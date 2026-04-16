Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Anca Marinescu egy szakmai eseményen elmondta, az SGR rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat – például a befőttesüvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait vagy az 5 literes PET-palackokat – is bevonják a rendszerbe,

idén erre vélhetően nem fog sor kerülni.

A szakember beszélt arról is, hogy a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága érdekében egy-egy új csomagolóanyag bevezetését minden esetben előzetes megvalósíthatósági tanulmányoknak kell megelőzniük, amelyeket különféle szimulációknak kell követniük. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tavaly novemberben azt nyilatkozta, hogy

az SGR rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.