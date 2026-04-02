Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

A nyilvántartások nem mutatnak valós adatokat, mert sokan nem diagnosztizáltatják a gyermeküket, féltve őt a megbélyegzéstől – hangzott el a világnapi eseményen

A nyilvántartások nem mutatnak valós adatokat, mert sokan nem diagnosztizáltatják a gyermeküket, féltve őt a megbélyegzéstől – hangzott el a világnapi eseményen

Fotó: Tuchiluș Alex

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Bodor Tünde

2026. április 02., 19:162026. április 02., 19:16

Az autizmus világnapján, csütörtök délután kék lufik szálltak a magasba Sepsiszentgyörgy főterén a Mind Aut Egyesület kezdeményezésére, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarra, illetve még inkább arra, hogy az ettől szenvedőknek is szükségük van az elfogadásra. Az egyesületnél kilenc szakember (pszichológus, gyógypedagógus) tart egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve támogató, segítő foglalkozásokat a felnőtteknek.

Mint Kardos-Bors Zsuzsa klinikai pszichológus, a Mind Aut szakmai irányítója a Székelyhonnak elmondta, jelenleg több mint harminc kiskorúval foglalkoznak, a legkisebb két és fél éves, a legnagyobb 16 éves.

  • Lovas terápia finanszírozására pályáztak, meg is nyerték,

  • a szülőknek gyászfeldolgozó csoportot tartottak (hiszen el kellett gyászolniuk az elvesztett normalitást, a korábbi családi dinamikát, a gyerekre vonatkozó előzetes elképzelések meghiúsulását, olykor ennek következtében a házasságot is),

  • illetve testvéreknek, nagyszülőknek is tartottak tematikus délutánokat.

Tervezik azt is, hogy a szülőket csoportosan oktassák arra, ők maguk hogyan neveljék, fejlesszék a gyereket, ehhez is megnyerték a Bethlen Gábor Alap támogatását, így hamarosan ingyenesen lesz látogatható a foglalkozás.

Nincs két egyforma autizmus spektrumzavaros

Az autizmus diagnózisát a kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás és a viselkedés alapos vizsgálatával állapítják meg.

  • Van, aki szociálisan visszahúzódó,

  • vagy nyelvi nehézségei vannak,

  • mások kognitív területen küzdenek kihívásokkal.

A tünetek rendkívül széles spektrumot fognak át, de kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, gyakorlatilag nagyon nehéz két egyforma autistát találni.

Mindenkinek, az autizmus spektrumzavarosoknak is szükségük van elfogadásra, még ha „furcsának" is tűnnek • Fotó: Tuchiluș Alex

Mindenkinek, az autizmus spektrumzavarosoknak is szükségük van elfogadásra, még ha „furcsának” is tűnnek

Fotó: Tuchiluș Alex

Jellemző lehet rájuk, hogy érzékenyen reagálnak ízekre, hangokra, illatokra, megnyugtatja őket a kevesebb inger: van, hogy alig néhány ételt fogadnak el, és csak kevés személyt tűrnek meg maguk mellett. Máskor pörögve, ugrálva nyugtatják meg magukat. Van, aki sokat beszél, gazdag szókinccsel, más éppen ellenkezőleg. Sokan közülük a részleteket jól megfigyelik,

szenvedélyesen elmerülnek abban, ami érdekli őket, szakértőjévé válhatnak egy területnek.

A Mind Aut Egyesület foglalkozásait a téren jelenlévő Bitai-Rafael Mariann is látogatja 13 éves fiával. Mint az anyukától megtudtuk, őérte telepedtek át egy Hajdú-Bihar megyei kistelepülésről, Földesről, mert ott csak lakhelyüktől 50 kilométerre találtak volna speciális segítségre. Ott kezdték a gyermek fejlesztését egy integráló óvodában, aztán hét évvel ezelőtt átköltöztek Sepsiszentgyörgyre, ahol a gyermek speciális óvodába járt, jelenleg pedig speciális iskolában tanul.

Sűrű program szerint

Hetente egyszer járnak a Mind Aut Egyesülethez, kétszer a Kovászna megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság által működtetett fejlesztő központba, két alkalommal pedig gyógytornára egy mozgásközpontba, gyakorlatilag

minden egyes délutánjuk be van táblázva,

mondta az anyuka, aki egyébként elismerően szólt arról, milyen lehetőségek vannak nálunk egy autista gyermeket nevelő szülő számára.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Itt lehetséges az is, hogy az autista gyermekek normál iskolába járjanak, igaz, egy ún. „árnyékkal”, aki általában a szülő vagy egy megfizetett szakember. Ő

ott ülhet a gyermekkel az órán, aki, noha lehet értelmileg nagyon jó képességű, ha viselkedésproblémái vannak, azt egy ismerős, megszokott személy tudja a legjobban kezelni

– ha ez éppen a szülő, akkor neki előzetesen el kell végeznie egy képzést, hogy hatékonyan tudjon közbelépni. Egyeseknél korábban, másoknál több év alatt sikerül leépíteni ezt a második személyt.

A Kovászna Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság adatai serint Sepsiszentgyörgyön tizenkét autizmus spektrumzavaros gyermek és ugyanennyi felnőtt él, a megyében 130 gyermeket és 53 felnőttet tartanak nyilván. Kardos-Bors Zsuzsa szerint Szentgyörgyön ennél sokkal többen vannak, legalább ötvenen.

Országos adatok szerint minden 36. gyermek az autizmus spektrumzavar egy vagy több tünetét mutathatja, számuk pedig – a szakemberek egybehangzó véleménye szerint – folyamatosan nő.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Oktatás Egészségügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 02., csütörtök

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában
Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában
2026. április 02., csütörtök

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában
2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
2026. április 01., szerda

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
2026. április 01., szerda

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
2026. április 01., szerda

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
2026. április 01., szerda

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
2026. április 01., szerda

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt

Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
2026. április 01., szerda

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
2026. március 31., kedd

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében

Marosugrára riasztották a radnóti tűzoltókat kedden délután, miután egy személyautó lángra kapott az országúton.

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
2026. március 31., kedd

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
