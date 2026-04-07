Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

Székelyhon

2026. április 07., 09:192026. április 07., 09:19

2026. április 07., 09:572026. április 07., 09:57

A kormány pénteken fogadta el a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a gázolaj jövedéki adóját literenként 30 bani-val (áfával együtt 36 bani-val) csökkentik, ugyanakkor szolidaritási adót vetnek ki a Romániában kőolajat termelő vállalatokra, amelyet akkor kell megfizetniük, ha a Brent-olaj ára hordónként meghaladja a 70 dollárt. Emellett naponta csak egy alkalommal emelhetik az üzemanyagok árát.

korábban írtuk

Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját
Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját

A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet.

A sürgősségi rendelet kedden éjfélkor lépett érvénybe, hatása pedig azonnal érezhető volt a töltőállomásokon. Az árcsökkenést követően

standard gázolajat legolcsóbban – 9,93 lejért – a Petrom hálózatában tankolhatunk,

míg az OMV-nél 10,02, a MOL-nál 10,03, a Rompetrolnál 10,28, a Lukoil-nál pedig 10,38 lejbe kerül literenként. A prémium gázolaj ára 10,70 lej a Petromnál, 10,74 a Lukoilnál, 10,84 az OMV-nél, 10,89 a MOL-nál és 11,09 a Rompetrolnál.

A benzin jövedéki adóját nem csökkentették, így annak ára kedden nem változott:

  • a standard benzint 9,12 lejért kínálják a Petrom,

  • 9,20 lejért a Lukoil és a Rompetrol,

  • illetve 9,23 lejért a MOL és az OMV hálózatában.

Prémium benzint 9,60 lejért tankolhatunk a Petromnál, 9,69 lejért a Rompetrolnál, 9,86 lejért a MOL-nál és az OMV-nél, valamint 9,9 lejért a Lukoilnál.

Nicușor Dan államfő hétfőn kijelentette, Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak.

korábban írtuk

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon
Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés
2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek
2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap

Többen ültek ittasan a kormányhoz húsvét vasárnap Hargita megyében: volt, aki emiatt árokba hajtott, ugyanakkor akadt olyan sofőr is, aki nem elég, hogy ittas volt, jogosítvánnyal sem rendelkezett sőt, autója sem volt bejegyezve.

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
2026. április 06., hétfő

Több sofőrt is ittas vezetésen kaptak a rendőrök vasárnap
2026. április 06., hétfő

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön

Hideg időre, erős szélre és vegyes csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőn a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely Székelyföld térségét is érinti.

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
2026. április 06., hétfő

Hideg, szeles és csapadékos időre vált a napsütés Székelyföldön
2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
2026. április 06., hétfő

Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson
