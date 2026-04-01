Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Fotó: Olvasói felvétel
Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.
2026. április 01., 18:14
Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület vezetője vette észre elsőként a medvét, amely a kutyamenhellyel határos városszéli területen tűnt fel Kézdivásárhelyen. A 112-n riasztott csendőrök ezúttal az állat elkergetése mellett döntöttek.
Forró Béla szerint rendkívül bátor medvéről van szó, amelyet a csaholó kutyák sem riasztottak el, ezért
Az általa megkérdezett, a területet jól ismerő vadász szerint az anyamedve még pénteken jöhetett le a lemhényi erdőből, majd bocsaival együtt átkelt a Feketeügyön és a Kászon patakán. A medve valószínűleg olyan területet keresett, ahol eltöltheti a nyarat.
Ha az elmúlt napokban valahol könnyen elérhető élelmet talált, akkor esélyes, hogy visszatér. Ez azért sem kívánatos, mert emberközelben maradva ösztönei a bocsok védelmében agresszivitásra is sarkallhatják.
A szemtanú beszámolója szerint menekülés közben kerteken és kerítéseken haladt át, a lemaradó bocsok miatt pedig
Végül mindhárman kijutottak, és a Hatolyka, Csernáton, illetve Márkosfalva közötti szántóföld felé vették az irányt.
Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.
Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.
A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.
Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.
Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.
Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.
Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.
A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).
Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.
Marosugrára riasztották a radnóti tűzoltókat kedden délután, miután egy személyautó lángra kapott az országúton.
