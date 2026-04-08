Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak a tolvajok

Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

Barabás Hajnal 2026. április 08., 13:342026. április 08., 13:34 2026. április 08., 13:512026. április 08., 13:51

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak ismeretlenek a húsvéti ünnepek idején. A tolvajok jellemzően ott próbálkoztak, ahol nem volt bezárva az ajtó vagy a kapu, és elsősorban készpénzt vittek el. Böjte Csongor Ernő, Dánfalva polgármestere megerősítette a Székelyhonnak, hogy a napokban több betörés is történt a faluban. Elmondása szerint

nagyobb értékeket nem vittek el az elkövetők, hanem azokat a pénzösszegeket lopták el, amelyeket a házakban találtak.

Az érintettek feljelentést tettek a rendőrségen. A hatóság nyomozást indított A Székelyhon megkeresésére Răducanu Mariana-Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője ismertette az esetek részleteit. Tájékoztatása szerint április 4-én egy 52 éves helybéli nő értesítette a csíkszeredai vidéki rendőrséget, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába. A helyszínelés során megállapították, hogy hajnali négy óra körül az elkövetők

előbb leszerelték az udvaron felszerelt térfigyelő kamerát, majd a nyitva hagyott ajtón keresztül bejutottak a lakásba,

ahonnan 100 eurót és 966 lejt vittek el. Az ügyben minősített lopás gyanújával indult eljárás. Ugyancsak április 4-én egy 30 éves férfi tett bejelentést, miután édesanyja házába próbáltak meg behatolni az éjszaka folyamán. A rendőrök megállapították, hogy

az ismeretlenek bejutottak a lakásba, miközben a bent tartózkodó nő aludt,

azonban nem vittek el semmit, és az ajtón sem találták feszítés nyomait. Az eset kapcsán minősített lopás kísérlete miatt indult nyomozás. Két nappal később, április 6-án egy 75 éves férfi jelezte, hogy idegenek jártak az udvarán. Mint kiderült, reggel az elkövetők megpróbáltak bejutni a házba, de

mivel az ajtó zárva volt, egy ablakot törtek be, végül azonban nem jutottak be az ingatlanba.