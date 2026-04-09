Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
Május elsején elkezdik a marosvásárhelyi Azomaros vegyipari kombinát csaknem ezer alkalmazottjának az elbocsátását, ha addig nem találnak megoldást az évek óta fennálló helyzetre.
Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.
A kombinát svájci tulajdonosai csaknem egy éve egyeztetnek a Romgazzal (Románia legnagyobb földgázkitermelőjével és legfőbb szállítójával), amelynek vezetői hajlandóságot mutattak megvásárolni a csaknem ezer alkalmazottal rendelkező gyárat.
Egy liberális és egy RMDSZ-es parlamenti képviselő
A szakszervezetek kérésére a Maros megyei prefektusi hivatal csütörtökre összehívta a megyei szociális bizottságot, és meghívta erre a találkozóra a Maros megyei parlamenti képviselőket is. A szociáldemokraták kivételével minden párt képviseltette magát a találkozón, amelynek elsődleges célja az volt, hogy
Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője a találkozó után elmondta, bizakodó, mert úgy látta, hogy a parlamenti képviselők nyitottak voltak és segíteni akarnak. „Most a kombinát mintegy ezer alkalmazottjának nagy része technikai munkanélküli, és ha nem találnak megoldást a fennálló helyzetre, május elseje után munkahely nélkül maradunk.
– fejtette ki a szakszervezeti vezető.
A két szakszervezeti vezető, aki kezdeményezte a tárgyalást
Călin Orlando Cociş, a Frăţia szakszervezet megyei elnöke arról beszélt, hogy a mezőgazdászok arra panaszkodnak, hogy a külföldről behozott műtrágyát tavaly ősszel a termőföldekre szórták, de azok most tavasszal is ott virítanak, nem olvadtak be, nem tették termelékenyebbé a földet. Azt is mondta:
Barabási Antal Szabolcs prefektus a találkozó után arról beszélt, hogy hivatalos átiratban is tájékoztatta már a kormányt a fennálló helyzetről, arról, hogy a vegyipari kombinát ezer alkalmazottja és a bedolgozó cégek még legalább annyi munkása elveszítheti az állását, megélhetését. Úgy értékelte, hogy
a kormánynak közbe kell járnia annak érdekében, hogy a műtrágyagyártás újrainduljon,
és ártámogatott földgázt kellene biztosítania a kombinátnak, hogy piacképes áron tudjon műtrágyát előállítani.
Kolcsár Károly, RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki Vass Levente képviselővel, Novák Levente szenátorral közösen vett részt a találkozón, a sajtónak elmondta, kedden a miniszterelnökhöz és az energiaügyi miniszterhez is el fognak menni, hogy tájékoztassák őket a Maros megyei vegyipari kombinát kapcsán kialakult helyzetről, és sürgessék a megoldás megtalálását.
A prefektus bizakodó, szerinte lehet megoldást találni a kialakult helyzetre
„Mi nem tudunk beleszólni a gazdasági szereplő közötti tárgyalásba, nem tudjuk, hogy hol akadtak el a kombinát megvásárlására irányuló egyeztetések. De annyit tehetünk, hogy a
Tudjuk és értjük, hogy ez nagyon fontos kérdés, több ezer Maros megyei állása forog kockán” – fejtette ki a parlamenti képviselő.
A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.
