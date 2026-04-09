Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., 17:182026. április 09., 17:18

Három fiatal – már nem egészen józanon –, egy szóváltás után esett neki a 78 éves férfinak hétfőn délután. A 17 és 19 év közötti fiatalok egy kemény tárggyal több ütést is mértek az áldozatra:

a fején és a testén elszenvedett ütések közvetkeztében az áldozat orvosi ellátásra szorult

– derül ki a Kovászna megyei rendőrség közleményéből.

Az agresszorokat még aznap őrizetbe vették, majd 30 napos előzetes letartóztatásba kerültek a Kovászna megyei rendőrség fogdájába. Testi bántalmazás, ütlegelés miatt indult ellenük bűnügyi eljárás.

Ugyancsak húsvéthétfőn délután családon belüli erőszak miatt hívták ki a rendőrséget Sepsiszentgyörgyön. Az áldozat egy 42 nő volt, akinek fejét ököllel ütlegelte 41 éves férje, majd a hátát is keményen megütötte egy tárggyal. Az előzmények között itt is megtalálható az alkoholfogyasztás.

A helyszínre kiszálló hatóság úgy értékelte, a nő veszélyhelyzetben van, ezért

a férje számára távoltartási rendeletet állítottak ki.

Az ügyészi felügyelettel folytatott vizsgálat nyomán az erőszakos férfit őrizetbe vették, majd elzárását további 30 napra meghosszabbították, családon belüli erőszak bűncselekménye miatt – írják.

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

