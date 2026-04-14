24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban

Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.

Szerdán, április 15-én reggel nyolc órától csütörtök reggel nyolc óráig ígéretük szerint 24 órán keresztül végzik a méréseket, hogy „mindenki épségben hazaérjen”.

Az akcióval a román rendőrség a Roadpol Speed elnevezésű európai összehangolt sebességellenőrzési kampányhoz csatlakozik, elősegítve a közutakon a sebességhatárok betartását, megelőzve a túlzott sebesség miatti baleseteket.