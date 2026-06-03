Többen is összeverekedtek Marosvásárhely központjában, bűnügyi eljárás lett a vége

Verekedés tört ki egy marosvásárhelyi vendéglő közelében a hétvégén, a rendőrség több férfit is előállított, egyik megsérült, őt kórházba szállították.

Egy, Marosvásárhely belvárosában kirobbant verekedésről értesítették szombaton, hajnali fél háromkor a Maros megyei rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök azonosították az érintetteket:

egy 47 éves marosvásárhelyi férfit kórházba szállítottak ellátás és vizsgálatok elvégzése céljából, a többi érintettet, akik 19 és 30 év közöttiek, a rendőrségre vitték kihallgatásra

– tájékoztatott az ügy részleteiről szerdán a Maros megyei rendőrség.

Hirdetés

A nyomozás eddigi adatai szerint az egyik vendéglátóhely közelében tartózkodó személyek között szóváltásból spontán verekedés alakult ki, amelynek során kölcsönösen megütötték egymást. A 47 éves férfi a dulakodás során megsérült.

Az ügyben testi sértés gyanúja miatt büntetőeljárás indult, a nyomozást az ügyészség felügyelete alatt folytatják.