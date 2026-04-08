Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért

Fotó: Godako Rendezvényterem
Közösségi összefogással szerveznek jótékonysági estet április 11-én a gyergyószentmiklósi Godako rendezvényteremben. Az esemény célja támogatást nyújtani Kozma Gabriellának, akit sokan önkéntesként és segítőkész közösségi emberként ismernek.
A szombaton 18 órakor kezdődő jótékonysági esten színpadra lép a Lunda, Cine Előd, Portik Lívia, Kedves-Tamás Hanga, a Salamon’s Jam Orchestra, Mihály Csaba, valamint a Zenetábor zenekara is. Amint a szervezők felhívásában olvasható, Gabriella hosszú ideje tevékeny résztvevője a Plüsskommandó kezdeményezéseinek, számos alkalommal állt olyanok mellé, akiknek segítségre volt szükségük.
Most azonban ő került nehéz helyzetbe:
A szervezők hangsúlyozzák: az est teljes bevételét Gabriella gyógykezelésére fordítják.
A kezdeményezést a következő számlaszámokon is lehet támogatni:
Asociația Pluss Kommando Egyesület
Transilvania Bank
SWIFT kód: BTRLRO22
IBAN (EUR): RO91 BTRL EURCT0T 18 CFBD 01
IBAN (RON): RO76 BTRL RONV BSGT 18CF BD01
Adószám : 49909276
Revolut : Közlemény: Gabikáért
IBAN LT39 3250 0832 8149 2582
BIC-/SWIFT-kód
REVOLT21
