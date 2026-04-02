A programra jelentkező hivatásos gondozóknak a megyei átlagnál magasabb bérezés jár
Fotó: Orbán Orsolya
Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.
2026. április 02., 15:372026. április 02., 15:37
A gondozó saját otthonába fogadja be és látja el a felnőtt fogyatékkal élőt, munkájába beletartozik a mindennapi tevékenységekben való segítségnyújtás. Mindezért egyéni munkaszerződés alapján a megyei átlagnál magasabb bérezés jár, emellett minden gondozott után havi juttatás is igényelhető, amelynek összege a fogyatékosság mértékétől függ.
ugyanakkor az ellátást rendszeresen ellenőrzik. A megyében legalább 15 ilyen gondozói állásra van lehetőség, az álláskeret 20-ra is megnövelhető.
A jelentkezéseket a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz (DGASPC) kell benyújtani.
