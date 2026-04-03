Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját

A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulás bevezetéséről szóló sürgősségi rendelet – jelentette be pénteken Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

Székelyhon 2026. április 03., 17:02

Tájékoztatása szerint a jogszabály értelmében a belföldi piacon forgalmazott normál gázolaj jövedéki adója

átmenetileg, az üzemanyagpiaci válság időtartamára 30 banival (áfával együtt 36 banival) csökken literenként.

A jövedéki adó szintje ezer literenként 2804,29 lejről 2504,29 lejre, tonnánként pedig 3318,74 lejről 2963,7 lejre csökken. Az intézkedést a sürgősségi rendelet hatálybalépésétől alkalmazzák a válság időtartama alatt – részletezte a kormányszóvivő.

Dogioiu közlése szerint a rendelet úgynevezett szolidaritási hozzájárulást is bevezet azokra a gazdasági szereplőkre, amelyek vagy kizárólag kitermelik, vagy kitermelik és értékesítik is a Románia területéről származó kőolajat. Eszerint az érintett vállalatoknak

a romániai kőolaj kitermeléséből és értékesítéséből keletkezett rendkívüli nyereség 60 százalékát kell befizetniük az államkasszába.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a gázolaj jövedéki adójának csökkentése a becslések szerint 0,61 milliárd lejjel terheli meg a költségvetést – számolt be az Agerpres. A benzin jövedéki adója nem változik Jelenleg nincs napirenden újabb intézkedés az üzemanyagár-emelkedés hatásainak mérséklésére, és a kormány nem fontolgatja a benzin jövedéki adójának csökkentését – jelentette ki Ioana Dogioiu. A kormányszóvivő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a piac változékonysága miatt nagyon nehéz megjósolni, mi történik a következő időszakban az üzemanyagárakkal. Hozzátette:

jelenleg nincs előkészületben más intézkedés a drágulások mérséklésére,

ugyanakkor az eddigi lépések hatását folyamatosan értékelik. Dogioiu emlékeztetett, hogy a normál gázolaj jövedéki adóját azért csökkentették, mert egyrészt ez az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben, másrészt a romániai piaci fogyasztás 75 százalékát a dízel teszi ki. Mint mondta, a gázolaj áremelkedése az inflációra is erőteljesen hat, ezért a kormányzati beavatkozásnak inflációfékező hatása is van. A szóvivőt arról is kérdezték, hogy miért nem vette számításba a kormány a kőolajipari cégek korábban emlegetett önkéntes hozzájárulásának lehetőségét, amely

literenként 50 banival csökkenthette volna a gázolaj árát.