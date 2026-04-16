Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen

Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.

„Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ma, 2026. április 16-án, a Gyárak utcában elszakították a vezetéket, ezért a város teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás” – olvasható a Hydrokov vízszolgáltató Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

A közlemény szerint a szolgáltatás helyreállítása a hiba elhárításáig tart. A javítási munkálatok folyamatban vannak. A Hydrokov a lakosság türelmét és megértését kéri.