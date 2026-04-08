Mindennek mestere: Gazda József

Gazda József egy könyvbemutatón 2018-ban, Kézdivásárhelyt a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. A háttérben Borcsa János és Ferencz Éva, a Csoma-egyesület elnöke

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos. Magyartanár nyugdíjba vonulásáig, műkritikus és művészettörténész, szociográfus, Kovásznán élve pedig évtizedeken keresztül nagy jelentőségű, Kárpát-medencei kisugárzású kulturális programok (diákszínpad, Csoma-napok) letéteményezője és vezetője volt.

Gazda József kisgyermekkora az orbai széki Nagyborosnyóhoz kötődik, 1940-től pedig Sepsiszentgyörgyön élt a család, így 1942 és 1946 között az ottani Református Népiskola tanulója volt, középiskolai tanulmányait pedig ugyanott, a Székely Mikó Kollégiumban végezte. Magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett 1958-ban. Tanári pályáját Székelykocsárdon kezdte, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba folytatta, 1964-től aztán nyugdíjazásáig a kovásznai líceum tanára volt. Gazda első írása a kolozsvári Utunkban jelent meg 1956-ban, majd rendre közölte műkritikáit, művészettörténeti tanulmányait a korszak folyóirataiban és lapjaiban (Utunk, Korunk, Igaz Szó, A Hét, Művelődés, Új Élet, Megyei Tükör stb.). Művészeti monográfiái erdélyi magyar képzőművészekről, többek között Gyárfás Jenőről, Nagy Imréről, Nagy Albertről, Gazdáné Olosz Elláról, Porzsolt Borbáláról 1969-től jelentek meg, ugyanakkor útirajzokban számolt be Nyugaton és Keleten szerzett művészettörténeti felfedezéseiről.

Gazda József munkásságának fontos részét teszik ki szociográfiai művei, amelyekben a szerző a szóbeli történelem (oral history) módszerével dolgozva – ahogy utólag megnevezte: az emlékező történelem műfajában – mutatta be a magyarság huszadik századi történelmét.

Ilyen téren úttörő munkája az 1980-ban kiadott Így tudom, így mondom (A régi falu emlékezete) című monográfiája, s ennek mintegy folytatásaként született meg az 1980-as években a Mindennek mestere (A falusi tudás könyve) című munka, amelynek kiadására aztán csak a rendszerváltozás után került sor. Ugyancsak ezt a módszert, valamint szerkesztési elvet követve készült A Golgota útján című munka (2017), amelyben a szerző a Kárpát-medencei magyarság egy rövid és tragikus időszakát, az 1944–45-ös háborús évet, valamint az ezt követő megtorlásokat mutatja be. Az adatközlőknek erre az időszakra vonatkozó, élő szóban előadott személyes élményeit rögzítette az adatgyűjtő, majd az egyes elbeszélők személyes történeteit témák szerint rendezve szerkesztette egybe, hogy képet alkothasson a bemutatandó korszakról, éspedig a Kárpát-medencei magyarság huszadik századközépi üldözéséről, illetve a világháború és a munkatáborok, valamint a kitelepítések körülményei között elszenvedett veszteségekről. Az egyes történetek mondhatni láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, valamelyest követik az időrendet, s végül is összességük egy nagy társadalmi tablót eredményez.

„A könyv megszenvedett sorsú emberek vallomásaira épül

– hangzik el az előszóban. – A pár száznyi, a poklok poklát megjárt ember jaját kiáltja világgá. A magyar holokausztot, mely közel félmillió emberáldozatot követelt, életeket, sorsokat tett tönkre, s megnyomorította egész nemzetünket.” A történet elbeszélésének nyelve is sokszínű, lévén, hogy a megszólaltatottak mind-mind a saját nyelvjárásukon beszélik el a velük megesetteket. Ezek pedig csángó-magyarok, székelyföldiek, mezőségiek, dél-erdélyiek, kalotaszegiek, partiumiak, bánságiak, délvidékiek, felvidékiek, kárpátaljaiak, őrségiek s így tovább. Szépíróként A hajótörött című regényben (2016) mutatja be Gazda a szocializmus építésének nevezett időszakot, az 1950-es éveket egy székelyföldi tisztességes munkásember kálváriájának elbeszélésén keresztül. Mindig szívesen idézem fel egyik diákkori emlékemet 1972-ből, amikor éppen Gazda József volt a Kovászna megyei olimpikonok kísérő tanára. A hosszú vonatozás során úti élményeit is megosztotta velünk, aztán Kolozsvárt, a magyar irodalmi tantárgyverseny helyszínén pedig gondoskodott, hogy kis háromszéki „különítményének” külön élményben is része legyen: közösen látogathattuk meg Nagy Albert műtermét. Sok évtizeddel később pedig engem ért a megtiszteltetés, hogy A Nyelvőrzés Sütő András díjának átadása alkalmából, 2009-ben köszönthettem a kitüntetettet, s nem máshol, mint szülővárosában, Kézdivásárhelyen.

Köztudott, Gazda József életének és gazdag munkásságának helyszíne ugyan Kovászna, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy szülővárosára is mindig figyelmet fordított.