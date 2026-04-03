Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Március 31-én a kovásznai rendőrök egy 32 éves férfit azonosítottak, aki ellen a bíróság két év börtönbüntetést szabott ki ittas vezetés okán. Április elsején pedig a kézdivásárhelyi rendőrök fogtak el egy 51 éves férfit, akit a bíróság öt év börtönre ítélt ittas vezetés és a baleseti helyszín elhagyása miatt.

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a bűnügyi nyomozó osztály közreműködésével mindkettőjüket büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.