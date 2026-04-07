Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Rá sem lehet ismerni az egykori Suta-tóra, a csíkszeredaiak „piknikparadicsomára”.

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Barabás Hajnal 2026. április 07., 07:552026. április 07., 07:55

Elhanyagolt, elhagyatott képet mutat az egykori csíkszeredai Suta-tó és környéke. A valaha élettel teli partszakasz, amely egykor horgászokat, piknikezőket és kirándulókat vonzott, ma már gondozatlan, elvadult terület benyomását kelti.

A tavat a földgát nem megfelelő állapota miatt 2007-ben lecsapolták. Azóta számos terv és elképzelés született arról, hogy miként lehetne rendezni a környéket, ám mindmáig kevés előrelépés történt. Bár 2021-ben hozzáfogtak a gát megerősítéséhez és kitakarították a bozótossá vált tómedret, a kivitelezés 2023-ban leállt. Időközben ugyanis kiderült, hogy

az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja komolyabb megerősítést igényel,

ezért újratervezésre volt szükség. Azóta sem történt újabb előrelépés a tónál. Mára ismét birtokba vette a területet a bozót és a nádas, a nagyobb vízfelületeken pedig helyenként kacsák tanyáznak. Még mindig várnak Az Olt Vízügyi Igazgatóságot ismét megkerestük azzal kapcsolatban, hogy megtudjuk: 19 évvel a tó lecsapolása után hol tartanak a rehabilitációs törekvések. Elena Mădălina Ion-Duca igazgató közlése szerint a Suta-tó gátjának megerősítését célzó munkálatokra 2025-ben ismét elindították a közbeszerzési eljárást, annak eredményét azonban megóvták az óvások elbírálására létrehozott országos tanácsnál (CNSC).

„A hatályos közbeszerzési jogszabályok értelmében az eljárás jelenleg újraértékelési szakaszban van, a végleges döntés meghozatalára várunk az illetékes testület részéről. Az Olt Vízügyi Igazgatóság minden szükséges lépést megtett a finanszírozási források biztosítása érdekében” – közölte az igazgató. Hozzátette:

a munkálatokat azonnal megkezdik, amint a CNSC meghozza a végleges döntést, és aláírják a szerződést a nyertes gazdasági szereplővel.

„Intézményünk készen áll arra, hogy a jogi helyzet rendeződését követően a lehető legrövidebb időn belül kiadja a munkakezdési utasítást. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a projektek kiemelt prioritást élveznek, mivel kulcsszerepet játszanak az árvízkockázat kezelésében és a térség hidrotechnikai infrastruktúrájának biztonságában” – fogalmazott.

A korábbi tájékoztatások szerint a tervezett munkálatok egyebek mellett a gát megemelését, a tavat tápláló Fitód-patak medrének helyreállítását, a Suta-tóhoz vezető útszakaszok felújítását, valamint a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is tartalmazzák. A mesterséges Suta-tavat az 1980-as évek elején közmunkával építették. A mintegy nyolchektáros területen elterülő tórendszer mára gondozatlan, elvadult helyszínné vált. korábban írtuk Továbbra sem dolgoznak a csíkszeredai Suta-tónál Tavaly egyáltalán nem dolgozott a kivitelező a Csíkszereda keleti peremén elterülő Suta-tó helyreállításával, mivel időközben kiderült, hogy az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja a vártnál komolyabb megerősítésre szorul. korábban írtuk Szünetel a munka a csíkszeredai Suta-tónál Idén nem folytatódott a Csíkszereda keleti szélén elterülő Suta-tó helyreállítása, holott a munkát be kellett volna fejezni. Az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja nem megfelelő anyagokból készült, ezért újratervezésre volt szükség.

Megreősítésre szorul a földgát

