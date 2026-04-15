Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Képünk illusztráció

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

2026. április 15., 19:332026. április 15., 19:33

A rendörök 120 napra bevonták a férfi jogosítványát és 4050 lejes bírságot róttak ki rá.

A férfit a rendőrök az április 13–19. között zajló Speedmarathon elnevezésű akció keretében állították meg, amelynek a szerda reggel nyolc órától csütörtök reggel nyolc óráig tartó 24 órás időszaka a leghangsúlyosabb, ekkor ugyanis folyamatosan mérnek a rendőrök.

Az akció keretében eddig már 141 bírságot rótt ki a közlekedési rendőrség összesen több mint 51 ezer lej értékben; ezek közül 59-et gyorshajtásért. Ugyanakkor négy gépkocsivezető jogosítványát vonták be a megengedett sebességkorlát túllépése miatt – írja az Agerpres hírügynökség a Hunyad megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban
24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban

Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.

Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hibátlanok csatája: a Voluntari érkezik a Sepsi OSK otthonába
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 15., szerda

Jóváhagyva: tízezrek juthatnak gyógykezelési jegyhez idén

Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.

2026. április 15., szerda

Szociális visszaélések: úgy határoztak meg pénzt, hogy nem vettek figyelembe bizonyos dolgokat

A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

2026. április 15., szerda

A munkaügyi miniszter szerint a közalkalmazottak bérét a gazdasági növekedéshez is igazítják

A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Eldöntötték a megyeházán, hogy mely településeket támogatják idén kiemelten

Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.

2026. április 15., szerda

Éveken át szexuális erőszakot követett el élettársa kiskorú lánya ellen, letartóztattak egy Arad megyei férfit

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.

2026. április 15., szerda

Csíkszeredai diákok is csatlakoztak a sepsiszentgyörgyi kórház középiskolai programjához

Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.

2026. április 15., szerda

Listae Herbariorum: vad- és gyógynövények az asztalon

A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.

2026. április 15., szerda

Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

