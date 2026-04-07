Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.
A kormány pénteken fogadta el a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a gázolaj jövedéki adóját literenként 30 bani-val (áfával együtt 36 bani-val) csökkentik, ugyanakkor szolidaritási adót vetnek ki a Romániában kőolajat termelő vállalatokra, amelyet akkor kell megfizetniük, ha a Brent-olaj ára hordónként meghaladja a 70 dollárt. Emellett naponta csak egy alkalommal emelhetik az üzemanyagok árát.
A sürgősségi rendelet kedden éjfélkor lépett érvénybe, hatása pedig azonnal érezhető volt a töltőállomásokon. Az árcsökkenést követően
míg az OMV-nél 10,02, a MOL-nál 10,03, a Rompetrolnál 10,28, a Lukoil-nál pedig 10,38 lejbe kerül literenként. A prémium gázolaj ára 10,70 lej a Petromnál, 10,74 a Lukoilnál, 10,84 az OMV-nél, 10,89 a MOL-nál és 11,09 a Rompetrolnál.
A benzin jövedéki adóját nem csökkentették, így annak ára kedden nem változott:
a standard benzint 9,12 lejért kínálják a Petrom,
9,20 lejért a Lukoil és a Rompetrol,
illetve 9,23 lejért a MOL és az OMV hálózatában.
Prémium benzint 9,60 lejért tankolhatunk a Petromnál, 9,69 lejért a Rompetrolnál, 9,86 lejért a MOL-nál és az OMV-nél, valamint 9,9 lejért a Lukoilnál.
Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?
Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.
Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.
Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.
Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.
