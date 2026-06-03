Többen is összeverekedtek Marosvásárhely központjában, bűnügyi eljárás lett a vége

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Fotó: Tuchiluș Alex
Verekedés tört ki egy marosvásárhelyi vendéglő közelében a hétvégén, a rendőrség több férfit is előállított, egyik megsérült, őt kórházba szállították.
Egy, Marosvásárhely belvárosában kirobbant verekedésről értesítették szombaton, hajnali fél háromkor a Maros megyei rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök azonosították az érintetteket:
– tájékoztatott az ügy részleteiről szerdán a Maros megyei rendőrség.
A nyomozás eddigi adatai szerint az egyik vendéglátóhely közelében tartózkodó személyek között szóváltásból spontán verekedés alakult ki, amelynek során kölcsönösen megütötték egymást. A 47 éves férfi a dulakodás során megsérült.
Az ügyben testi sértés gyanúja miatt büntetőeljárás indult, a nyomozást az ügyészség felügyelete alatt folytatják.
Házkutatásokat tartottak szerdán Cristian Pomohaci népdalénekesnél, volt ortodox papnál egy szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben. Több helyszínen vizsgálódtak az ügyészek, köztük egy Marosvásárhely központjához közeli ingatlanban is.
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