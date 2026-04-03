Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.
Sepsiszentgyörgyön március 26-án, este fél tizenegy körül három fiatal, egy 15 éves lány, valamint két 16 és 18 éves fiú rátámadt egy férfira. Többször megütötték tompa tárgyakkal, majd elvették a mobiltelefonját és elmenekültek – tájékoztatott a Kovászna megyei rendőrség sajtóosztálya.
A rendőrök azonosították a gyanúsítottakat, akiket először 24 órára őrizetbe vettek, majd a bíróság pénteken helyt adott az ügyészség indítványának: a két fiút 30 napra előzetesen letartóztatták. A 15 éves lány szabadlábon védekezhet.
Az ügyben minősített rablás vádjával folytatódik a büntetőeljárás.
