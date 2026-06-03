Forrong az egészségügy és a szociális ellátórendszer

A bértörvény véglegesítése előtt még elérhetnek változásokat, de azt követően már nem, ezért vonultak utcára a Sanitas tagjai. A tiltakozás vélhetően folytatódni fog, de a sztrájkot valószínűtlennek tartja a szakszervezet Hargita megyei képviselője.

Nagyszabású utcai tiltakozást tart Bukarestben az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet szerdán. A tüntetésre Hargita, Maros és Kovászna megyéből, illetve az ország minden részéből érkeztek szakszervezeti küldöttségek,

számolt be Nyulas Emma, a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. A megyéből két autóbusszal közel száz, az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tag utazott el a bukaresti tiltakozó megmozdulásra.

A két ágazat a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény tervezetének tartalma miatt forrong. A szakszervezet

leginkább a különböző személyzeti kategóriák bérét meghatározó alacsony szorzókat kifogásolja,

továbbá az alapbér számítási alapjául szolgáló referenciaértéket, ami szerintük szintén túl alacsony,

de amiatt is tiltakoznak, hogy a dokumentum alapján tovább csökkennek majd a bérpótlékok a két ágazatban.

„2027-től öt éven keresztül azzal a fizetéssel maradnak az alkalmazottak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, ami le van írva, tehát amit most elfogadnak. Ezért fontos, hogy lényeges eredményeket érjünk el most a bérpótlékokkal és az egész bérezéssel kapcsolatban” – fogalmazott Nyulas Emma a tiltakozás okával és időzítésével kapcsolatban.