Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház
Fotó: Tuchiluș Alex
Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.
Szombaton 17 órától Kézdi Imola Jászai Mari-díjas színésznő három verseskötetét mutatja be kötetlen beszélgetés keretében az Orfeum kávézóban. A szerző 2021 és 2025 között megjelent köteteit ismerteti, miközben pályájáról és költészetéről is szó esik.
Ugyancsak szombaton, 19 órától a színház nagyteremében látható a Lüktető idők című zenés produkció, amelyben Cseh András és Bereményi Géza új dalai csendülnek fel. Az alkotók szerint
Vasárnap 19 órától ismét műsorra tűzik Kézdi Imola nagy sikerű egyéni előadását, a Shirley Valentine című darabot a kamarateremben. A produkció egy középkorú nő életének újragondolásáról szól, és korábban is nagy sikert aratott a közönség körében.
A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy a költészetet és a színházat közelebb hozza a közönséghez, valamint méltó módon ünnepelje a magyar költészet napját.
szóljon hozzá!