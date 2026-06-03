Brassópojánára is visszajárt egy medve – kilőtték

Kilőtték szerdára virradóra azt a medvét, amelyik az utóbbi időszakban több ízben feltűnt Brassópojánán, és egy biztonsági kamera felvétele szerint egy szálloda épületébe is bement – közölte szerdán a brassói polgármesteri hivatal.

Székelyhon 2026. június 03., 18:532026. június 03., 18:53

A közlemény szerint egy körülbelül 10 éves, 400 kilogrammos hím példányról van szó, amelyet korábban egyszer már befogtak a környéken, és áthelyeztek máshova, miután ellátták mikrochippel – ismerteti az Agerpres.

Sajnos visszatért erre a területre, és veszélyt jelentett a turistákra és a Brassópojánán dolgozókra”