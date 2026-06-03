Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken

Megszavazta szerdán a képviselőház mezőgazdasági bizottsága az alapélelmiszerek árréskorlátozásának meghosszabbítását az év végéig – adta hírül Facebook-oldalán Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon 2026. június 03., 17:142026. június 03., 17:14 2026. június 03., 17:152026. június 03., 17:15

Bejegyzésében a tárcavezető hangsúlyozta, az RMDSZ álláspontja szerint ameddig a magas infláció nyomást gyakorol a háztartásokra, addig az alapvető élelmiszerek árréskorlátozását fenn kell tartani. Ezért javaslatot tettek az intézkedés meghosszabbítására, és az képviselőház mezőgazdasági bizottsága jóváhagyta, hogy

június vége helyett év végéig maradjon érvényben az árréssapka.

Hirdetés „Bízom benne, hogy a plénum is elfogadja az árréskorlátozás meghosszabbítását, így év végéig alacsonyabb áron juthatnak hozzá a családok a legalapvetőbb élelmiszerekhez” – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.