Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait

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Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé.
2026. június 03., 19:182026. június 03., 19:18
2026. június 03., 19:232026. június 03., 19:23
Esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzottdeficit-eljárás keretében – többek között ez derül ki a 2026. évi európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet szerdán ismertetett az Európai Bizottság (EB).
A négyéves standard pálya helyett a hétéves kiigazítási időszakot választó tagállamok (Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Románia és Finnország)
Románia kapcsán a jelentésben megjegyzik, hogy az ország elindította a közszféra bérezési rendszerének reformját, és várhatóan nyáron elfogadja a parlament az új közalkalmazotti bértörvényt – írja az Agerpres.
Az EB szerint előrelépés történt az ingatlanadó reformja, a közkiadások nyomon követésével foglalkozó struktúra működésbe hozatala és a vállalatok finanszírozásának reformja terén is.
– szögezték le.
A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett javasolják az országnak, hogy
továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat,
növelje a védelmi kiadásait,
gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek,
tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával,
és növelje az adóbeszedés hatékonyságát.
Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat.
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