Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.
A dicsőszentmártoni rendőrök csütörtökön öt személyt vettek őrizetbe egy vendéglátóhely előtt történt verekedés ügyében. A rendőrségi közlemény szerint április 5-én este a 112-es segélyhívón értesítették a rendőrséget arról, hogy a város egyik vendéglátóhelye előtt több személy összeverekedett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a bejelentés valós volt, a konfliktus pedig alkoholfogyasztás után alakult ki.
A rendőrök felgöngyölítették az eset körülményeit, bizonyítékokat gyűjtöttek, majd csütörtökön négy, 16 és 41 év közötti férfit, valamint egy 40 éves nőt 24 órára őrizetbe vettek. A nyomozást az őrizetbe vett személyek ellen folytatják.
