Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution című albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal, a Sapientia EMTE egyetemi docensével beszélgettünk.

Péter Beáta 2026. március 31., 17:262026. március 31., 17:26

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, jön az Ineffable újabb nagylemeze. A The Shakespearience Evolution című album április 3-án jelenik meg, ezt követően a zenekar turnéra indul: április 10-én Csíkszeredában ANTderGROUND, Sepsiszentgyörgyön 11-én az Orfeum, míg 12-én Marosszentannán a Republic HUB ad otthont a lemezbemutatónak. A koncertek este nyolc órától kezdődnek. Az új lemezen tíz megzenésített Shakespeare-szonett hallható, változatos zenei stílusokban. A szonettek kiválasztására Prohászka-RádBorókát kérte fel a zenekar menedzsere, Bodó István, mintegy két évvel ezelőtt – derült ki, amikor az irodalomtudóssal leültünk beszélgetni. „Nem lepődtem meg a felkérésen, valószínű azért sem, mert akkor ért véget a Sinha Róberttel közösen megvalósított Petőfis zene-vers projektünk. A folyamatot nem láttam még világosan, hogy hogy is fog ez történni, arról sem volt elképzelésem, hogy egyáltalán milyen dalok születhetnek. Egy kicsit attól tartottam, hogy meglehetősen hasonlóak lesznek egymással a dalok, de meghallgatva az albumot, rájöttem, hogy bár a szövegek nagyban hasonlítanak egymáshoz, a zenei műfajok nagyon nagy változatosságban jelennek meg.” Hirdetés

Mint mondta, a válogatást teljes mértékben rá bízták a fiúk, a lemezen ismertebb szonettek és olyanok is hallhatók, amelyek kevésbé tartoznak a fősodorhoz. „Shakespeare nem egy könnyű szerző, az ő szövegeivel megbirkózni nem feltétlenül könnyű. A szöveg hangulatát, egy felszíni rétegét a lehetséges jelentéseknek, értelmeknek első olvasásra egy kevésbé vájtfülű olvasó is felfoghatja, de ahhoz, hogy mély rétegeiben felfejtse az ember ezeket a szövegeket, kell bizonyos szakmai háttér. Itt jöttem én a képbe. Épp akkor a reneszánszról tanítottam az elsőéveseket, és úgy döntöttem, hogy a reneszánsz harmóniára törekvését és az ellentétek egy képbe állítását fogom kiindulópontként kezelni.

Hogy a válogatás elve az lesz, hogy mindig párosával választom ki a szonetteket, és úgy, hogy tematikailag egymással ellentétpárokat alkossanak, ugyanakkor, hogy a versek képi világa is párba állítható legyen – vagy párhuzamok mentén, vagy ellentétpárok mentén.”

Hangsúlyozta, noha nem Shakespeare-kutató, tanítja egy-két színdarabját, és a szonettekre is rá szoktak nézni műfajelmélet órán, de mélyrehatóan nem foglalkozott eddig ezekkel. Így számára is egy tanulási folyamat volt ez az időszak, és sok Shakespeare-szonett elolvasása után kirajzolódott, hogy melyik verseket ajánlja megzenésítésre.

A munkafolyamatról elmondta, mivel a zenekar tagjai különböző országokban élnek jelenleg, egy-két havonta tartottak egy online megbeszélést, és minden alkalomra kiválasztott két szonettet, amelyeket átbeszéltek a zenekar tagjaival. „Az első alkalom például arról szólt, hogy mi a szonett, hogy ne csak érzékeljük, hanem értsük is egy versnek a zeneiségét, a ritmizálást, a versnek a hangzásvilágát – gyakorlatilag műfaj- és irodalomelméletórát tartottam nekik azért, hogy könnyebben tudjanak a szövegekkel akár nélkülem is dolgozni majd. Mivel a szonetteknek régi angol nyelvezete van, magát a nyelvet is meg kellett nézni, hogy a különböző archaikus szavak a mai nyelvre lefordítva mit jelentenek, és Shakespeare korában milyen jelentésük volt. De ugyanígy átbeszéltük a költői képeket is. Aztán mindig csak csodálattal hallgattam, amikor megszületett egy-egy dal, hogy mi is lett belőle. Közben az énekeskeresés is nehezítette a srácok helyzetét, örülök, hogy megtalálták azt az embert, Semaj Dee-t, akinek a hangja nagyon passzol ehhez a projekthez.” Shakespeare szonettjei nagyrészt a szerelemről szólnak, a szerelem különböző válfajairól és lehetséges formáiról, de ő nem ezt emelte ki a zenekar tagjainak – magyarázta Boróka. „Nyilván, benne volt a beszélgetésekben ez is, de igyekeztem azokat az oldalait megragadni Shakespeare-nek és a szonettjeinek, ami kevésbé feltűnő. Például azt, hogy

gyakran ezek a szonettek, amelyek látszólag a szerelemről szólnak, valójában az irodalom és a költészet erejéről, örökérvényűségéről is beszélnek. Másrészt ott van a humor.

Ezt kevésbé szokták Shakespeare-rel kapcsolatba hozni, hogy mennyi rejtett humor, irónia és önirónia is van ezekben a szövegekben. Számomra ez volt az érdekesebb, és amikor végighallgattam az albumot, akkor az volt az érzésem, hogy nagyon sok esetben nekik is ez átjött és egy-egy szám zenei világa hozza azt a humort és iróniát is, amit sikerült kibányásznunk a szövegekből.”

