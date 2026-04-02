Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

A nyilvántartások nem mutatnak valós adatokat, mert sokan nem diagnosztizáltatják a gyermeküket, féltve őt a megbélyegzéstől – hangzott el a világnapi eseményen
Fotó: Tuchiluș Alex
Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.
Az autizmus világnapján, csütörtök délután kék lufik szálltak a magasba Sepsiszentgyörgy főterén a Mind Aut Egyesület kezdeményezésére, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarra, illetve még inkább arra, hogy az ettől szenvedőknek is szükségük van az elfogadásra. Az egyesületnél kilenc szakember (pszichológus, gyógypedagógus) tart egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve támogató, segítő foglalkozásokat a felnőtteknek.
Mint Kardos-Bors Zsuzsa klinikai pszichológus, a Mind Aut szakmai irányítója a Székelyhonnak elmondta, jelenleg több mint harminc kiskorúval foglalkoznak, a legkisebb két és fél éves, a legnagyobb 16 éves.
Lovas terápia finanszírozására pályáztak, meg is nyerték,
a szülőknek gyászfeldolgozó csoportot tartottak (hiszen el kellett gyászolniuk az elvesztett normalitást, a korábbi családi dinamikát, a gyerekre vonatkozó előzetes elképzelések meghiúsulását, olykor ennek következtében a házasságot is),
illetve testvéreknek, nagyszülőknek is tartottak tematikus délutánokat.
Tervezik azt is, hogy a szülőket csoportosan oktassák arra, ők maguk hogyan neveljék, fejlesszék a gyereket, ehhez is megnyerték a Bethlen Gábor Alap támogatását, így hamarosan ingyenesen lesz látogatható a foglalkozás.
Az autizmus diagnózisát a kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás és a viselkedés alapos vizsgálatával állapítják meg.
Van, aki szociálisan visszahúzódó,
vagy nyelvi nehézségei vannak,
mások kognitív területen küzdenek kihívásokkal.
A tünetek rendkívül széles spektrumot fognak át, de kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, gyakorlatilag nagyon nehéz két egyforma autistát találni.
Mindenkinek, az autizmus spektrumzavarosoknak is szükségük van elfogadásra, még ha „furcsának” is tűnnek
Jellemző lehet rájuk, hogy érzékenyen reagálnak ízekre, hangokra, illatokra, megnyugtatja őket a kevesebb inger: van, hogy alig néhány ételt fogadnak el, és csak kevés személyt tűrnek meg maguk mellett. Máskor pörögve, ugrálva nyugtatják meg magukat. Van, aki sokat beszél, gazdag szókinccsel, más éppen ellenkezőleg. Sokan közülük a részleteket jól megfigyelik,
A Mind Aut Egyesület foglalkozásait a téren jelenlévő Bitai-Rafael Mariann is látogatja 13 éves fiával. Mint az anyukától megtudtuk, őérte telepedtek át egy Hajdú-Bihar megyei kistelepülésről, Földesről, mert ott csak lakhelyüktől 50 kilométerre találtak volna speciális segítségre. Ott kezdték a gyermek fejlesztését egy integráló óvodában, aztán hét évvel ezelőtt átköltöztek Sepsiszentgyörgyre, ahol a gyermek speciális óvodába járt, jelenleg pedig speciális iskolában tanul.
Hetente egyszer járnak a Mind Aut Egyesülethez, kétszer a Kovászna megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság által működtetett fejlesztő központba, két alkalommal pedig gyógytornára egy mozgásközpontba, gyakorlatilag
mondta az anyuka, aki egyébként elismerően szólt arról, milyen lehetőségek vannak nálunk egy autista gyermeket nevelő szülő számára.
Fotó: Tuchiluș Alex
Itt lehetséges az is, hogy az autista gyermekek normál iskolába járjanak, igaz, egy ún. „árnyékkal”, aki általában a szülő vagy egy megfizetett szakember. Ő
– ha ez éppen a szülő, akkor neki előzetesen el kell végeznie egy képzést, hogy hatékonyan tudjon közbelépni. Egyeseknél korábban, másoknál több év alatt sikerül leépíteni ezt a második személyt.
A Kovászna Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság adatai serint Sepsiszentgyörgyön tizenkét autizmus spektrumzavaros gyermek és ugyanennyi felnőtt él, a megyében 130 gyermeket és 53 felnőttet tartanak nyilván. Kardos-Bors Zsuzsa szerint Szentgyörgyön ennél sokkal többen vannak, legalább ötvenen.
Országos adatok szerint minden 36. gyermek az autizmus spektrumzavar egy vagy több tünetét mutathatja, számuk pedig – a szakemberek egybehangzó véleménye szerint – folyamatosan nő.
