Gyorssegélyt kapnak a galaci drónbecsapódás károsultjai

A kormány szerdai ülésén elfogadott határozatával gyorssegélyben részesíti a galaci drónbecsapódás károsultjait.

Az ügyvivő kabinet közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet –

30 ezer lejt kapnak azok a családok vagy egyedülálló személyek, akiknek a lakása lakhatatlanná vált a drónbecsapódás nyomán.

25 ezer lejben részesülnek azok a családok vagy egyedülállók, akiknek a lakása 75 vagy annál nagyobb százalékban rongálódott meg, de nem vált lakhatatlanná.

Azok a lakók, akiknek lakása kevesebb mint 75 százalékban károsodott, 15 ezer lejt kapnak lakásonként.

Továbbá fejenként 1000 lejben részesül minden egyes otthonából evakuált személy, hogy biztosítani tudja alapszükségleteit a visszaköltözésig.

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Amennyiben időközben azok a lakások is lakhatatlanná válnak, amelyeknek tulajdonosai most 25 000 vagy 15 000 lejes segélyben részesülnek, tulajdonosaik meg fogják kapni a különbözetet 30 000 lejig – írja még elő a határozat.

A gyorssegélyeket a munka- és családügyi minisztérium költségvetéséből utalják ki.

A helyi hatóságok ugyanakkor elkezdték az eljárást a megrongálódott épület tatarozására.