Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Simon Virág 2026. április 09., 16:57

Május elsején elkezdik a marosvásárhelyi Azomaros vegyipari kombinát csaknem ezer alkalmazottjának az elbocsátását, ha addig nem találnak megoldást az évek óta fennálló helyzetre. korábban írtuk Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat. Mint korábban beszámoltunk róla:

a műtrágyagyár évek óta több ideig van üzemen kívül, mint amennyit működik, hiszen a magas gázárak miatt nem éri meg termelni.

A kombinát svájci tulajdonosai csaknem egy éve egyeztetnek a Romgazzal (Románia legnagyobb földgázkitermelőjével és legfőbb szállítójával), amelynek vezetői hajlandóságot mutattak megvásárolni a csaknem ezer alkalmazottal rendelkező gyárat.

Egy liberális és egy RMDSZ-es parlamenti képviselő Fotó: Haáz Vince

Álljanak ki értünk! – ezt kérték A szakszervezetek kérésére a Maros megyei prefektusi hivatal csütörtökre összehívta a megyei szociális bizottságot, és meghívta erre a találkozóra a Maros megyei parlamenti képviselőket is. A szociáldemokraták kivételével minden párt képviseltette magát a találkozón, amelynek elsődleges célja az volt, hogy

a szenátoroknak és parlamenti képviselőknek elmondják, mennyire nagy bajban van Maros megye egyik legnagyobb munkáltatója.

Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője a találkozó után elmondta, bizakodó, mert úgy látta, hogy a parlamenti képviselők nyitottak voltak és segíteni akarnak. „Most a kombinát mintegy ezer alkalmazottjának nagy része technikai munkanélküli, és ha nem találnak megoldást a fennálló helyzetre, május elseje után munkahely nélkül maradunk.

Ha egyszer elbocsátnak minket, meggyőződésem, hogy soha többet nem lehet újraindítani a kombinátot. A gyár megmentése nemcsak szociális, hanem élelmiszer-biztonsági kérdés is, hiszen a mezőgazdászoknak megfelelő minőségű és elfogadható árú műtrágyát kell biztosítani. Erre ma Romániában csak az Azomaros képes”

– fejtette ki a szakszervezeti vezető.

A két szakszervezeti vezető, aki kezdeményezte a tárgyalást Fotó: Haáz Vince

Călin Orlando Cociş, a Frăţia szakszervezet megyei elnöke arról beszélt, hogy a mezőgazdászok arra panaszkodnak, hogy a külföldről behozott műtrágyát tavaly ősszel a termőföldekre szórták, de azok most tavasszal is ott virítanak, nem olvadtak be, nem tették termelékenyebbé a földet. Azt is mondta:

ha nem kapnak kedvező választ jövő héten, akkor Bukarestben is tiltakozni fognak.

Közbejáró szerepet vállaltak Barabási Antal Szabolcs prefektus a találkozó után arról beszélt, hogy hivatalos átiratban is tájékoztatta már a kormányt a fennálló helyzetről, arról, hogy a vegyipari kombinát ezer alkalmazottja és a bedolgozó cégek még legalább annyi munkása elveszítheti az állását, megélhetését. Úgy értékelte, hogy a kormánynak közbe kell járnia annak érdekében, hogy a műtrágyagyártás újrainduljon,

és ártámogatott földgázt kellene biztosítania a kombinátnak, hogy piacképes áron tudjon műtrágyát előállítani. Kolcsár Károly, RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki Vass Levente képviselővel, Novák Levente szenátorral közösen vett részt a találkozón, a sajtónak elmondta, kedden a miniszterelnökhöz és az energiaügyi miniszterhez is el fognak menni, hogy tájékoztassák őket a Maros megyei vegyipari kombinát kapcsán kialakult helyzetről, és sürgessék a megoldás megtalálását.

A prefektus bizakodó, szerinte lehet megoldást találni a kialakult helyzetre Fotó: Haáz Vince

„Mi nem tudunk beleszólni a gazdasági szereplő közötti tárgyalásba, nem tudjuk, hogy hol akadtak el a kombinát megvásárlására irányuló egyeztetések. De annyit tehetünk, hogy a

kormány illetékes tagjait megkérjük, járjanak közben, sürgessék meg a tárgyalások újraindulását.

Tudjuk és értjük, hogy ez nagyon fontos kérdés, több ezer Maros megyei állása forog kockán” – fejtette ki a parlamenti képviselő.