Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

A rendörök 120 napra bevonták a férfi jogosítványát és 4050 lejes bírságot róttak ki rá.

A férfit a rendőrök az április 13–19. között zajló Speedmarathon elnevezésű akció keretében állították meg, amelynek a szerda reggel nyolc órától csütörtök reggel nyolc óráig tartó 24 órás időszaka a leghangsúlyosabb, ekkor ugyanis folyamatosan mérnek a rendőrök.

Az akció keretében eddig már 141 bírságot rótt ki a közlekedési rendőrség összesen több mint 51 ezer lej értékben; ezek közül 59-et gyorshajtásért. Ugyanakkor négy gépkocsivezető jogosítványát vonták be a megengedett sebességkorlát túllépése miatt – írja az Agerpres hírügynökség a Hunyad megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.