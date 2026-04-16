Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.
Az EU-ban a múlt hónapban Dániában (1 százalék), Cipruson, Csehországban és Svédországban (egyaránt 1,5) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (9), Horvátországban (4,6) és Litvániában (4,4) pedig a legmagasabb.
Az euróövezetben az éves infláció 2,6 százalékra nőtt márciusban az előző havi 1,9 százalékról. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölt adatai szerint
A szolgáltatások 11,05 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,67 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2026 márciusában 2025 decemberéhez képest) átlagban 2,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 márciusában 2025 márciusához képest 9,9 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 áprilisa és 2026 márciusa között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,5 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti időszakhoz) viszonyítva.
Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.
Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.
A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.
Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).
Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját.
Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.
Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.
Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).
Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.
Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.
Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.
szóljon hozzá!