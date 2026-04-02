Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

A programra jelentkező hivatásos gondozóknak a megyei átlagnál magasabb bérezés jár

A programra jelentkező hivatásos gondozóknak a megyei átlagnál magasabb bérezés jár

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

Székelyhon

2026. április 02., 15:372026. április 02., 15:37

2026. április 02., 18:292026. április 02., 18:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gondozó saját otthonába fogadja be és látja el a felnőtt fogyatékkal élőt, munkájába beletartozik a mindennapi tevékenységekben való segítségnyújtás. Mindezért egyéni munkaszerződés alapján a megyei átlagnál magasabb bérezés jár, emellett minden gondozott után havi juttatás is igényelhető, amelynek összege a fogyatékosság mértékétől függ.

A gondozók munkájuk során folyamatos szakmai támogatásban részesülnek,

ugyanakkor az ellátást rendszeresen ellenőrzik. A megyében legalább 15 ilyen gondozói állásra van lehetőség, az álláskeret 20-ra is megnövelhető.

A jelentkezéseket a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz (DGASPC) kell benyújtani.

Hirdetés

Kovászna megye Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
Székelyhon

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Székelyhon

„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Székely Sport

Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Krónika

Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt

Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében

Marosugrára riasztották a radnóti tűzoltókat kedden délután, miután egy személyautó lángra kapott az országúton.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!