Készülnek a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására

Évek óta készülnek a csíkszeredai lakótelep felújítására
Fotó: Pinti Attila
Amennyiben nemsokára aláírják a finanszírozási szerződést, Csíkszereda megkapja azt a támogatást, amelyet az Anghel Saligny program biztosít a Nagy István festő sétány felújításához. Utána következhet a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges licit.
Napokkal ezelőtt egyeztettek Bukarestben a csíkszeredai városháza szakemberei, és úgy tűnik,
Erről Bors Béla alpolgármester tájékoztatott, amikor az évek óta várt beruházásról érdeklődtünk.
Az ugyan tavaly ősszel körvonalazódott, hogy a közel 12 millió lej értékű támogatást, amelyet négy éve ítéltek meg a lakóövezet felújítására, végül mégis igénybe veheti a város, de a konkrétumokig még nem jutottak el. Az elöljáró szerint
Így elkezdődik a szerződés-aláírás időszaka, ahogy ez megtörténik, kiírják a közbeszerzési eljárást a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezés érdekében.
A licit lebonyolításának függvényében lehet majd kivitelezési szerződést aláírni, utána pedig következhet a tervezés és a munkakezdés. A 2023-ban elfogadott, és idén is aktualizált megvalósíthatósági tanulmány
Ezért a város lesz a többségi finanszírozó.
Elfogadta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a Nagy István festő sétány felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet műszaki tervezés és kivitelezés követ majd.
A Nagy István festő sétányon a közműhálózat cseréje mellett új út- és járdaburkolatok, parkolók készülnek, lesz játszótér, gördeszkások és extrém kerékpárosok által használható pálya készül,
Új közvilágítási hálózat elkészítésére, térfigyelő kamerák telepítésére, a zöldövezetek felújítására, utcabútorzatra, zárható kerékpártárolókra, új hulladéktárolókra is szükség van, a lakóövezetet északról határoló Szív utcában újabb kerékpárutat terveznek, illetve egy automatizált közvécé is lesz.
Utána következett a támogatás igénylése az Anghel Saligny programtól, amelyet megítéltek ugyan, de a finanszírozó illetékesei jó ideig igencsak rugalmatlanul kezelték a projektet.
A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.
Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.
Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.
Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.
Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.
Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.
Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.
A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.
Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).
Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.
szóljon hozzá!