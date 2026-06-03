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Ha a képviselőház jóváhagyja, év végéig maradhat az ársapka az alapélelmiszereken

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Megszavazta szerdán a képviselőház mezőgazdasági bizottsága az alapélelmiszerek árréskorlátozásának meghosszabbítását az év végéig – adta hírül Facebook-oldalán Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Székelyhon

2026. június 03., 17:142026. június 03., 17:14

2026. június 03., 17:152026. június 03., 17:15

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Bejegyzésében a tárcavezető hangsúlyozta, az RMDSZ álláspontja szerint ameddig a magas infláció nyomást gyakorol a háztartásokra, addig az alapvető élelmiszerek árréskorlátozását fenn kell tartani. Ezért javaslatot tettek az intézkedés meghosszabbítására, és az képviselőház mezőgazdasági bizottsága jóváhagyta, hogy

június vége helyett év végéig maradjon érvényben az árréssapka.

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„Bízom benne, hogy a plénum is elfogadja az árréskorlátozás meghosszabbítását, így év végéig alacsonyabb áron juthatnak hozzá a családok a legalapvetőbb élelmiszerekhez” – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik: 300-500 grammos fehér kenyér, 1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l), tehéntejből készült telemea sajt, tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt, legfeljebb 200 grammos kiszerelésben, 000-s fehér búzaliszt (1 kg), kukoricadara (1 kg), M méretű tyúktojás, napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben), friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor (1 kg), 12 százalék zsírtartalmú tejföl, vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben), szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).

Belföld
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