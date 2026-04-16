Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

A dicsőszentmártoni rendőrök csütörtökön öt személyt vettek őrizetbe egy vendéglátóhely előtt történt verekedés ügyében. A rendőrségi közlemény szerint április 5-én este a 112-es segélyhívón értesítették a rendőrséget arról, hogy a város egyik vendéglátóhelye előtt több személy összeverekedett. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a bejelentés valós volt, a konfliktus pedig alkoholfogyasztás után alakult ki.