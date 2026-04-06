Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.
Az elnöki hivatal közleményben számolt be arról, hogy a nap folyamán az államfő Ilie Bolojan miniszterelnökkel, Bogdan Ivan energiaügyi miniszterrel, Ciprian Șerban közlekedési miniszterrel, valamint az OMV Petrom és a Rompetrol olajipari vállalatok képviselőivel tárgyalt az ország kőolaj- és üzemanyag-ellátásáról – ismerteti az Agerpres.
A globális kontextus dinamikusan változó jellegére való tekintettel az államfő, a miniszterelnök, illetve a magánszektort képviselő partnerek megállapodtak egy kommunikációs mechanizmusról.
Ez lehetővé teszi a helyzet szoros nyomon követését és szükség esetén a megfelelő intézkedések gyors meghozatalát, a stabilitásra és az elővigyázatosságra helyezve a hangsúlyt – ismertették a közleményben.
