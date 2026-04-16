Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

Székelyhon

2026. április 16., 13:442026. április 16., 13:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az EU-ban a múlt hónapban Dániában (1 százalék), Cipruson, Csehországban és Svédországban (egyaránt 1,5) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (9), Horvátországban (4,6) és Litvániában (4,4) pedig a legmagasabb.

Februárhoz képest az éves infláció csupán három tagállamban csökkent, egy államban stagnált, és 23 tagállamban – köztük Romániában is – emelkedett.

Az euróövezetben az éves infláció 2,6 százalékra nőtt márciusban az előző havi 1,9 százalékról. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölt adatai szerint

Romániában az előző hónapban jegyzett 9,31 százalékról 9,87 százalékra nőtt az éves infláció.

A szolgáltatások 11,05 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,67 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2026 márciusában 2025 decemberéhez képest) átlagban 2,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 márciusában 2025 márciusához képest 9,9 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 áprilisa és 2026 márciusa között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,5 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti időszakhoz) viszonyítva.

Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).

Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

Újból csökkent az üzemanyagok ára

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

2026. április 15., szerda

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

Hirdetés
2026. április 15., szerda

Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

2026. április 15., szerda

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

2026. április 15., szerda

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!