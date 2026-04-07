Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Rá sem lehet ismerni az egykori Suta-tóra, a csíkszeredaiak „piknikparadicsomára".

Rá sem lehet ismerni az egykori Suta-tóra, a csíkszeredaiak „piknikparadicsomára”.

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Barabás Hajnal

2026. április 07., 07:552026. április 07., 07:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elhanyagolt, elhagyatott képet mutat az egykori csíkszeredai Suta-tó és környéke. A valaha élettel teli partszakasz, amely egykor horgászokat, piknikezőket és kirándulókat vonzott, ma már gondozatlan, elvadult terület benyomását kelti.

Hirdetés

A tavat a földgát nem megfelelő állapota miatt 2007-ben lecsapolták. Azóta számos terv és elképzelés született arról, hogy miként lehetne rendezni a környéket, ám mindmáig kevés előrelépés történt. Bár 2021-ben hozzáfogtak a gát megerősítéséhez és kitakarították a bozótossá vált tómedret, a kivitelezés 2023-ban leállt. Időközben ugyanis kiderült, hogy

az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja komolyabb megerősítést igényel,

ezért újratervezésre volt szükség. Azóta sem történt újabb előrelépés a tónál. Mára ismét birtokba vette a területet a bozót és a nádas, a nagyobb vízfelületeken pedig helyenként kacsák tanyáznak.

Még mindig várnak

Az Olt Vízügyi Igazgatóságot ismét megkerestük azzal kapcsolatban, hogy megtudjuk: 19 évvel a tó lecsapolása után hol tartanak a rehabilitációs törekvések. Elena Mădălina Ion-Duca igazgató közlése szerint a Suta-tó gátjának megerősítését célzó munkálatokra 2025-ben ismét elindították a közbeszerzési eljárást, annak eredményét azonban megóvták az óvások elbírálására létrehozott országos tanácsnál (CNSC).

„A hatályos közbeszerzési jogszabályok értelmében az eljárás jelenleg újraértékelési szakaszban van, a végleges döntés meghozatalára várunk az illetékes testület részéről. Az Olt Vízügyi Igazgatóság minden szükséges lépést megtett a finanszírozási források biztosítása érdekében” – közölte az igazgató. Hozzátette:

a munkálatokat azonnal megkezdik, amint a CNSC meghozza a végleges döntést, és aláírják a szerződést a nyertes gazdasági szereplővel.

„Intézményünk készen áll arra, hogy a jogi helyzet rendeződését követően a lehető legrövidebb időn belül kiadja a munkakezdési utasítást. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a projektek kiemelt prioritást élveznek, mivel kulcsszerepet játszanak az árvízkockázat kezelésében és a térség hidrotechnikai infrastruktúrájának biztonságában” – fogalmazott.

A korábbi tájékoztatások szerint a tervezett munkálatok egyebek mellett a gát megemelését, a tavat tápláló Fitód-patak medrének helyreállítását, a Suta-tóhoz vezető útszakaszok felújítását, valamint a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is tartalmazzák.

A mesterséges Suta-tavat az 1980-as évek elején közmunkával építették. A mintegy nyolchektáros területen elterülő tórendszer mára gondozatlan, elvadult helyszínné vált.

korábban írtuk

Továbbra sem dolgoznak a csíkszeredai Suta-tónál

Tavaly egyáltalán nem dolgozott a kivitelező a Csíkszereda keleti peremén elterülő Suta-tó helyreállításával, mivel időközben kiderült, hogy az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja a vártnál komolyabb megerősítésre szorul.

korábban írtuk

Szünetel a munka a csíkszeredai Suta-tónál

Idén nem folytatódott a Csíkszereda keleti szélén elterülő Suta-tó helyreállítása, holott a munkát be kellett volna fejezni. Az árvízvédelmi létesítménnyé minősített tározó gátja nem megfelelő anyagokból készült, ezért újratervezésre volt szükség.

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

2026. április 06., hétfő

Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában

Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.

2026. április 06., hétfő

2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

2026. április 03., péntek

Hirdetés
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

2026. április 01., szerda

2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

2026. április 01., szerda

2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

2026. március 31., kedd

Hirdetés
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

2026. március 30., hétfő

2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

2026. március 29., vasárnap

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!