Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak a tolvajok
Fotó: Pinti Attila
Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.
2026. április 08., 13:34
Több csíkdánfalvi házba is bejutottak ismeretlenek a húsvéti ünnepek idején. A tolvajok jellemzően ott próbálkoztak, ahol nem volt bezárva az ajtó vagy a kapu, és elsősorban készpénzt vittek el. Böjte Csongor Ernő, Dánfalva polgármestere megerősítette a Székelyhonnak, hogy a napokban több betörés is történt a faluban. Elmondása szerint
Az érintettek feljelentést tettek a rendőrségen.
A Székelyhon megkeresésére Răducanu Mariana-Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője ismertette az esetek részleteit.
Tájékoztatása szerint április 4-én egy 52 éves helybéli nő értesítette a csíkszeredai vidéki rendőrséget, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába. A helyszínelés során megállapították, hogy hajnali négy óra körül az elkövetők
ahonnan 100 eurót és 966 lejt vittek el. Az ügyben minősített lopás gyanújával indult eljárás.
Ugyancsak április 4-én egy 30 éves férfi tett bejelentést, miután édesanyja házába próbáltak meg behatolni az éjszaka folyamán. A rendőrök megállapították, hogy
azonban nem vittek el semmit, és az ajtón sem találták feszítés nyomait. Az eset kapcsán minősített lopás kísérlete miatt indult nyomozás.
Két nappal később, április 6-án egy 75 éves férfi jelezte, hogy idegenek jártak az udvarán. Mint kiderült, reggel az elkövetők megpróbáltak bejutni a házba, de
Ebben az esetben magánlaksértés és rongálás miatt indult eljárás.
A rendőrség az ügyeket a csíkszeredai ügyészség irányításával vizsgálja.
A hatóság arra figyelmezteti a lakosságot, hogy mindig zárják be lakásuk ajtaját akkor is, ha otthon tartózkodnak, szereljenek fel megfigyelőrendszereket, és gyanús tevékenység esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót.
