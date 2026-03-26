A hiányban is a szépet látni

Burkolt jelenlétek, hideg emlékek, szakrális betontömbök: Siklódi Fruzsina Erzsébet festményei a hiány eszméjét jelenítik meg. Erős színekkel, kontrasztokkal, de mindenek előtt emlékekkel dolgozik, nosztalgiába csomagolva a felejtést.

Nagy Lilla

2026. március 26., 10:36

Azt mondják, filozófiai hajlam kérdése, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. De ha csak a pohár van? Milyen szerepet tölt be önmagában? Dekoráció, hanyagság, vagy még vár valamire? Siklódi Fruzsina Erzsébet csíkszeredai egyéni kiállítása éppen ebben a hiányban született meg. A Burkolt jelenlétek a semmi poétikáját állítja a középpontba, s mégis, az üresség valahogy nála megtelik. Megtelik azzal, ami nincs, és ami egykor talán volt, de legalábbis lehetett volna.

Üres épületek, félbehagyott projektek, szoborként álló betontömbök: hidegségük lelket kíván. Emberek kellene betöltsék a teret, de sehol nincs senki ebben a pillanatban. Az épületek azonban emlékeznek és emlékeztetnek. Egy letűnt korra, amit, így vagy úgy, mind ismerünk. A szülők meséiből, a régi fényképekből, a városunk látképéből. Nem helyhez kötöttek, a festmények archetípust rejtenek. Azt a hatalmat ábrázolják, ami habár csak a múlt században volt, a ma emberének nem is lehetne távolibb.

Ferencz S. Apor képzőművész, a kiállítás kurátora szerint Siklódi Fruzsina Erzsébet munkái egy olyan térbe vezetnek bennünket, ahol az építészet, a szobrászat és a festészet határai feloldódnak.

Idézet
„Művei a szocializmusból örökölt brutalista építészetet nem történeti dokumentumként, hanem problematikus, kulturális testként értelmezik”

– fogalmazott a megnyitón. És valóban, az épületek funkcióvesztettek, csupán túlélőként vannak jelen a kortárs térben, eredeti ideológiai és társadalmi rendeltetésük megszűnt, anyagi valóságuk azonban továbbra is ellenáll az eltűnésnek. A mi idősíkunkban örökkévalók. Itt voltak előttünk és itt lesznek utánunk is. Ez pedig szakralitást ad mindannak a tárgynak, ami előttünk áll. Mindegy, hogy gyári épület, egy víztározó vagy tömbház volt egykoron, túlnőtte magát az eredendő funkción, új szintre lépett.

„A brutalista épületek gyakran megőrzött, ugyanakkor elzárt struktúrákká válnak, védettek, hozzáférhetetlenek, konzerváltak” – fogalmazott a kiállítás kurátora. Szerinte Fruzsina munkáiban ez az állapot a becsomagolás, a burkolás és az elválasztás motívumaiban jelenik meg. Itt a burkolat nem elfed, hanem archivál, rögzíti a jelenlétet, miközben felfüggeszti a közvetlen hozzáférést. Ferencz S. Apor szerint ezek a motívumok párhuzamba állíthatók a szakrális ikonográfia intézményesülésével is, hiszen a hit személyes belső tapasztalata mindkét esetben másodlagossá válik a struktúra fennmaradásához képest.

Siklódi Fruzsina Erzsébet csíkszeredai kiállítása egy pályája elején lévő művészt mutat, akiben lírai finomsággal rajzolódnak ki a részletek. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki szeret elmerülni a részletekben és továbbgondolni a látottakat. És a végén nem az a kérdés, hogy a pohár félig tele, vagy félig üres – hanem, hogy mit kezdünk a hiánnyal, hogyan töltjük be azt.

A kiállítás április 17-ig tekinthető meg a Csíki Moziban. A tárlatot a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Megyeháza Galéria, és Hargita Megye Tanácsa szervezte.

Ezek is érdekelhetik

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
Az FK Csíkszeredának fel kellett nőnie az élvonalhoz – Helyzetbe hozunk!
Katasztrófának tartana egy AUR támogatta kormányt Kelemen Hunor
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Mesés harmónia, több száz éves házak
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Székelyhon

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
Székelyhon

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
Az FK Csíkszeredának fel kellett nőnie az élvonalhoz – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Az FK Csíkszeredának fel kellett nőnie az élvonalhoz – Helyzetbe hozunk!
Katasztrófának tartana egy AUR támogatta kormányt Kelemen Hunor
Krónika

Katasztrófának tartana egy AUR támogatta kormányt Kelemen Hunor
A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Székely Sport

A legvégén fordult a kocka, a DVTK került előnybe a Remete Ice Arénában
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 25., szerda

Szerelem első látásra? Menyegzők, amelyekről csupán egyetlen kép maradt ránk

Egy esküvői fotó néha többet mesél, mint a családi legenda. A menyegző az emberi élet kitüntetett eseménye, és a vágy, hogy maradandó vizuális emléket szerezzünk róla, szinte egyidős magával a fényképezéssel.

2026. március 22., vasárnap

Az emberi test tájképei: Verebes György világa

Sokoldalú művész, művészetszervező, akinek az évek során a figyelme egyre inkább a lényegi kérdések felé fordult. A Jelenlét házigazdája, Túros Eszter művészettörténész vendége ezúttal Verebes György Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Művész.

2026. március 21., szombat

Gyermekszemmel a felnőttek világa

Azok a jó mesék, amelyek megőriztek valamit aktualitásukból, tehát örökérvényű tanulságokkal bírnak – véli Dávid Péter rendező, akivel a bábszínház világnapja és Janikovszky Éva születésének centenáriuma apropóján beszélgettünk.

2026. március 20., péntek

A kör bezárult – egy este Halász Péter emlékére

Nem így kezdődik egy kiállításmegnyitó. Egy mondattal azonban minden megváltozott: Halász Péter aznap reggel meghalt. Csíkszeredában az életmű bemutatása egy időben vált búcsúvá és végleges lezárássá. A kör bezárult.

2026. március 18., szerda

Ha tizenkét embert összezárnak

Képesek vagyunk-e valóban meghallani egymást, mielőtt ítéletet mondunk? Ezt a kérdést állítja a középpontba a Csíki Játékszín legújabb előadása, a 12 dühös ember. A tizenkettők közül két szereplővel, Veress Alberttel és Kitay Leventtel beszélgettünk.

2026. március 17., kedd

Szavak, amelyekben élünk – A Hazaszótár rendje

Mit jelent ma a haza, az anyanyelv vagy a teremtés rendje? Egy könyvbemutatóhoz kapcsolódó beszélgetésen nemcsak fogalmakat értelmeztek újra, hanem azt is, hogyan lehet túlélni – szellemileg és emberileg – a 21. század zajában.

2026. március 16., hétfő

Pilvax Kávéház: ahol jól megfér egymás mellett a néptánc, a népzene, a slam poetry és a kocsmakvíz – videó

Székelyudvarhely belvárosában március 15. alkalmából már másodjára hívták „időutazásra” az ünneplőket.

2026. március 16., hétfő

Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

