Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak a tolvajok

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak a tolvajok

Fotó: Pinti Attila

Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

Barabás Hajnal

2026. április 08., 13:342026. április 08., 13:34

2026. április 08., 13:512026. április 08., 13:51

Több csíkdánfalvi házba is bejutottak ismeretlenek a húsvéti ünnepek idején. A tolvajok jellemzően ott próbálkoztak, ahol nem volt bezárva az ajtó vagy a kapu, és elsősorban készpénzt vittek el. Böjte Csongor Ernő, Dánfalva polgármestere megerősítette a Székelyhonnak, hogy a napokban több betörés is történt a faluban. Elmondása szerint

nagyobb értékeket nem vittek el az elkövetők, hanem azokat a pénzösszegeket lopták el, amelyeket a házakban találtak.

Az érintettek feljelentést tettek a rendőrségen.

A hatóság nyomozást indított

A Székelyhon megkeresésére Răducanu Mariana-Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője ismertette az esetek részleteit.

Hirdetés

Tájékoztatása szerint április 4-én egy 52 éves helybéli nő értesítette a csíkszeredai vidéki rendőrséget, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába. A helyszínelés során megállapították, hogy hajnali négy óra körül az elkövetők

előbb leszerelték az udvaron felszerelt térfigyelő kamerát, majd a nyitva hagyott ajtón keresztül bejutottak a lakásba,

ahonnan 100 eurót és 966 lejt vittek el. Az ügyben minősített lopás gyanújával indult eljárás.

Ugyancsak április 4-én egy 30 éves férfi tett bejelentést, miután édesanyja házába próbáltak meg behatolni az éjszaka folyamán. A rendőrök megállapították, hogy

az ismeretlenek bejutottak a lakásba, miközben a bent tartózkodó nő aludt,

azonban nem vittek el semmit, és az ajtón sem találták feszítés nyomait. Az eset kapcsán minősített lopás kísérlete miatt indult nyomozás.

Két nappal később, április 6-án egy 75 éves férfi jelezte, hogy idegenek jártak az udvarán. Mint kiderült, reggel az elkövetők megpróbáltak bejutni a házba, de

mivel az ajtó zárva volt, egy ablakot törtek be, végül azonban nem jutottak be az ingatlanba.

Ebben az esetben magánlaksértés és rongálás miatt indult eljárás.

A rendőrség az ügyeket a csíkszeredai ügyészség irányításával vizsgálja.

A hatóság arra figyelmezteti a lakosságot, hogy mindig zárják be lakásuk ajtaját akkor is, ha otthon tartózkodnak, szereljenek fel megfigyelőrendszereket, és gyanús tevékenység esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót.

Csíkszék Rendőrség Csíkdánfalva
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 08., szerda

Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.

Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában
Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában
2026. április 08., szerda

Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában
Hirdetés
2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában

Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
Hirdetés
2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Hirdetés
