Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Az autizmus világnapján, csütörtök délután kék lufik szálltak a magasba Sepsiszentgyörgy főterén a Mind Aut Egyesület kezdeményezésére, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarra, illetve még inkább arra, hogy az ettől szenvedőknek is szükségük van az elfogadásra. Az egyesületnél kilenc szakember (pszichológus, gyógypedagógus) tart egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve támogató, segítő foglalkozásokat a felnőtteknek.

Mint Kardos-Bors Zsuzsa klinikai pszichológus, a Mind Aut szakmai irányítója a Székelyhonnak elmondta, jelenleg több mint harminc kiskorúval foglalkoznak, a legkisebb két és fél éves, a legnagyobb 16 éves.

Lovas terápia finanszírozására pályáztak, meg is nyerték,

a szülőknek gyászfeldolgozó csoportot tartottak (hiszen el kellett gyászolniuk az elvesztett normalitást, a korábbi családi dinamikát, a gyerekre vonatkozó előzetes elképzelések meghiúsulását, olykor ennek következtében a házasságot is),

illetve testvéreknek, nagyszülőknek is tartottak tematikus délutánokat.

Tervezik azt is, hogy a szülőket csoportosan oktassák arra, ők maguk hogyan neveljék, fejlesszék a gyereket, ehhez is megnyerték a Bethlen Gábor Alap támogatását, így hamarosan ingyenesen lesz látogatható a foglalkozás.

Nincs két egyforma autizmus spektrumzavaros

Az autizmus diagnózisát a kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás és a viselkedés alapos vizsgálatával állapítják meg.

Van, aki szociálisan visszahúzódó,

vagy nyelvi nehézségei vannak,

mások kognitív területen küzdenek kihívásokkal.

A tünetek rendkívül széles spektrumot fognak át, de kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, gyakorlatilag nagyon nehéz két egyforma autistát találni.