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Az Európai Bizottság jelentése szerint Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé.

Székelyhon

2026. június 03., 19:182026. június 03., 19:18

2026. június 03., 19:232026. június 03., 19:23

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Esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzottdeficit-eljárás keretében – többek között ez derül ki a 2026. évi európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet szerdán ismertetett az Európai Bizottság (EB).

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A négyéves standard pálya helyett a hétéves kiigazítási időszakot választó tagállamok (Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Románia és Finnország)

az EB értékelése szerint általánosságban kielégítően teljesítették a reformokra és beruházásokra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat.

Románia kapcsán a jelentésben megjegyzik, hogy az ország elindította a közszféra bérezési rendszerének reformját, és várhatóan nyáron elfogadja a parlament az új közalkalmazotti bértörvényt – írja az Agerpres.

Az EB szerint előrelépés történt az ingatlanadó reformja, a közkiadások nyomon követésével foglalkozó struktúra működésbe hozatala és a vállalatok finanszírozásának reformja terén is.

Idézet
Az Európai Bizottság úgy véli, hogy összességében Románia kielégítően teljesítette kötelezettségvállalásait”

– szögezték le.

A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett javasolják az országnak, hogy

  • továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat,

  • növelje a védelmi kiadásait,

  • gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek,

  • tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával,

  • és növelje az adóbeszedés hatékonyságát.

Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat.

Külföld Belföld
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