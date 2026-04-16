Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

Az EU-ban a múlt hónapban Dániában (1 százalék), Cipruson, Csehországban és Svédországban (egyaránt 1,5) volt a legalacsonyabb az éves infláció, Romániában (9), Horvátországban (4,6) és Litvániában (4,4) pedig a legmagasabb.

Februárhoz képest az éves infláció csupán három tagállamban csökkent, egy államban stagnált, és 23 tagállamban – köztük Romániában is – emelkedett.

Az euróövezetben az éves infláció 2,6 százalékra nőtt márciusban az előző havi 1,9 százalékról. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) korábban közölt adatai szerint

A szolgáltatások 11,05 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,67 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2026 márciusában 2025 decemberéhez képest) átlagban 2,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 márciusában 2025 márciusához képest 9,9 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 áprilisa és 2026 márciusa között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,5 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti időszakhoz) viszonyítva.

Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt. Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva.

A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.