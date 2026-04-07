Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

A sürgősségi rendelet kedden éjfélkor lépett érvénybe, hatása pedig azonnal érezhető volt a töltőállomásokon. Az árcsökkenést követően

A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet.

A kormány pénteken fogadta el a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a gázolaj jövedéki adóját literenként 30 bani-val (áfával együtt 36 bani-val) csökkentik , ugyanakkor szolidaritási adót vetnek ki a Romániában kőolajat termelő vállalatokra, amelyet akkor kell megfizetniük, ha a Brent-olaj ára hordónként meghaladja a 70 dollárt. Emellett naponta csak egy alkalommal emelhetik az üzemanyagok árát.

míg az OMV-nél 10,02, a MOL-nál 10,03, a Rompetrolnál 10,28, a Lukoil-nál pedig 10,38 lejbe kerül literenként. A prémium gázolaj ára 10,70 lej a Petromnál, 10,74 a Lukoilnál, 10,84 az OMV-nél, 10,89 a MOL-nál és 11,09 a Rompetrolnál.

A benzin jövedéki adóját nem csökkentették, így annak ára kedden nem változott:

a standard benzint 9,12 lejért kínálják a Petrom,

9,20 lejért a Lukoil és a Rompetrol,

illetve 9,23 lejért a MOL és az OMV hálózatában.

Prémium benzint 9,60 lejért tankolhatunk a Petromnál, 9,69 lejért a Rompetrolnál, 9,86 lejért a MOL-nál és az OMV-nél, valamint 9,9 lejért a Lukoilnál.

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak.