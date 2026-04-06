Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Fotó: Woytek Konarzewski
Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.
2026. április 06., 19:58
A kolozsvári születésű, de felmenői révén Csíkhoz is kötődő Szilágyi Enikő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a nyolcvanas években nagy sikerrel lépett fel az erdélyi magyar színházakban, 17 mozifilmben és tévéjátékban láthattuk jelentős szerepekben, majd magyarországi színpadokon bizonyította tehetségét. De Franciaországban is maradandót alkotott francia sanzonestjeivel. Számos díjban, kitüntetésben részesült – négyszer kapott alakítási nívódíjat, a szép magyar beszédért Kazinczy-díjat, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével és Francia Köztársaság Művészet és Irodalom Lovagrend díjával is kitüntették. 2023 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
A Szőcs Géza, Kossuth-díjas költő által szerkesztett, Ez már feltámadás című előadóestjében Ady Endre, Kós Károly, Márai Sándor, Farkas Árpád, Karinthy Frigyes, Farkas Wellmann Éva, Szentimrei Jenő, Szőcs Géza írásai szólalnak meg.
Mi lehet nagyobb boldogság egy színésznő számára, mint hogy közönsége ötven év múltán sem feledi? Szilágyi Enikő franciául énekel, magyarul emlékezik Trianonra. Beszélgetés egy gyönyörű nővel, aki fiatal korában boszorkányt akart játszani.
„Csak az összefogás, az erős és mély identitástudat, értékteremtő létünk és egymás iránti hallatlan szeretetünk, tiszteletünk menthet meg bennünket a következő ezer évre. Ez az előadás rekviem, felkiáltójel és örömóda egyben. Rekviem a halottainkért, felkiáltójel a tévedéseinkért és örömóda, hogy vagyunk” – vallotta Szilágyi Enikő az előadás kapcsán.
Székelyudvarhelyen a Városháza Szent István termében április 7-én, Csíkszeredában a Márton Áron Főgimnázium dísztermében április 8-án – mindkét nap 18 órától – tekinthető meg az előadás, amelyeket közönségtalálkozó követ, a művésznővel Péter Beáta újságíró beszélget.
Az erdélyi turné Sepsiszentgyörgyön folytatódik április 10-én, április 11-én pedig Brassóban zárul.
