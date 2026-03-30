A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.
Gyerekek már 5–6 éves kortól edzésre járhatnak, önálló mászásra pedig nagyjából 7 éves kortól alkalmasak – magyarázza videónkban Bardócz-Tódor András szakértő. A mászás azonban itt nem csupán sportként jelenik meg, hanem egy komplex fejlesztési lehetőségként.
Különösen hasznos lehet figyelemzavarral, hiperaktivitással vagy autizmussal élő gyerekeknél, mert
A fal „lelassítja” a mászót: ha valaki nem figyel, egyszerűen leesik – és ebből tanul. Ez segíti a gyerekeket abban, hogy megtalálják a saját tempójukat és fejlődjenek. A mozgás ráadásul az egész testet átmozgatja, sőt kutatások szerint a rendszeresen mászó gyerekeknél még az íráskészség is javulhat.
