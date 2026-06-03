Gyorssegélyt kapnak a galaci drónbecsapódás károsultjai

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
A kormány szerdai ülésén elfogadott határozatával gyorssegélyben részesíti a galaci drónbecsapódás károsultjait.
Az ügyvivő kabinet közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet –
30 ezer lejt kapnak azok a családok vagy egyedülálló személyek, akiknek a lakása lakhatatlanná vált a drónbecsapódás nyomán.
25 ezer lejben részesülnek azok a családok vagy egyedülállók, akiknek a lakása 75 vagy annál nagyobb százalékban rongálódott meg, de nem vált lakhatatlanná.
Azok a lakók, akiknek lakása kevesebb mint 75 százalékban károsodott, 15 ezer lejt kapnak lakásonként.
Továbbá fejenként 1000 lejben részesül minden egyes otthonából evakuált személy, hogy biztosítani tudja alapszükségleteit a visszaköltözésig.
Amennyiben időközben azok a lakások is lakhatatlanná válnak, amelyeknek tulajdonosai most 25 000 vagy 15 000 lejes segélyben részesülnek, tulajdonosaik meg fogják kapni a különbözetet 30 000 lejig – írja még elő a határozat.
A gyorssegélyeket a munka- és családügyi minisztérium költségvetéséből utalják ki.
A helyi hatóságok ugyanakkor elkezdték az eljárást a megrongálódott épület tatarozására.
Május 29-én hajnalban egy drón csapódott be egy tízemeletes galaci tömbház legfelső emeletére. A becsapódást robbanás és tűz követte az egyik 10. emeleti lakásban, a benn tartózkodó két személy megsérült. Több mint 70 személyt evakuáltak a panelből a hatóságok. A polgármesteri hivatal ideiglenes szállást biztosított azoknak a személyeknek, akiknek lakása lakhatatlanná vált, és nincs hol lakniuk.
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