Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték

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Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.
A közlemény szerint egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím példányról van szó, amelyet korábban egyszer már befogtak a környéken, és áthelyeztek máshova, miután ellátták mikrochippel – ismerteti az Agerpres.
– közölte a városháza.
Az üdülőtelep egyik szállodájának biztonsági kamerája egy héttel korábban rögzítette, amint egy medve bement az épületbe.
Az utóbbi időben megnőtt a Brassópojánán észlelt medvék száma, a sípályákon, az üdülőtelepen, illetve a telepet Brassóval összekötő úton láttak magányos példányokat, illetve csoportosan megjelenő állatokat is.
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