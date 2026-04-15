Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.
A rendörök 120 napra bevonták a férfi jogosítványát és 4050 lejes bírságot róttak ki rá.
A férfit a rendőrök az április 13–19. között zajló Speedmarathon elnevezésű akció keretében állították meg, amelynek a szerda reggel nyolc órától csütörtök reggel nyolc óráig tartó 24 órás időszaka a leghangsúlyosabb, ekkor ugyanis folyamatosan mérnek a rendőrök.
Az akció keretében eddig már 141 bírságot rótt ki a közlekedési rendőrség összesen több mint 51 ezer lej értékben; ezek közül 59-et gyorshajtásért. Ugyanakkor négy gépkocsivezető jogosítványát vonták be a megengedett sebességkorlát túllépése miatt – írja az Agerpres hírügynökség a Hunyad megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.
Jóváhagyta szerdán a pénzügyminisztérium a nyugdíjasoknak szánt gyógykezelési jegyek odaítélését szabályozó tervezetet.
A szociális felügyelők márciusban országszerte 745 ellenőrzést végeztek, és 41 bírságot, illetve figyelmeztetést szabtak ki, összesen 282 ezer lej értékben a szociális ellátás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.
A közalkalmazottak bére a készülő új törvény szerint egy olyan mechanizmus alapján emelkedne, amelyet a munkaügyi és a pénzügyminisztérium határozna meg a gazdasági növekedés, az infláció és a költségvetési mozgástér figyelembevételével.
Mintegy 44 millió lej jut idén a háromszéki önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozására. A keretösszeget a polgármesterekkel való egyeztetés után osztotta el a megyei tanács úgy, hogy minden község kapjon legalább 200 ezer lejt.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 46 éves Arad megyei férfit, aki a nyomozók szerint két éven át szexuális erőszakot követett el élettársa kislánya ellen.
Az egészségügyi szakma iránt érdeklődő fiatalok tehették próbára magukat Sepsiszentgyörgyön. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház középiskolásoknak szervezett, négynapos programján 156 diák vett részt.
A Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Listae Herbariorum programsorozatának szerdai meghívottja Dakó Viola kertészmérnök.
Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.
Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.
szóljon hozzá!