Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját

Fotó: Olti Angyalka
A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulás bevezetéséről szóló sürgősségi rendelet – jelentette be pénteken Ioana Dogioiu kormányszóvivő.
2026. április 03., 17:02
Tájékoztatása szerint a jogszabály értelmében a belföldi piacon forgalmazott normál gázolaj jövedéki adója
A jövedéki adó szintje ezer literenként 2804,29 lejről 2504,29 lejre, tonnánként pedig 3318,74 lejről 2963,7 lejre csökken. Az intézkedést a sürgősségi rendelet hatálybalépésétől alkalmazzák a válság időtartama alatt – részletezte a kormányszóvivő.
Dogioiu közlése szerint a rendelet úgynevezett szolidaritási hozzájárulást is bevezet azokra a gazdasági szereplőkre, amelyek vagy kizárólag kitermelik, vagy kitermelik és értékesítik is a Románia területéről származó kőolajat. Eszerint az érintett vállalatoknak
A szóvivő azt is elmondta, hogy a gázolaj jövedéki adójának csökkentése a becslések szerint 0,61 milliárd lejjel terheli meg a költségvetést – számolt be az Agerpres.
Jelenleg nincs napirenden újabb intézkedés az üzemanyagár-emelkedés hatásainak mérséklésére, és a kormány nem fontolgatja a benzin jövedéki adójának csökkentését – jelentette ki Ioana Dogioiu.
A kormányszóvivő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a piac változékonysága miatt nagyon nehéz megjósolni, mi történik a következő időszakban az üzemanyagárakkal. Hozzátette:
ugyanakkor az eddigi lépések hatását folyamatosan értékelik.
Dogioiu emlékeztetett, hogy a normál gázolaj jövedéki adóját azért csökkentették, mert egyrészt ez az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben, másrészt a romániai piaci fogyasztás 75 százalékát a dízel teszi ki. Mint mondta, a gázolaj áremelkedése az inflációra is erőteljesen hat, ezért a kormányzati beavatkozásnak inflációfékező hatása is van.
A szóvivőt arról is kérdezték, hogy miért nem vette számításba a kormány a kőolajipari cégek korábban emlegetett önkéntes hozzájárulásának lehetőségét, amely
Dogioiu elmondta, hogy a kormány egyeztetett az ágazat szereplőivel, és közülük csak egy jelezte, hogy vállalná ezt a megoldást, a többiek viszont egyértelműen elzárkóztak ettől. Ilyen körülmények között a piac destabilizálódhat, aminek akár súlyos ellátási problémákhoz vezető láncreakciószerű következményei lehetnek – magyarázta a szóvivő.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
