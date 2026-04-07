Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.
Több mint 320 szabálysértési bírságot szabtak ki a Kovászna megyei rendőrök április 3–6. között, összesen mintegy 234 ezer lej értékben. Emellett 34 bűncselekményt is jegyeztek, ezek közül 19 személy elleni, 7 vagyon elleni, 2 közlekedési, 6 pedig egyéb jellegű volt.
A Kovászna megyei rendőrség keddi közleményében arról is beszámolt, hogy a közlekedésrendészet is ellenőrzéseket végzett, amelyek során 31 járművezetőt „vontak ki a forgalomból”, esetükben felfüggesztették a vezetői jogosultságot.
Ugyanakkor 29 műszaki hibás járművet is leállítottak, ezek forgalmi engedélyét bevonták.
Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.
Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.
A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.
szóljon hozzá!