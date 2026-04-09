Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

Szombaton 17 órától Kézdi Imola Jászai Mari-díjas színésznő három verseskötetét mutatja be kötetlen beszélgetés keretében az Orfeum kávézóban. A szerző 2021 és 2025 között megjelent köteteit ismerteti, miközben pályájáról és költészetéről is szó esik.

Ugyancsak szombaton, 19 órától a színház nagyteremében látható a Lüktető idők című zenés produkció, amelyben Cseh András és Bereményi Géza új dalai csendülnek fel. Az alkotók szerint