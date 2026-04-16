Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.
Anca Marinescu egy szakmai eseményen elmondta, az SGR rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat – például a befőttesüvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait vagy az 5 literes PET-palackokat – is bevonják a rendszerbe,
A szakember beszélt arról is, hogy a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága érdekében egy-egy új csomagolóanyag bevezetését minden esetben előzetes megvalósíthatósági tanulmányoknak kell megelőzniük, amelyeket különféle szimulációknak kell követniük.
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tavaly novemberben azt nyilatkozta, hogy
A betétdíjas visszaváltási rendszert működtető RetuRO vállalat nonprofit társaságként folytatja tevékenységét. A vállalatot három magánrészvényes alkotta konzorcium hozta létre. Ezek
a Romániai Sörgyártók Szövetsége a Környezetért (30 százalékos részesedés),
az Üdítőital-gyártók Szövetsége a Fenntarthatóságért (30 százalékos részesedés)
és a Kiskereskedők Szövetsége a Környezetvédelemért (20 százalékos részesedés).
A vállalatban 20 százalékos részesedése van a román államnak, amelyet a központi környezetvédelmi hatóság, a környezetvédelmi minisztérium képvisel.
