Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

A múlt hónapban 18 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, ezenfelül 28 alkalommal tarlóégetés miatt kellett beavatkozniuk. Legtöbbször elsősegélynyújtásra volt szükség, a rohammentő-egységek (SMURD) 295 embernek segítettek. Közúti balesetek is történtek március folyamán:

a tűzoltókat 16 esetben riasztották a helyszínre, kétszer a sérültek kiszabadítására is szükség volt.

Ugyanakkor veszélyes időjárási jelenségek okozta károk elhárításában is közreműködtek, állatokat mentettek ki, beragadt ajtó kinyitásánál segédkeztek, és fel nem robbant lőszert is hatástalanítottak.

A megelőzés és felkészülés továbbra is kiemelt szerepet kapott: márciusban 11 gyakorlatot, valamint 71 terepfelmérést végeztek. A lakosság tájékoztatása érdekében négy Ro-Alert üzenetet és nyolc meteorológiai figyelmeztetést adtak ki. A tűzoltóság felhívja a figyelmet, hogy tavasszal nő a vegetációtüzek kockázata. Emlékeztetnek továbbá, hogy