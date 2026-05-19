Készülnek a csíkszeredai Nagy István festő sétány felújítására

Amennyiben nemsokára aláírják a finanszírozási szerződést, Csíkszereda megkapja azt a támogatást, amelyet az Anghel Saligny program biztosít a Nagy István festő sétány felújításához. Utána következhet a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges licit.

Kovács Attila 2026. május 19., 10:022026. május 19., 10:02

Napokkal ezelőtt egyeztettek Bukarestben a csíkszeredai városháza szakemberei, és úgy tűnik,

nincs akadálya, hogy az Anghel Saligny program nyújtotta támogatás igénybe vételéhez aláírják a finanszírozási szerződést.

Erről Bors Béla alpolgármester tájékoztatott, amikor az évek óta várt beruházásról érdeklődtünk. Az ugyan tavaly ősszel körvonalazódott, hogy a közel 12 millió lej értékű támogatást, amelyet négy éve ítéltek meg a lakóövezet felújítására, végül mégis igénybe veheti a város, de a konkrétumokig még nem jutottak el. Az elöljáró szerint

sikerült tisztázni minden részletet, elfogadták annak a két épületnek a kisajátítását is, amelyek területét az szintén érintik a munkálatok.

Így elkezdődik a szerződés-aláírás időszaka, ahogy ez megtörténik, kiírják a közbeszerzési eljárást a műszaki tervek elkészítése és a kivitelezés érdekében. A licit lebonyolításának függvényében lehet majd kivitelezési szerződést aláírni, utána pedig következhet a tervezés és a munkakezdés. A 2023-ban elfogadott, és idén is aktualizált megvalósíthatósági tanulmány

26,6 millió lejre becsüli a beruházás értékét, viszont még több mint 20 százalékos, előre nem látható kiadásokat tartalmazó összeggel is ki kell egészíteni a keretet a jogszabályok szerint.

A Nagy István festő sétányon a közműhálózat cseréje mellett új út- és járdaburkolatok, parkolók készülnek, lesz játszótér, gördeszkások és extrém kerékpárosok által használható pálya készül,

a tömbházak mellett pedig gumiborítású futópályát alakítanak majd ki.

Új közvilágítási hálózat elkészítésére, térfigyelő kamerák telepítésére, a zöldövezetek felújítására, utcabútorzatra, zárható kerékpártárolókra, új hulladéktárolókra is szükség van, a lakóövezetet északról határoló Szív utcában újabb kerékpárutat terveznek, illetve egy automatizált közvécé is lesz.

A beruházás késlekedéséhez hozzájárult, hogy a 2020-ban elkészült első megvalósíthatósági tanulmányt először a lakók, majd később a tűzoltóság kifogásai miatt kellett módosítani.