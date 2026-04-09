Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.
2026. április 09., 16:53
Három fiatal – már nem egészen józanon –, egy szóváltás után esett neki a 78 éves férfinak hétfőn délután. A 17 és 19 év közötti fiatalok egy kemény tárggyal több ütést is mértek az áldozatra:
– derül ki a Kovászna megyei rendőrség közleményéből.
Az agresszorokat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba kerültek a Kovászna megyei rendőrség fogdájába. Testi bántalmazás, ütlegelés miatt indult ellenük bűnügyi eljárás.
Ugyancsak húsvéthétfőn délután családon belüli erőszak miatt hívták ki a rendőrséget Sepsiszentgyörgyön. Az áldozat egy 42 nő volt, akinek fejét ököllel ütlegelte 41 éves férje, majd a hátát is keményen megütötte egy tárggyal. Az előzmények között itt is megtalálható az alkoholfogyasztás.
A helyszínre kiszálló hatóság úgy értékelte, a nő veszélyhelyzetben van, ezért
Az ügyészi felügyelettel folytatott vizsgálat nyomán az erőszakos férfit őrizetbe vették, majd elzárását további 30 napra meghosszabbították, családon belüli erőszak bűncselekménye miatt – írják.
