Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

Három fiatal – már nem egészen józanon –, egy szóváltás után esett neki a 78 éves férfinak hétfőn délután. A 17 és 19 év közötti fiatalok egy kemény tárggyal több ütést is mértek az áldozatra:

a fején és a testén elszenvedett ütések közvetkeztében az áldozat orvosi ellátásra szorult

– derül ki a Kovászna megyei rendőrség közleményéből.

Az agresszorokat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba kerültek a Kovászna megyei rendőrség fogdájába. Testi bántalmazás, ütlegelés miatt indult ellenük bűnügyi eljárás.

Hirdetés

Ugyancsak húsvéthétfőn délután családon belüli erőszak miatt hívták ki a rendőrséget Sepsiszentgyörgyön. Az áldozat egy 42 nő volt, akinek fejét ököllel ütlegelte 41 éves férje, majd a hátát is keményen megütötte egy tárggyal. Az előzmények között itt is megtalálható az alkoholfogyasztás.

A helyszínre kiszálló hatóság úgy értékelte, a nő veszélyhelyzetben van, ezért