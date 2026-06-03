Senki nem sérült meg a székelyudvarhelyi vonatbalesetben

A Regio 3545-ös vonat ütközött össze egy teherautóval Székelyudvarhelyen egy vasúti átjárónál szerda délután. Szerencsére senki nem sérült meg a balesetben.

A székelyudvarhelyi tűzoltókat riasztották szerda délután ahhoz a balesethez, amely egy vasúti átjáróban történt, ahol egy vonat és egy kamion ütközött össze.

korábban írtuk Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen Teherautó és személyvonat ütközött a vasúti síneken szerdán délután Székelyudvarhelyen, ami részben megbénította a város forgalmát.

A Regio 3545-ös vonat és a teherautó ütközése megbénította a város forgalmának egy részét, de szerencsére senki nem sérült meg – közölte a részleteket a Hargita megyei tűzoltóság.