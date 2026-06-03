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Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2026. június 03., 18:532026. június 03., 18:53

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A közlemény szerint egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím példányról van szó, amelyet korábban egyszer már befogtak a környéken, és áthelyeztek máshova, miután ellátták mikrochippel – ismerteti az Agerpres.

Idézet
Sajnos visszatért erre a területre, és veszélyt jelentett a turistákra és a Brassópojánán dolgozókra”

– közölte a városháza.

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Az üdülőtelep egyik szállodájának biztonsági kamerája egy héttel korábban rögzítette, amint egy medve bement az épületbe.

Az utóbbi időben megnőtt a Brassópojánán észlelt medvék száma, a sípályákon, az üdülőtelepen, illetve a telepet Brassóval összekötő úton láttak magányos példányokat, illetve csoportosan megjelenő állatokat is.

Belföld medve
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