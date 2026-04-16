Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Székelyhon

2026. április 16., 14:172026. április 16., 14:17

Anca Marinescu egy szakmai eseményen elmondta, az SGR rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat – például a befőttesüvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait vagy az 5 literes PET-palackokat – is bevonják a rendszerbe,

idén erre vélhetően nem fog sor kerülni.

A szakember beszélt arról is, hogy a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága érdekében egy-egy új csomagolóanyag bevezetését minden esetben előzetes megvalósíthatósági tanulmányoknak kell megelőzniük, amelyeket különféle szimulációknak kell követniük.

Hirdetés

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tavaly novemberben azt nyilatkozta, hogy

az SGR rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.

A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető RetuRO vállalat nonprofit társaságként folytatja tevékenységét. A vállalatot három magánrészvényes alkotta konzorcium hozta létre. Ezek

  • a Romániai Sörgyártók Szövetsége a Környezetért (30 százalékos részesedés),

  • az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért (30 százalékos részesedés)

  • és a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért (20 százalékos részesedés).

A vállalatban 20 százalékos részesedése van a román államnak, amelyet a központi környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelmi minisztérium képvisel.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak

Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.

Hirdetés
Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

Hirdetés
Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).

Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját.

Hirdetés
Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

Újból csökkent az üzemanyagok ára

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

Hirdetés
