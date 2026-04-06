Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

• Fotó: Woytek Konarzewski

Fotó: Woytek Konarzewski

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

Liget

2026. április 06., 19:582026. április 06., 19:58

2026. április 06., 21:10

A kolozsvári születésű, de felmenői révén Csíkhoz is kötődő Szilágyi Enikő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a nyolcvanas években nagy sikerrel lépett fel az erdélyi magyar színházakban, 17 mozifilmben és tévéjátékban láthattuk jelentős szerepekben, majd magyarországi színpadokon bizonyította tehetségét. De Franciaországban is maradandót alkotott francia sanzonestjeivel. Számos díjban, kitüntetésben részesült – négyszer kapott alakítási nívódíjat, a szép magyar beszédért Kazinczy-díjat, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével és Francia Köztársaság Művészet és Irodalom Lovagrend díjával is kitüntették. 2023 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

A Szőcs Géza, Kossuth-díjas költő által szerkesztett, Ez már feltámadás című előadóestjében Ady Endre, Kós Károly, Márai Sándor, Farkas Árpád, Karinthy Frigyes, Farkas Wellmann Éva, Szentimrei Jenő, Szőcs Géza írásai szólalnak meg.

Hirdetés

Szilágyi Enikő: Isten a tenyerén hordoz engem
Szilágyi Enikő: Isten a tenyerén hordoz engem

Mi lehet nagyobb boldogság egy színésznő számára, mint hogy közönsége ötven év múltán sem feledi? Szilágyi Enikő franciául énekel, magyarul emlékezik Trianonra. Beszélgetés egy gyönyörű nővel, aki fiatal korában boszorkányt akart játszani.

„Csak az összefogás, az erős és mély identitástudat, értékteremtő létünk és egymás iránti hallatlan szeretetünk, tiszteletünk menthet meg bennünket a következő ezer évre. Ez az előadás rekviem, felkiáltójel és örömóda egyben. Rekviem a halottainkért, felkiáltójel a tévedéseinkért és örömóda, hogy vagyunk” – vallotta Szilágyi Enikő az előadás kapcsán.

Székelyudvarhelyen a Városháza Szent István termében április 7-én, Csíkszeredában a Márton Áron Főgimnázium dísztermében április 8-án – mindkét nap 18 órától – tekinthető meg az előadás, amelyeket közönségtalálkozó követ, a művésznővel Péter Beáta újságíró beszélget.

Az erdélyi turné Sepsiszentgyörgyön folytatódik április 10-én, április 11-én pedig Brassóban zárul.

Előadás
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban
Hirdetés
2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások
2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”
2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről
Hirdetés
2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
2026. március 30., hétfő

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal
2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum

Egy eltűnőben lévő művészeti korszak kel új életre: az AnnART Archívum több száz performansz dokumentumát menti meg, miközben a rendszerváltás utáni szabadság és kísérletezés történetét is újraírja a köztudatban.

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
2026. március 29., vasárnap

A múlt rekonstrukciója a jelen kérdésein keresztül: AnnART Archívum
2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten

„A színház, mint összművészeti forma a történetmesélésen, a látványon, a nyelven, a mozgáson, a téren keresztül képes megmutatni nekünk, milyen volt, milyen most és milyen lehetne a világunk” – írta Willem Dafoe a színházi világnapi üzenetében.

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
2026. március 27., péntek

Világnaptól világnapig: színház a Ligeten
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

A hiányban is a szépet látni

Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést.

A hiányban is a szépet látni
A hiányban is a szépet látni
2026. március 26., csütörtök

A hiányban is a szépet látni
2026. március 25., szerda

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk

Egy esküvői fotó néha többet mesél, mint a családi legenda. A menyegző az emberi élet kitüntetett eseménye, és a vágy, hogy maradandó vizuális emléket szerezzünk róla, szinte egyidős magával a fényképezéssel.

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk
Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk
2026. március 25., szerda

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk
2026. március 22., vasárnap

Az emberi test tájképei: Verebes György világa

Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

Az emberi test tájképei: Verebes György világa
Az emberi test tájképei: Verebes György világa
2026. március 22., vasárnap

Az emberi test tájképei: Verebes György világa
Hirdetés
