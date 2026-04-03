Kétszintes, részben süllyesztett parkolóházat építenének Csíkszeredában

Üres terület a városközpontban. Parkolóház épülhet.
Fotó: Borbély Fanni
Elképzelés már van, most a várható költségeket is tartalmazó számításokat kell elkészíteni a Csíkszeredában tervezett parkolóház számára. A város saját beruházásaként épülne, amelyhez finanszírozást is kell majd találni.
A Temesvári sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által közrezárt üres terület, ahol egy romos, használatlan kazánház is van, az egyetlen helyszín, ahol a csíkszeredai városvezetés szerint parkolóház épülhetne.
Noha az elmúlt években rendszeresen felmerült a szükséges terület hosszú távra történő haszonbérbe adása egy beruházónak, hogy felépüljön egy parkolóház, erről az elképzelésről egy ideje lemondott a város. Helyette az került előtérbe, hogy
Évek óta terítéken van Csíkszeredában a parkolóház-építés ügye. Most a város egy megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését tervezi, hogy kiderüljön, lehet-e saját beruházásként létrehozni és működtetni egy ilyen létesítményt.
Mint Korodi Attila polgármestertől megtudtuk, az elképzelés már körvonalazódik, viszont ezután történik meg a becsült költségek kiszámítása.
A koncepcióterv szerint, amelyet elfogadtak,
Parkosított övezetet terveznek kialakítani, közösségi sportpályával ötvözve az építményt, amelynek tetején is zöldövezet lenne.
A kazánházat le kell bontani az építkezéshez
Fotó: Borbély Fanni
„Fontos volt eldönteni, hogy mit akarunk ott.
– vázolta a polgármester. Hozzátette, a műszaki megoldás szerint ha nem lesznek ott elektromos autók parkolva, tűzvédelmi szempontból is rendben van az elképzelés, mert egy nyitott, huzatos tér, így nem lesz szükség bonyolult tűzvédelmi megoldásokra.
Noha még nem ismertek a becsült költségek, a szándék az, hogy ha megépül valamikor, megfelelő erőforrást találva rá, akkor az a fajta infrastruktúra legyen, amely urbanisztikailag húsz évvel később is megállja a helyét – összegzett a városvezető.
5 hozzászólás