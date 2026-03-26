A hiányban is a szépet látni Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést. Nagy Lilla 2026. március 26., 10:362026. március 26., 10:36 2026. március 26., 13:472026. március 26., 13:47

Fotó: Borbély Fanni

Azt mondják, filozófiai hajlam kérdése, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. De ha csak a pohár van? Milyen szerepet tölt be önmagában? Dekoráció, hanyagság, vagy még vár valamire? Siklódi Fruzsina Erzsébet csíkszeredai egyéni kiállítása éppen ebben a hiányban született meg. A Burkolt jelenlétek a semmi poétikáját állítja a középpontba, s mégis, az üresség valahogy nála megtelik. Megtelik azzal, ami nincs, és ami egykor talán volt, de legalábbis lehetett volna.

Siklódi Fruzsina Erzsébet képzőművész Fotó: Borbély Fanni

Üres épületek, félbehagyott projektek, szoborként álló betontömbök: hidegségük lelket kíván. Emberek kellene betöltsék a teret, de sehol nincs senki ebben a pillanatban. Az épületek azonban emlékeznek és emlékeztetnek. Egy letűnt korra, amit, így vagy úgy, mind ismerünk. A szülők meséiből, a régi fényképekből, a városunk látképéből. Nem helyhez kötöttek, a festmények archetípust rejtenek. Azt a hatalmat ábrázolják, ami habár csak a múlt században volt, a ma emberének nem is lehetne távolibb.

Ferencz S. Apor képzőművész, a kiállítás kurátora Fotó: Borbély Fanni

Ferencz S. Apor képzőművész, a kiállítás kurátora szerint Siklódi Fruzsina Erzsébet munkái egy olyan térbe vezetnek bennünket, ahol az építészet, a szobrászat és a festészet határai feloldódnak.

„Művei a szocializmusból örökölt brutalista építészetet nem történeti dokumentumként, hanem problematikus, kulturális testként értelmezik”

– fogalmazott a megnyitón. És valóban, az épületek funkcióvesztettek, csupán túlélőként vannak jelen a kortárs térben, eredeti ideológiai és társadalmi rendeltetésük megszűnt, anyagi valóságuk azonban továbbra is ellenáll az eltűnésnek. A mi idősíkunkban örökkévalók. Itt voltak előttünk és itt lesznek utánunk is. Ez pedig szakralitást ad mindannak a tárgynak, ami előttünk áll. Mindegy, hogy gyári épület, egy víztározó vagy tömbház volt egykoron, túlnőtte magát az eredendő funkción, új szintre lépett.

„A brutalista épületek gyakran megőrzött, ugyanakkor elzárt struktúrákká válnak, védettek, hozzáférhetetlenek, konzerváltak” – fogalmazott a kiállítás kurátora. Szerinte Fruzsina munkáiban ez az állapot a becsomagolás, a burkolás és az elválasztás motívumaiban jelenik meg. Itt a burkolat nem elfed, hanem archivál, rögzíti a jelenlétet, miközben felfüggeszti a közvetlen hozzáférést. Ferencz S. Apor szerint ezek a motívumok párhuzamba állíthatók a szakrális ikonográfia intézményesülésével is, hiszen a hit személyes belső tapasztalata mindkét esetben másodlagossá válik a struktúra fennmaradásához képest.

Siklódi Fruzsina Erzsébet csíkszeredai kiállítása egy pályája elején lévő művészt mutat, akiben lírai finomsággal rajzolódnak ki a részletek. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeret elmerülni a részletekben és továbbgondolni a látottakat. És a végén nem az a kérdés, hogy a pohár félig tele, vagy félig üres – hanem, hogy mit kezdünk a hiánnyal, hogyan töltjük be azt. A kiállítás április 17-ig tekinthető meg a Csíki Moziban. A tárlatot a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Megyeháza Galéria, és Hargita Megye Tanácsa szervezte.

