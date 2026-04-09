Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház

Fotó: Tuchiluș Alex

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 09., 12:132026. április 09., 12:13

Szombaton 17 órától Kézdi Imola Jászai Mari-díjas színésznő három verseskötetét mutatja be kötetlen beszélgetés keretében az Orfeum kávézóban. A szerző 2021 és 2025 között megjelent köteteit ismerteti, miközben pályájáról és költészetéről is szó esik.

Ugyancsak szombaton, 19 órától a színház nagyteremében látható a Lüktető idők című zenés produkció, amelyben Cseh András és Bereményi Géza új dalai csendülnek fel. Az alkotók szerint

az előadás a jelen kor változásaira reflektál, és új zenei világot képvisel.

Vasárnap 19 órától ismét műsorra tűzik Kézdi Imola nagy sikerű egyéni előadását, a Shirley Valentine című darabot a kamarateremben. A produkció egy középkorú nő életének újragondolásáról szól, és korábban is nagy sikert aratott a közönség körében.

A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a költészetet és a színházat közelebb hozza a közönséghez, valamint méltó módon ünnepelje a magyar költészet napját.

Ezek is érdekelhetik

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Székelyhon

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását
Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Székelyhon

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő
Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Székely Sport

Új korszak kezdődik a Hargita Rali történetében, jelentős változásokkal jön az idei kiírás
Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Krónika

Az APIA-nyilvántartásban szereplő valamennyi gazda vásárolhatna olcsóbb gázolajat
Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Jön a történelmi Erste Liga-döntő, kiélezett csaták minden fronton – Helyzetbe hozunk!
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

2026. április 01., szerda

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).

