Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

Több mint 320 szabálysértési bírságot szabtak ki a Kovászna megyei rendőrök április 3–6. között, összesen mintegy 234 ezer lej értékben. Emellett 34 bűncselekményt is jegyeztek, ezek közül 19 személy elleni, 7 vagyon elleni, 2 közlekedési, 6 pedig egyéb jellegű volt.

A Kovászna megyei rendőrség keddi közleményében arról is beszámolt, hogy a közlekedésrendészet is ellenőrzéseket végzett, amelyek során 31 járművezetőt „vontak ki a forgalomból”, esetükben felfüggesztették a vezetői jogosultságot.

Ugyanakkor 29 műszaki hibás járművet is leállítottak, ezek forgalmi engedélyét bevonták.