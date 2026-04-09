Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Simon Virág

2026. április 09., 16:572026. április 09., 16:57

2026. április 09., 17:052026. április 09., 17:05

Május elsején elkezdik a marosvásárhelyi Azomaros vegyipari kombinát csaknem ezer alkalmazottjának az elbocsátását, ha addig nem találnak megoldást az évek óta fennálló helyzetre.

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai

Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Mint korábban beszámoltunk róla:

a műtrágyagyár évek óta több ideig van üzemen kívül, mint amennyit működik, hiszen a magas gázárak miatt nem éri meg termelni.

A kombinát svájci tulajdonosai csaknem egy éve egyeztetnek a Romgazzal (Románia legnagyobb földgázkitermelőjével és legfőbb szállítójával), amelynek vezetői hajlandóságot mutattak megvásárolni a csaknem ezer alkalmazottal rendelkező gyárat.

Egy liberális és egy RMDSZ-es parlamenti képviselő

Álljanak ki értünk! – ezt kérték

A szakszervezetek kérésére a Maros megyei prefektusi hivatal csütörtökre összehívta a megyei szociális bizottságot, és meghívta erre a találkozóra a Maros megyei parlamenti képviselőket is. A szociáldemokraták kivételével minden párt képviseltette magát a találkozón, amelynek elsődleges célja az volt, hogy

a szenátoroknak és parlamenti képviselőknek elmondják, mennyire nagy bajban van Maros megye egyik legnagyobb munkáltatója.

Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője a találkozó után elmondta, bizakodó, mert úgy látta, hogy a parlamenti képviselők nyitottak voltak és segíteni akarnak. „Most a kombinát mintegy ezer alkalmazottjának nagy része technikai munkanélküli, és ha nem találnak megoldást a fennálló helyzetre, május elseje után munkahely nélkül maradunk.

Ha egyszer elbocsátnak minket, meggyőződésem, hogy soha többet nem lehet újraindítani a kombinátot. A gyár megmentése nemcsak szociális, hanem élelmiszer-biztonsági kérdés is, hiszen a mezőgazdászoknak megfelelő minőségű és elfogadható árú műtrágyát kell biztosítani. Erre ma Romániában csak az Azomaros képes”

– fejtette ki a szakszervezeti vezető.

A két szakszervezeti vezető, aki kezdeményezte a tárgyalást

Călin Orlando Cociş, a Frăţia szakszervezet megyei elnöke arról beszélt, hogy a mezőgazdászok arra panaszkodnak, hogy a külföldről behozott műtrágyát tavaly ősszel a termőföldekre szórták, de azok most tavasszal is ott virítanak, nem olvadtak be, nem tették termelékenyebbé a földet. Azt is mondta:

ha nem kapnak kedvező választ jövő héten, akkor Bukarestben is tiltakozni fognak.

Közbejáró szerepet vállaltak

Barabási Antal Szabolcs prefektus a találkozó után arról beszélt, hogy hivatalos átiratban is tájékoztatta már a kormányt a fennálló helyzetről, arról, hogy a vegyipari kombinát ezer alkalmazottja és a bedolgozó cégek még legalább annyi munkása elveszítheti az állását, megélhetését. Úgy értékelte, hogy

  • a kormánynak közbe kell járnia annak érdekében, hogy a műtrágyagyártás újrainduljon,

  • és ártámogatott földgázt kellene biztosítania a kombinátnak, hogy piacképes áron tudjon műtrágyát előállítani.

Kolcsár Károly, RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki Vass Levente képviselővel, Novák Levente szenátorral közösen vett részt a találkozón, a sajtónak elmondta, kedden a miniszterelnökhöz és az energiaügyi miniszterhez is el fognak menni, hogy tájékoztassák őket a Maros megyei vegyipari kombinát kapcsán kialakult helyzetről, és sürgessék a megoldás megtalálását.

A prefektus bizakodó, szerinte lehet megoldást találni a kialakult helyzetre

„Mi nem tudunk beleszólni a gazdasági szereplő közötti tárgyalásba, nem tudjuk, hogy hol akadtak el a kombinát megvásárlására irányuló egyeztetések. De annyit tehetünk, hogy a

kormány illetékes tagjait megkérjük, járjanak közben, sürgessék meg a tárgyalások újraindulását.

Tudjuk és értjük, hogy ez nagyon fontos kérdés, több ezer Maros megyei állása forog kockán” – fejtette ki a parlamenti képviselő.

A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.

Marosszék Marosvásárhely
2026. április 09., csütörtök

Közel 500, feketén foglalkoztatott alkalmazottat azonosított a munkaügy

A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében

Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Gyerekekből lehetnek hősök: a legkisebbekhez szólnak az új kampánnyal

A stroke-kal kapcsolatos tájékoztató kampányt indított az egészségügyi minisztérium a Stroke Elleni Küzdelem Egyesületével (ALIA) partnerségben.

