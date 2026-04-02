Kelemen Hunor: a szavazati jog nem dísz – használni kell

A szavazati jog hozzátartozik az állampolgársághoz, ezért élni kell vele – hangsúlyozza Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki szerint minden jog annyit ér, amennyit érvényesíteni tudsz belőle.

A szövetségi elnök kiemelte, valójában egy fél szavazati jogról van szó, hiszen a határon túli magyarok csak az országos listákra szavazhatnak az országgyűlési választásokon, az egyéni választókerületi jelöltekre nem.

A Transzilván-csatorna podcastjében Kelemen Hunor többek között az április 12-i választások tétjéről, a levélszavazás fontosságáról és az RMDSZ-t ért kritikákról beszélt.