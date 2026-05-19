Készülnek a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására

Évek óta készülnek a csíkszeredai lakótelep felújítására • Fotó: Pinti Attila

Évek óta készülnek a csíkszeredai lakótelep felújítására

Fotó: Pinti Attila

Amennyiben nemsokára aláírják a finanszírozási szerződést, Csíkszereda megkapja azt a támogatást, amelyet az Anghel Saligny program biztosít a Nagy István festő sétány felújításához. Utána következhet a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges licit.

Kovács Attila

2026. május 19., 10:022026. május 19., 10:02

Napokkal ezelőtt egyeztettek Bukarestben a csíkszeredai városháza szakemberei, és úgy tűnik,

nincs akadálya, hogy az Anghel Saligny program nyújtotta támogatás igénybe vételéhez aláírják a finanszírozási szerződést.

Erről Bors Béla alpolgármester tájékoztatott, amikor az évek óta várt beruházásról érdeklődtünk.

Az ugyan tavaly ősszel körvonalazódott, hogy a közel 12 millió lej értékű támogatást, amelyet négy éve ítéltek meg a lakóövezet felújítására, végül mégis igénybe veheti a város, de a konkrétumokig még nem jutottak el. Az elöljáró szerint

sikerült tisztázni minden részletet, elfogadták annak a két épületnek a kisajátítását is, amelyek területét az szintén érintik a munkálatok.

Így elkezdődik a szerződés-aláírás időszaka, ahogy ez megtörténik, kiírják a közbeszerzési eljárást a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezés érdekében.

A licit lebonyolításának függvényében lehet majd kivitelezési szerződést aláírni, utána pedig következhet a tervezés és a munkakezdés. A 2023-ban elfogadott, és idén is aktualizált megvalósíthatósági tanulmány

26,6 millió lejre becsüli a beruházás értékét, viszont még több mint 20 százalékos, előre nem látható kiadásokat tartalmazó összeggel is ki kell egészíteni a keretet a jogszabályok szerint.

Ezért a város lesz a többségi finanszírozó.

Újabb lakóövezeti felújítás körvonalazódik Csíkszeredában
Újabb lakóövezeti felújítás körvonalazódik Csíkszeredában

Elfogadta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a Nagy István festő sétány felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, amelyet műszaki tervezés és kivitelezés követ majd.

A Nagy István festő sétányon a közműhálózat cseréje mellett új út- és járdaburkolatok, parkolók készülnek, lesz játszótér, gördeszkások és extrém kerékpárosok által használható pálya készül,

a tömbházak mellett pedig gumiborítású futópályát alakítanak majd ki.

Új közvilágítási hálózat elkészítésére, térfigyelő kamerák telepítésére, a zöldövezetek felújítására, utcabútorzatra, zárható kerékpártárolókra, új hulladéktárolókra is szükség van, a lakóövezetet északról határoló Szív utcában újabb kerékpárutat terveznek, illetve egy automatizált közvécé is lesz.

A beruházás késlekedéséhez hozzájárult, hogy a 2020-ban elkészült első megvalósíthatósági tanulmányt először a lakók, majd később a tűzoltóság kifogásai miatt kellett módosítani.

Utána következett a támogatás igénylése az Anghel Saligny programtól, amelyet megítéltek ugyan, de a finanszírozó illetékesei jó ideig igencsak rugalmatlanul kezelték a projektet.

Csíkszék Csíkszereda
2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival

A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen

Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.

2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

2026. május 18., hétfő

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

