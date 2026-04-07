Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Rá sem lehet ismerni az egykori Suta-tóra, a csíkszeredaiak „piknikparadicsomára”.
Fotó: Borbély Fanni
Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.
Elhanyagolt, elhagyatott képet mutat az egykori csíkszeredai Suta-tó és környéke. A valaha élettel teli partszakasz, amely egykor horgászokat, piknikezőket és kirándulókat vonzott, ma már gondozatlan, elvadult terület benyomását kelti.
A tavat a földgát nem megfelelő állapota miatt 2007-ben lecsapolták. Azóta számos terv és elképzelés született arról, hogy miként lehetne rendezni a környéket, ám mindmáig kevés előrelépés történt. Bár 2021-ben hozzáfogtak a gát megerősítéséhez és kitakarították a bozótossá vált tómedret, a kivitelezés 2023-ban leállt. Időközben ugyanis kiderült, hogy
ezért újratervezésre volt szükség. Azóta sem történt újabb előrelépés a tónál. Mára ismét birtokba vette a területet a bozót és a nádas, a nagyobb vízfelületeken pedig helyenként kacsák tanyáznak.
Az Olt Vízügyi Igazgatóságot ismét megkerestük azzal kapcsolatban, hogy megtudjuk: 19 évvel a tó lecsapolása után hol tartanak a rehabilitációs törekvések. Elena Mădălina Ion-Duca igazgató közlése szerint a Suta-tó gátjának megerősítését célzó munkálatokra 2025-ben ismét elindították a közbeszerzési eljárást, annak eredményét azonban megóvták az óvások elbírálására létrehozott országos tanácsnál (CNSC).
„A hatályos közbeszerzési jogszabályok értelmében az eljárás jelenleg újraértékelési szakaszban van, a végleges döntés meghozatalára várunk az illetékes testület részéről. Az Olt Vízügyi Igazgatóság minden szükséges lépést megtett a finanszírozási források biztosítása érdekében” – közölte az igazgató. Hozzátette:
„Intézményünk készen áll arra, hogy a jogi helyzet rendeződését követően a lehető legrövidebb időn belül kiadja a munkakezdési utasítást. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a projektek kiemelt prioritást élveznek, mivel kulcsszerepet játszanak az árvízkockázat kezelésében és a térség hidrotechnikai infrastruktúrájának biztonságában” – fogalmazott.
A korábbi tájékoztatások szerint a tervezett munkálatok egyebek mellett a gát megemelését, a tavat tápláló Fitód-patak medrének helyreállítását, a Suta-tóhoz vezető útszakaszok felújítását, valamint a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is tartalmazzák.
A mesterséges Suta-tavat az 1980-as évek elején közmunkával építették. A mintegy nyolchektáros területen elterülő tórendszer mára gondozatlan, elvadult helyszínné vált.
Tavaly egyáltalán nem dolgozott a kivitelező a Csíkszereda keleti peremén elterülő Suta-tó helyreállításával, mivel időközben kiderült, hogy az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja a vártnál komolyabb megerősítésre szorul.
Idén nem folytatódott a Csíkszereda keleti szélén elterülő Suta-tó helyreállítása, holott a munkát be kellett volna fejezni. Az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja nem megfelelő anyagokból készült, ezért újratervezésre volt szükség.
Megreősítésre szorul a földgát
Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.
Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.
A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.
Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.
Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.
Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.
Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.
Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.
