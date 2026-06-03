Forrong az egészségügy és a szociális ellátórendszer

Utcára vonultak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tagok Bukarestben
Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
A bértörvény véglegesítése előtt még elérhetnek változásokat, de azt követően már nem, ezért vonultak utcára a Sanitas tagjai. A tiltakozás vélhetően folytatódni fog, de a sztrájkot valószínűtlennek tartja a szakszervezet Hargita megyei képviselője.
Nagyszabású utcai tiltakozást tart Bukarestben az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet szerdán. A tüntetésre Hargita, Maros és Kovászna megyéből, illetve az ország minden részéből érkeztek szakszervezeti küldöttségek,
számolt be Nyulas Emma, a szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. A megyéből két autóbusszal közel száz, az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozó Sanitas-tag utazott el a bukaresti tiltakozó megmozdulásra.
A két ágazat a véglegesítés előtt álló egységes bértörvény tervezetének tartalma miatt forrong. A szakszervezet
leginkább a különböző személyzeti kategóriák bérét meghatározó alacsony szorzókat kifogásolja,
továbbá az alapbér számítási alapjául szolgáló referenciaértéket, ami szerintük szintén túl alacsony,
de amiatt is tiltakoznak, hogy a dokumentum alapján tovább csökkennek majd a bérpótlékok a két ágazatban.
„2027-től öt éven keresztül azzal a fizetéssel maradnak az alkalmazottak az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, ami le van írva, tehát amit most elfogadnak. Ezért fontos, hogy lényeges eredményeket érjünk el most a bérpótlékokkal és az egész bérezéssel kapcsolatban” – fogalmazott Nyulas Emma a tiltakozás okával és időzítésével kapcsolatban.
amikor véglegessé válik az egységes bértörvény tervezete, fűzte hozzá.
A szakszervezetnél nagy felháborodást keltett az is, hogy a tervezet egy korábbi változatában még 4325 lej volt az alapbér számítási alapjául szolgáló referenciaérték, amit később 4100-ra módosítottak.
A Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője szerint a tiltakozássorozat – amely május 28-án a pénzügyminisztérium előtti tiltakozással kezdődött, és ezt követte a nagyszabású szerdai bukaresti utcai felvonulás – folytatódni fog, de
„A következő lépés a sztrájk lenne, de egy valódi általános sztrájkot az egészségügyben és a szociális hálózatban nem lehet megtartani, mert végülis emberi életekről van szó” – mondta azzal kapcsolatban, hogy a törvény értelmében az egészségügyi rendszerben egy esetleges sztrájk idején is biztosítani kell az ellátás folytonosságát, hiszen a sztrájk nem veszélyeztetheti az emberi életet vagy az egészséget.
A tiltakozássorozat folytatása attól függ, hogy a szakszervezet megállapodásra tud-e jutni a különböző minisztériumok képviselőivel a követeléseiket illetően, mondta Nyulas Emma.
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