Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait

Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé.

Székelyhon 2026. június 03., 19:182026. június 03., 19:18 2026. június 03., 19:232026. június 03., 19:23

Esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzottdeficit-eljárás keretében – többek között ez derül ki a 2026. évi európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet szerdán ismertetett az Európai Bizottság (EB). Hirdetés A négyéves standard pálya helyett a hétéves kiigazítási időszakot választó tagállamok (Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Románia és Finnország)

az EB értékelése szerint általánosságban kielégítően teljesítették a reformokra és beruházásokra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat.

Románia kapcsán a jelentésben megjegyzik, hogy az ország elindította a közszféra bérezési rendszerének reformját, és várhatóan nyáron elfogadja a parlament az új közalkalmazotti bértörvényt – írja az Agerpres. Az EB szerint előrelépés történt az ingatlanadó reformja, a közkiadások nyomon követésével foglalkozó struktúra működésbe hozatala és a vállalatok finanszírozásának reformja terén is.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy összességében Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait”