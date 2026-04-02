Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Tarlótűznél, balesetnél, állatmentésnél segédkeztek a háromszéki tűzoltók
Fotó: Tuchiluș Alex
Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.
A múlt hónapban 18 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, ezenfelül 28 alkalommal tarlóégetés miatt kellett beavatkozniuk. Legtöbbször elsősegélynyújtásra volt szükség, a rohammentő-egységek (SMURD) 295 embernek segítettek. Közúti balesetek is történtek március folyamán:
Ugyanakkor veszélyes időjárási jelenségek okozta károk elhárításában is közreműködtek, állatokat mentettek ki, beragadt ajtó kinyitásánál segédkeztek, és fel nem robbant lőszert is hatástalanítottak.
A megelőzés és felkészülés továbbra is kiemelt szerepet kapott: márciusban 11 gyakorlatot, valamint 71 terepfelmérést végeztek. A lakosság tájékoztatása érdekében négy Ro-Alert üzenetet és nyolc meteorológiai figyelmeztetést adtak ki. A tűzoltóság felhívja a figyelmet, hogy tavasszal nő a vegetációtüzek kockázata. Emlékeztetnek továbbá, hogy
a szabályok megszegése magánszemélyek esetében 7500 és 15 ezer lej, jogi személyeknél 50 ezer és 100 ezer lej közötti bírságot vonhat maga után.
