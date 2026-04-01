Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

Bodor Tünde 2026. április 01., 18:14 2026. április 01., 18:36

Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület vezetője vette észre elsőként a medvét, amely a kutyamenhellyel határos városszéli területen tűnt fel Kézdivásárhelyen. A 112-n riasztott csendőrök ezúttal az állat elkergetése mellett döntöttek. Forró Béla szerint rendkívül bátor medvéről van szó, amelyet a csaholó kutyák sem riasztottak el, ezért

attól tart, hogy a város közelében telepedhet meg, ha nem lépnek fel határozottan az eltávolítása ügyében.

Az általa megkérdezett, a területet jól ismerő vadász szerint az anyamedve még pénteken jöhetett le a lemhényi erdőből, majd bocsaival együtt átkelt a Feketeügyön és a Kászon patakán. A medve valószínűleg olyan területet keresett, ahol eltöltheti a nyarat. Ha az elmúlt napokban valahol könnyen elérhető élelmet talált, akkor esélyes, hogy visszatér. Ez azért sem kívánatos, mert emberközelben maradva ösztönei a bocsok védelmében agresszivitásra is sarkallhatják.

A szemtanú beszámolója szerint menekülés közben kerteken és kerítéseken haladt át, a lemaradó bocsok miatt pedig

úgy szedte szét a drótkerítéseket, mintha papírból lettek volna.