagy Imréről, Nagy Albertről, Gazdáné Olosz Elláról, Porzsolt Borbáláról 1969-től jelentek meg, ugyanakkor útirajzokban számolt be Nyugaton és Keleten szerzett művészettörténeti felfedezéseiről.

Gazda József munkásságának fontos részét teszik ki szociográfiai művei, amelyekben a szerző a szóbeli történelem (oral history) módszerével dolgozva – ahogy utólag megnevezte: az emlékező történelem műfajában – mutatta be a magyarság huszadik századi történelmét.

Ilyen téren úttörő munkája az 1980-ban kiadott Így tudom, így mondom (A régi falu emlékezete) című monográfiája, s ennek mintegy folytatásaként született meg az 1980-as években a Mindennek mestere (A falusi tudás könyve) című munka, amelynek kiadására aztán csak a rendszerváltozás után került sor.

Ugyancsak ezt a módszert, valamint szerkesztési elvet követve készült A Golgota útján című munka (2017), amelyben a szerző a Kárpát-medencei magyarság egy rövid és tragikus időszakát, az 1944–45-ös háborús évet, valamint az ezt követő megtorlásokat mutatja be. Az adatközlőknek erre az időszakra vonatkozó, élő szóban előadott személyes élményeit rögzítette az adatgyűjtő, majd az egyes elbeszélők személyes történeteit témák szerint rendezve szerkesztette egybe, hogy képet alkothasson a bemutatandó korszakról, éspedig a Kárpát-medencei magyarság huszadik századközépi üldözéséről, illetve a világháború és a munkatáborok, valamint a kitelepítések körülményei között elszenvedett veszteségekről. Az egyes történetek mondhatni láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, valamelyest követik az időrendet, s végül is összességük egy nagy társadalmi tablót eredményez.

Idézet
„A könyv megszenvedett sorsú emberek vallomásaira épül

– hangzik el az előszóban. – A pár száznyi, a poklok poklát megjárt ember jaját kiáltja világgá. A magyar holokausztot, mely közel félmillió emberáldozatot követelt, életeket, sorsokat tett tönkre, s megnyomorította egész nemzetünket.” A történet elbeszélésének nyelve is sokszínű, lévén, hogy a megszólaltatottak mind-mind a saját nyelvjárásukon beszélik el a velük megesetteket. Ezek pedig csángó-magyarok, székelyföldiek, mezőségiek, dél-erdélyiek, kalotaszegiek, partiumiak, bánságiak, délvidékiek, felvidékiek, kárpátaljaiak, őrségiek s így tovább.

Szépíróként A hajótörött című regényben (2016) mutatja be Gazda a szocializmus építésének nevezett időszakot, az 1950-es éveket egy székelyföldi tisztességes munkásember kálváriájának elbeszélésén keresztül.

Mindig szívesen idézem fel egyik diákkori emlékemet 1972-ből, amikor éppen Gazda József volt a Kovászna megyei olimpikonok kísérő tanára. A hosszú vonatozás során úti élményeit is megosztotta velünk, aztán Kolozsvárt, a magyar irodalmi tantárgyverseny helyszínén pedig gondoskodott, hogy kis háromszéki „különítményének” külön élményben is része legyen: közösen látogathattuk meg Nagy Albert műtermét. Sok évtizeddel később pedig engem ért a megtiszteltetés, hogy A Nyelvőrzés Sütő András díjának átadása alkalmából, 2009-ben köszönthettem a kitüntetettet, s nem máshol, mint szülővárosában, Kézdivásárhelyen.

Köztudott, Gazda József életének és gazdag munkásságának helyszíne ugyan Kovászna, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szülővárosára is mindig figyelmet fordított.

Évtizedeken keresztül, azaz az 1960-as évektől rendszeresen beszámolt különböző lapokban és újságokban például a Kézdivásárhelyen élő és alkotó képzőművészek kiállításairól, később, 2009–2010-ben az induló városi színház bemutatóiról, sort kerített nem egy könyvének bemutatójára, de maga is vállalt könyvbemutatókat.

Számomra Gazda József a tevékeny jelenlét fontosságát példázza. Számos további alkotó évet kívánunk születése napján!

Borcsa János

Születésnap Köszöntő
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is
Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok". Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Sok helyzetet kihagyott, azért megnyerte a meccset a VSK Székelyudvarhely
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
A rovat további cikkei

2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum

Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.

2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten

„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.

2026. március 26., csütörtök

A hiányban is a szépet látni

Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést.

2026. március 25., szerda

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk

Egy esküvői fotó néha többet mesél, mint a családi legenda. A menyegző az emberi élet kitüntetett eseménye, és a vágy, hogy maradandó vizuális emléket szerezzünk róla, szinte egyidős magával a fényképezéssel.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!