Kétszintes, részben süllyesztett parkolóházat építenének Csíkszeredában

Elképzelés már van, most a várható költségeket is tartalmazó számításokat kell elkészíteni a Csíkszeredában tervezett parkolóház számára. A város saját beruházásaként épülne, amelyhez finanszírozást is kell majd találni.

Kovács Attila 2026. április 03., 08:002026. április 03., 08:00

A Temesvári sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által közrezárt üres terület, ahol egy romos, használatlan kazánház is van, az egyetlen helyszín, ahol a csíkszeredai városvezetés szerint parkolóház épülhetne.

Noha az elmúlt években rendszeresen felmerült a szükséges terület hosszú távra történő haszonbérbe adása egy beruházónak, hogy felépüljön egy parkolóház, erről az elképzelésről egy ideje lemondott a város. Helyette az került előtérbe, hogy

a városi tömegközlekedést és a fizetős parkolási rendszert is működtető Csíki Trans Kft. készíttessen egy megvalósíthatósági tanulmányt egy, a város által működtethető parkolóház építésére.

egy félig süllyesztett parkolóház épülne a volt kazánház helyén, amelyet le kell bontani.

Parkosított övezetet terveznek kialakítani, közösségi sportpályával ötvözve az építményt, amelynek tetején is zöldövezet lenne.

A kazánházat le kell bontani az építkezéshez Fotó: Borbély Fanni

„Fontos volt eldönteni, hogy mit akarunk ott.

A lakóövezet számára egy nagyon korszerű, nagyvárosokban is megtalálható építményt képzeltek el, oldalt felvezető sávokkal, sétánnyal, sportpályával, a környezetbe szépen illeszkedő rendszerként. A föld alatt lenne mintegy 110 parkolóhely, a föld felett pedig közel 100”