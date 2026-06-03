Nem volt alkohol vagy drog hatása alatt a rendőr apját halálra késelő férfi

Nem állt alkohol vagy drog hatása alatt az a 22 éves férfi, aki hétfő este halálra késelte rendőr apját Piatra-Neamț egyik utcáján.

A Neamț megyei ügyészség szerdán arról tájékoztatott, hogy a toxikológiai vizsgálat eredménye szerint a férfi

sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyasztott tettének elkövetése előtt.

A férfi ellen a családtag sérelmére elkövetett emberölés bűntette mellett, garázdaság, valamint veszélyes eszközök jogosulatlan szállításának és használatának gyanújával is vizsgálódnak. V. V. D. az élet elleni bűncselekményt az utcán követte el, erőszakos magatartásával megbotránkozást vagy riadalmat keltve másokban. Ugyanakkor a bűncselekményhez használt kést vonaton szállította Bukarestből Piatra Neamțra – magyarázták az ügyészek.

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Az eset hétfő este történt. Egy 50 éves férfi összeszólalkozott 22 éves fiával, és utóbbi egy késsel megszúrta az apját.